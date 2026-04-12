世界大会優勝チームも愛用するAULAから、自分好みのデスク環境を実現する独自デザインの“HI65”が日本上陸！

Aula Innovations Technology Co., Limited

ゲーミング周辺機器ブランド「AULA（オーラ）」は2026年3月に65％レイアウトのコンパクトなメカニカルキーボード「HI65」を、日本市場にて販売開始いたしました。最大の特徴として、多機能ロータリーノブとともに、独自の「モジュール式デザイン」を導入しています。メカニカルキーボード本来の確かな打鍵感を楽しみつつ、ユーザーの好みに合わせた外観のカスタマイズと、利便性の高い直感的な操作の両立を実現しています。

現代のデスク環境の進化において、キーボードの役割はもはや単なる文字入力デバイスに留まりません。「HI65」は、モジュール式デザインによる外観の自由度とゲーミングキーボードとしての確かな性能を融合。視覚的なカスタマイズから日常使いにまで、幅広いシーンでより高い柔軟性を提供しユーザーのニーズに応えます。

「モジュール式デザイン」自分好みの世界観へカスタマイズが可能。

「HI65」の最大の特徴は「モジュール式デザイン」。

・ 交換可能な装飾モジュールに対応

・ ライトで彩る装飾品付き

・ 3Dプリンターで作成したアクセサリー等、ユーザー独自のカスタマイズも可能

・ デスク環境に合わせた、柔軟なデコレーションに対応

デザインの自由さが、キーボードの見た目の独自性をより際立たせます。

瞬時の操作を可能にする多機能ノブ。

「HI65」は直感的な操作が可能なノブを搭載

・ 押し込みでライト切り替え

・ 回転により輝度、音量、その他のパラメータを自在に調整

・ 多彩なショートカット機能に対応

・ 長押しでモード切り替え

頻繁に使用する機能のスムーズ、かつ直感的な操作を可能にします。

全てのキーがホットスワップ対応。見た目に留まらない自由なカスタマイズ性。

「HI65」は幅広いハードウェアのカスタマイズ性に対応。

・ 3ピン、および5ピンのメカニカルスイッチに対応

・ はんだ付け不要。工具なしで簡単にスイッチ交換可能。

・ カスタマイズ自由なキーキャップ、キースイッチ

・ 多彩な打鍵感の組み合わせに対応

あらゆる要素を自分好みの仕様へ簡単にカスタマイズが可能となっております。

CNC加工のアルミケースによる確かな品質。

構造面：

・ 高精度CNC削り出しによるアルミニウム製ボトムケースを採用

・ 表面処理には、180メッシュ陽極酸化、または電着塗装を採用

・ 構造的安定性と耐久性を向上

・ 最高の質感の提供

デザイン性と耐久性を高水準で両立しております。

内臓ブザーによる「音」も提供。

「HI65」はブザーが内蔵されており、音による楽しみも提供。

・ 動作と連動し、音が鳴るオーディオキューを追加

・ 多様な音を設定可能

・ 思わずさわりたくなる遊び心

入力するだけのデバイスの機能を超えたユーザーへの「応え」がございます。

視覚的演出を極めるRGB搭載。

RGB機能：

・ 多彩なRGBモードを搭載

・ 躍動感あふれるライティングを提供

・ 明るさも動きの速さも自由自在

・ 装飾モジュールと連動した演出も可能

より洗練されたデスク周りの雰囲気を提供いたします。

多層吸音構造を採用したガスケットマウント構造。

より快適な打鍵体験を提供

・ ガスケットマウント構造設計

・ クッション材と吸音材の多層構造を採用

・ あらゆる雑音を排除

・ 均一な、安定した打鍵感を実現

長時間の利用にも最適です。

『こうしたいな』を可能にするデザイン

「HI65」は装飾パーツや多機能ノブといった多彩な機能を、洗練されたコンパクトサイズで提供。デザイン、性能、音と多岐に渡るカスタマイズ性と、直感的な操作性、確かな品質を提供し、入力デバイスとしての枠組みを超え、ユーザーのニーズに応えます。オフィスワークからゲーミング、個性を反映したデスクセットアップまで、あらゆるシーンに最適です。

製品情報

・ 製品名: HI65

・ ブランド: AULA

・ 発売開始: 2026年3月

・ 取扱店舗: 一部家電量販店の店頭にて

AULAについて

AULA（アウラ）は、キーボードやマウス、ヘッドセットなど多岐にわたるゲーミングデバイスの設計・開発に特化したブランドです。継続的な技術革新と製品の最適化を通じて、ユーザーに安定した高性能な使用体験を提供することに注力しています。

現在、AULAの製品は多くの海外市場で展開されており、各地域に根ざした製品展開を推し進めています。日本市場においても、JIS配列の導入や専用ソフトウェアの最適化など、ユーザーニーズに合わせた製品ラインナップの拡充を順次行っています。

AULA日本公式サイト: https://www.aulakeyboard.co.jp