あなたの癖を掻き立てる！癒し癒されよわよわラブコメディ！TVアニメ『よわよわ先生 超よわよわver.』AnimeFestaにてWeb最速・独占配信スタート！
株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」にて、本日より、TVアニメ『よわよわ先生 超よわよわver.』の、Web最速・独占配信を開始しました。
超よわよわver.は、放送時には制限されている演出やディテールを、そのままの形でお楽しみいただける特別バージョンです。ぜひ、AnimeFestaで本来の姿をお楽しみください。
【配信概要】
タイトル ：よわよわ先生 超よわよわver.
作品ページ ：https://comic.iowl.jp/landings/7?agn=48&src=499&set=12&ad=1&format=SNS&path=https://animefesta.iowl.jp/titles/1991?af_title=1991(https://comic.iowl.jp/landings/7?agn=48&src=499&set=12&ad=1&format=SNS&path=https://animefesta.iowl.jp/titles/1991?af_title=1991)
作品情報
【あらすじ】
生徒たちからは、機嫌を損ねたら呪われる「こわこわ先生」と恐れられている
新米教師の鶸村(ひわむら)ひより先生。
……しかし、本当は体力0、声もヒョロヒョロ、
あらゆるステータスが最弱なだけの「よわよわ先生」だった！
鶸村先生の秘密を偶然知った担当クラスの阿比倉(あびくら)くんは、
不器用な先生の頑張りが報われるよう、彼女に協力して生徒の誤解を解こうと決意。
ドキドキで刺激的なトラブルに巻き込まれながら、
大好きな鶸村先生をサポートしていく！
よわよわで、かわいい先生との、ちょっぴり刺激的なラブコメディ、開幕!!
【CAST】
鶸村ひより ：高野麻里佳
阿比倉章人 ：波多野 翔
椋林瑞希 ：伊駒ゆりえ
雪下祐樹 ：篠原 侑
九栗香夜 ：夏吉ゆうこ
阿比倉朱美 ：中原麻衣
【STAFF】
原作 ：福地カミオ(講談社「週刊少年マガジン」連載)
監督 ：石踊 宏
シリーズ構成 ：福嶋幸典
キャラクターデザイン ：相坂ナオキ
色彩設計 ：福田由布子
美術監督 ：立川目佳子、菊池 翠
撮影監督 ：藤野祐介
編集 ：池田康隆
音響監督 ：高寺たけし
音楽 ：多田彰文、田山里奈
音楽制作 ：ランティス
アニメーション制作 ：ブレインズ・ベース
OPEDテーマ
OPテーマ ：「COMIT COMET」／Daoko
EDテーマ ：「よわよわ つよつよ みにみに こわこわ」
／鶸村ひより(CV.高野麻里佳)、椋林瑞希(CV.伊駒ゆりえ)、雪下祐樹(CV.篠原 侑)
(C)福地カミオ・講談社／「よわよわ先生」製作委員会
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サービス概要：
名 称 ：AnimeFesta（アニメフェスタ）
開 始 ：2021年5月10日（月）
配 信 ：AnimeFestaオリジナル全作品、その他人気アニメ作品多数。
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株式会社ウェイブ
株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。
電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。
さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。
企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）
代表者：代表取締役 関口 航太
所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F
設 立：2010年4月9日
資本金：7,300万円
ＵＲＬ：https://wwwave.jp/