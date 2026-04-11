「過去の失敗で、明日を諦めさせない。」新潟発ベンチャーの挑戦

株式会社AOZORA COMPANY

新潟県を中心に中古車販売店「オーシャンデザイン」を全国15店舗展開する株式会社AOZORA COMPANY（本社：新潟県新潟市、代表取締役：高橋 拓巳）は、物価高や信用情報の課題によりオートローンが組めない「ローン難民」を対象とした、独自の自社ローン制度による生活支援を強化すると発表いたします。

導入の背景

公共交通機関が限られる地方都市において、車は通勤、育児、通院に欠かせない生活インフラです。

しかし、過去の一時的な経済難や携帯料金の支払い遅れといった理由で金融機関のローンが通らず、車を持てないがゆえに就職の機会を逃す負の連鎖に陥る人々が少なくありません。

同社は、こうした社会のセーフティネットからこぼれ落ちた人々を救うべく、格安中古車と金利を含まない独自の自社ローンを組み合わせたビジネスモデルを展開しています。

同社の審査通過率は95％を超えており、これは銀行のシステムが弾く「過去の数字」の裏側にある、お客様一人ひとりのストーリーに向き合う対話型審査によるものです。

徹底したヒアリングを通じて支払い遅延の背景を深く聞き、現在の就労状況や生活再建への意欲を対面で確認することで、「やり直したい」と願う誠実な方には最大限の信頼を置いて背中を押しています。

代表の高橋は18歳で起業し、バイク修理から海外輸出、そして国内販売へと現場の泥臭い苦労を厭わず歩んできました。

数々の困難から「逃げずに」向き合ってきた経験が、今の「一度失敗した人を信じる」という経営哲学に繋がっています。現在は業界の透明化を目指し、Python等を用いたDX化を推進しながら、3年以内の年商100億円達成と全国60店舗体制への拡大、さらにはIPO（株式上場）を目指しています。

【会社概要】

・会社名：株式会社AOZORA COMPANY

・代表者：高橋 拓巳

・資本金：400万円

・所在地：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

・事業内容：中古車販売事業

レンタカー貸出事業

自社ローン（自社割賦販売）

レッカー事業

・公式HP：https://aozoracompany.co.jp/