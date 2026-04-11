あなたの癖を掻き立てる！癒し癒されよわよわラブコメディ！TVアニメ『よわよわ先生 超よわよわver.』AnimeFestaにてWeb最速・独占配信スタート！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」にて、本日より、TVアニメ『よわよわ先生 超よわよわver.』の、Web最速・独占配信を開始しました。

超よわよわver.は、放送時には制限されている演出やディテールを、そのままの形でお楽しみいただける特別バージョンです。ぜひ、AnimeFestaで本来の姿をお楽しみください。

【配信概要】

タイトル ：よわよわ先生 超よわよわver.

作品ページ ：https://comic.iowl.jp/landings/7?agn=48&src=499&set=12&ad=1&format=SNS&path=https://animefesta.iowl.jp/titles/1991?af_title=1991(https://comic.iowl.jp/landings/7?agn=48&src=499&set=12&ad=1&format=SNS&path=https://animefesta.iowl.jp/titles/1991?af_title=1991)

作品情報

【あらすじ】

生徒たちからは、機嫌を損ねたら呪われる「こわこわ先生」と恐れられている

新米教師の鶸村(ひわむら)ひより先生。

……しかし、本当は体力0、声もヒョロヒョロ、

あらゆるステータスが最弱なだけの「よわよわ先生」だった！

鶸村先生の秘密を偶然知った担当クラスの阿比倉(あびくら)くんは、

不器用な先生の頑張りが報われるよう、彼女に協力して生徒の誤解を解こうと決意。

ドキドキで刺激的なトラブルに巻き込まれながら、

大好きな鶸村先生をサポートしていく！

よわよわで、かわいい先生との、ちょっぴり刺激的なラブコメディ、開幕!!

【CAST】

鶸村ひより ：高野麻里佳

阿比倉章人 ：波多野 翔

椋林瑞希 ：伊駒ゆりえ

雪下祐樹 ：篠原 侑

九栗香夜 ：夏吉ゆうこ

阿比倉朱美 ：中原麻衣

【STAFF】

原作 ：福地カミオ(講談社「週刊少年マガジン」連載)

監督 ：石踊 宏

シリーズ構成 ：福嶋幸典

キャラクターデザイン ：相坂ナオキ

色彩設計 ：福田由布子

美術監督 ：立川目佳子、菊池 翠

撮影監督 ：藤野祐介

編集 ：池田康隆

音響監督 ：高寺たけし

音楽 ：多田彰文、田山里奈

音楽制作 ：ランティス

アニメーション制作 ：ブレインズ・ベース

OPEDテーマ

OPテーマ ：「COMIT COMET」／Daoko

EDテーマ ：「よわよわ つよつよ みにみに こわこわ」

／鶸村ひより(CV.高野麻里佳)、椋林瑞希(CV.伊駒ゆりえ)、雪下祐樹(CV.篠原 侑)

(C)福地カミオ・講談社／「よわよわ先生」製作委員会

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名 称 ：AnimeFesta（アニメフェスタ）

開 始 ：2021年5月10日（月）

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株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/