AULAメカニカルキーボード「L99」が日本市場に本格上陸。3.98インチIPSスマートディスプレイ搭載で多機能な視覚的インタラクションを実現
ゲーミングデバイスブランド「AULA」は、メカニカルキーボード「L99」を2026年4月7日より、国内の一部家電量販店にて順次販売開始いたします 。
「L99」は、3.98インチの高精細IPSディスプレイ（解像度320×480）を搭載しています 。表示、コントロール、カスタマイズ機能を統合し、従来のキーボードの枠を超えた多彩な操作性と直感的な使用体験を提供します 。入力デバイスに対する機能性や個性の表現へのニーズが高まる中、キーボードは多機能なインタラクティブデバイスへと進化しています 。「L99」はスマートディスプレイと多機能な統合設計により、より柔軟な使い方を提案します 。
3.98インチIPSスマートディスプレイによる視覚的な操作センター
「L99」は、3.98インチのIPSディスプレイ（解像度320×480）を搭載し、以下の機能があります。
・ 接続モード（有線 / 2.4GHzワイヤレス / Bluetooth）
・ バッテリー残量のリアルタイム表示
・ キーボードの機能設定やRGBライティングの調整
・ ディスプレイ上での直感的な操作により、ステータスの確認や機能の調整が視覚的かつスムーズに行えます 。
豊富なプリセットアニメーションとGIF画像対応で個性を演出
ディスプレイには多彩なコンテンツを表示可能です 。
・ 複数のプリセットアニメーションを内蔵
・ お好みの画像やGIFアニメーションのインポートに対応
・ 様々な表示テーマの切り替えが可能
デスク周りのビジュアルを豊かにし、ユーザーの個性を表現できます 。
スマートディスプレイによる多機能拡張と実用ツールの統合
ディスプレイは機能拡張の役割も担います 。
・ 基本的なマウス操作機能に対応
・ テンキー機能を内蔵
・ 電卓などの実用的なツールを統合
日常的なPC作業の利便性を大きく向上させます 。
多彩なモード調整が可能なRGBライティングシステム
鮮やかなRGBライティングシステムを搭載しています 。
・ 多彩なダイナミックライティングモードに対応
・ 明るさとライティングスピードの調整が可能
・ ディスプレイ表示と連動したライティング効果
デスク全体のビジュアルの雰囲気を一層高めます 。
ガスケットマウント構造と6層静音フォームによる極上の打鍵感と打鍵音
構造設計においても、多層的な最適化を図っています 。
・ ガスケットマウント構造を採用
・ 内部に6層の静音フォームを搭載
・ 空洞音（反響音）や打鍵時の共振を効果的に低減
・ 心地よい打鍵音に最適化
快適な入力体験と優れた静音性の絶妙なバランスを実現しました 。
3モード接続と8000mAh大容量バッテリーで自由な環境を構築
さまざまな使用環境に合わせて接続方法を選べます 。
・ 有線 / 2.4GHzワイヤレス / Bluetoothの3モード接続に対応
・ 複数デバイス間のシームレスな切り替えが可能
・ 8000mAhの大容量バッテリーを内蔵
あらゆるシーンで長時間の安定した使用をサポートします 。
日本のユーザーに最適化された専用ソフトウェア
日本市場向けに、専用ソフトウェアの日本語化を完了しています 。
・ 完全な日本語インターフェースを提供
・ キー割り当て、マクロ作成、ライティング管理に対応
・ スマートディスプレイの表示コンテンツを自由にカスタマイズ可能
設定から活用まで、ストレスなくスムーズにお使いいただけます 。
全キーホットスワップ対応で自由なカスタマイズが可能
・ 様々な種類のメカニカルスイッチへの交換に対応
・ はんだ付け不要で簡単にスイッチ交換が可能
・ ユーザーの好みに合わせた自由度の高い拡張性を実現
こだわりの打鍵感を追求するニーズに応えます 。
■ 日本市場に向けた多機能キーボードソリューション
「L99」は、スマートディスプレイの搭載、多機能の統合、そして最適化された内部構造により、従来の入力デバイスの枠を超えた活用シーンを創出します 。日本の皆様に、これまで以上に柔軟で快適なキーボード体験を提供いたします 。
【製品情報】
・ 製品名：L99
・ ブランド：AULA
・ 発売日：2026年4月7日
・ 販売チャネル：一部家電量販店にて順次取扱開始
【AULAについて】
AULAは、キーボード、マウス、ヘッドセットなど、多岐にわたる製品を展開するゲーミングデバイスブランドです 。絶え間ない技術革新と製品の最適化を通じて、安定性と高性能を兼ね備えたデバイスをユーザーに提供することを目指しています 。 現在、AULA製品は海外の多くの市場で展開されており、グローバルな事業を拡大し続けています 。日本市場においても、日本のユーザーの習慣により寄り添った製品のローカライズを継続的に推進してまいります 。
【公式情報】
AULA日本公式サイト：https://www.aulakeyboard.co.jp