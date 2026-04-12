AULAメカニカルキーボード「L99」が日本市場に本格上陸。3.98インチIPSスマートディスプレイ搭載で多機能な視覚的インタラクションを実現

Aula Innovations Technology Co., Limited

ゲーミングデバイスブランド「AULA」は、メカニカルキーボード「L99」を2026年4月7日より、国内の一部家電量販店にて順次販売開始いたします 。

「L99」は、3.98インチの高精細IPSディスプレイ（解像度320×480）を搭載しています 。表示、コントロール、カスタマイズ機能を統合し、従来のキーボードの枠を超えた多彩な操作性と直感的な使用体験を提供します 。入力デバイスに対する機能性や個性の表現へのニーズが高まる中、キーボードは多機能なインタラクティブデバイスへと進化しています 。「L99」はスマートディスプレイと多機能な統合設計により、より柔軟な使い方を提案します 。

3.98インチIPSスマートディスプレイによる視覚的な操作センター

「L99」は、3.98インチのIPSディスプレイ（解像度320×480）を搭載し、以下の機能があります。

・ 接続モード（有線 / 2.4GHzワイヤレス / Bluetooth）

・ バッテリー残量のリアルタイム表示

・ キーボードの機能設定やRGBライティングの調整

・ ディスプレイ上での直感的な操作により、ステータスの確認や機能の調整が視覚的かつスムーズに行えます 。

豊富なプリセットアニメーションとGIF画像対応で個性を演出

ディスプレイには多彩なコンテンツを表示可能です 。

・ 複数のプリセットアニメーションを内蔵

・ お好みの画像やGIFアニメーションのインポートに対応

・ 様々な表示テーマの切り替えが可能

デスク周りのビジュアルを豊かにし、ユーザーの個性を表現できます 。

スマートディスプレイによる多機能拡張と実用ツールの統合

ディスプレイは機能拡張の役割も担います 。

・ 基本的なマウス操作機能に対応

・ テンキー機能を内蔵

・ 電卓などの実用的なツールを統合

日常的なPC作業の利便性を大きく向上させます 。

多彩なモード調整が可能なRGBライティングシステム

鮮やかなRGBライティングシステムを搭載しています 。

・ 多彩なダイナミックライティングモードに対応

・ 明るさとライティングスピードの調整が可能

・ ディスプレイ表示と連動したライティング効果

デスク全体のビジュアルの雰囲気を一層高めます 。

ガスケットマウント構造と6層静音フォームによる極上の打鍵感と打鍵音

構造設計においても、多層的な最適化を図っています 。

・ ガスケットマウント構造を採用

・ 内部に6層の静音フォームを搭載

・ 空洞音（反響音）や打鍵時の共振を効果的に低減

・ 心地よい打鍵音に最適化

快適な入力体験と優れた静音性の絶妙なバランスを実現しました 。

3モード接続と8000mAh大容量バッテリーで自由な環境を構築

さまざまな使用環境に合わせて接続方法を選べます 。

・ 有線 / 2.4GHzワイヤレス / Bluetoothの3モード接続に対応

・ 複数デバイス間のシームレスな切り替えが可能

・ 8000mAhの大容量バッテリーを内蔵

あらゆるシーンで長時間の安定した使用をサポートします 。

日本のユーザーに最適化された専用ソフトウェア

日本市場向けに、専用ソフトウェアの日本語化を完了しています 。

・ 完全な日本語インターフェースを提供

・ キー割り当て、マクロ作成、ライティング管理に対応

・ スマートディスプレイの表示コンテンツを自由にカスタマイズ可能

設定から活用まで、ストレスなくスムーズにお使いいただけます 。

全キーホットスワップ対応で自由なカスタマイズが可能

・ 様々な種類のメカニカルスイッチへの交換に対応

・ はんだ付け不要で簡単にスイッチ交換が可能

・ ユーザーの好みに合わせた自由度の高い拡張性を実現

こだわりの打鍵感を追求するニーズに応えます 。

■ 日本市場に向けた多機能キーボードソリューション

「L99」は、スマートディスプレイの搭載、多機能の統合、そして最適化された内部構造により、従来の入力デバイスの枠を超えた活用シーンを創出します 。日本の皆様に、これまで以上に柔軟で快適なキーボード体験を提供いたします 。

【製品情報】

・ 製品名：L99

・ ブランド：AULA

・ 発売日：2026年4月7日

・ 販売チャネル：一部家電量販店にて順次取扱開始

【AULAについて】

AULAは、キーボード、マウス、ヘッドセットなど、多岐にわたる製品を展開するゲーミングデバイスブランドです 。絶え間ない技術革新と製品の最適化を通じて、安定性と高性能を兼ね備えたデバイスをユーザーに提供することを目指しています 。 現在、AULA製品は海外の多くの市場で展開されており、グローバルな事業を拡大し続けています 。日本市場においても、日本のユーザーの習慣により寄り添った製品のローカライズを継続的に推進してまいります 。

【公式情報】

AULA日本公式サイト：https://www.aulakeyboard.co.jp