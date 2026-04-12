独自の仕組みで新しいクラシック音楽文化の醸成を目指す音楽コミュニティ「DICT Music DAO Classics」が4月12日よりクラウドファンディングを開始！

株式会社Link & Innovation

Web 3.0 / DAOによる共創イノベーションのための社会実験コミュニティである「DICT」（運営会社：株式会社Link & Innovation）から派生した、作曲家と演奏家による音楽コミュニティである「DICT Music DAO Classics」（運営会社：株式会社Virgo）は、独自の著作権管理体制と作品利活用の為の仕組みで、好奇心を諦めない音楽家達の自走を支援し、新しいクラシック音楽文化の醸成を目指す取り組みとして、5人の作曲家と6人の演奏家が参加して実施される《DMDc Project 002》を発表し、この制作資金等を募るクラウドファンディングを、ソーシャルグッドに特化したクラウドファンディングプラットフォーム「For Good」にて、4月12日より開始致しました。

↓当プロジェクトのクラウドファンディングページはこちら↓

https://for-good.net/project/1003303(https://for-good.net/project/1003303)

■2025年11月に創設された音楽コミュニティ「DICT Music DAO Classics」

クラウドファンディングページサムネイル画像

今回新たなプロジェクト《DMDc Project 002》を発表した「DICT Music DAO Classics」（ディクト・ミュージック・ダオ・クラシックス）は、作曲家と演奏者のより良い活動環境の循環醸成と、新しいクラシック音楽文化の樹立を目指し、2025年11月に創設されました。

この枠組みではこれまでに、大島ミチル、山下康介、石塚玲依、東大路憲太ら人気劇伴作曲家らが中心となり、約50曲を書き下ろし、演奏家のレパートリー拡充に尽力しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yarS5ePdG9M ]

東京音楽大学TCMホールで開催された創設記念演奏会の様子

■独自の著作権管理体制と作品利活用の為の仕組みで好奇心を諦めない音楽家達の自走を支援

「DICT Music DAO Classics」では音楽家達の好奇心=内発的動機こそが、イノベーティブな作品を生み出す原動力であると考え、作曲家に対し納期設定も方向性の指示も行わない自由創作体制を基本としています。また、これらの楽曲が演奏家の好奇心を刺激し、未来に弾き継がれる作品となるよう、「演奏権」（演奏会やイベント等で演奏するための権利）等一部の著作支分権をコミュニティ会員に解放するとともに、貢献に応じた報酬が得られるコミュニティドリブンな仕組みによって、楽曲の制作と演奏（利用）が正しく循環する、新しいクラシック音楽文化醸成の為の土壌を作りたいと考えています。また、この取り組みによって演奏家のためのレパートリーの幅を広げるとともに、レコーディング～リリースの機会や演奏の機会を創出することにより、演奏家の自走支援を行っています。

当コミュニティ（母体である音楽出版社）では演奏権等一部の著作支分権を自己管理とし、それ以外の多くの著作支分権を一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）に信託するハイブリッド型の著作権管理体制をとっており、作品の利活用促進によって作曲家への印税収入が最大化することを目指しています。詳しくは「DICT Music DAO Classics」Webページやクラウドファンディングページをご覧ください。

[DICT Music DAO Classics Webページ: https://www.virgo-all-creation.com/dict-music-dao-classics ]

[クラウドファンディングページ: https://for-good.net/project/1003303 ]

■5人の作曲家と6人の演奏家が参加して実施される《DMDc Project 002》

この度発表された《DMDc Project 002》には、5人の作曲家が参加し18曲を新たに書き下ろし、既存曲20曲を加えた計約40曲を6人の演奏家がレコーディングし配信リリースする予定となっています。当コミュニティでは先述の通り「自由創作」を基本としていますが、作曲家の皆様には「リスナーと演奏者が直感的に楽しめる楽曲」を念頭に作曲いただいており、リスナーの感情を揺さぶるであろう素晴らしい楽曲が、既に多数創出されています。なお参加アーティストの情報は後日お知らせ致します。

■8月22日にお披露目演奏会と懇親会を開催予定

本プロジェクトで新たに生み出された新曲のお披露目（世界初演）の場として、2026年8月22日(土)に4人の演奏家によるジョイントコンサートを、株式会社サンフォニックス1Fショールーム「Harmonia」（神奈川県川崎市）にて開催予定です（開演時刻調整中）。演奏後には同会場で懇親会も開催される予定で、こちらのチケットは全てクラウドファンディングのリターン品として設定されており、これ以外での入手方法はありません。限られた席数ですので、お早めにクラウドファンディングページよりお申し込みください。

[クラウドファンディングページ: https://for-good.net/project/1003303 ]

■クラウドファンディングで支援を呼びかける理由

株式会社サンフォニックス1Fショールーム「Harmonia」

私たちはこれまでに約50曲の作品を制作～リリースし、後援各社様のご協力により、東京音楽大学TCMホールでの演奏会も実施しました。また、先々にはコミュニティの会費と、制作した音楽コンテンツが生み出す収益によってコンテンツ制作を循環させていく想定です。しかしながらまだ立ち上げたばかりのコミュニティでメンバーも少なく、レコーディングのスタジオ費用や音楽制作の為のコストを自己資金で賄っている状況です。

2026年は昨年以上に多くの演奏家のデビュー支援と、新曲の創出を行なっていきたいと考えており、このクラウドファンディング・プロジェクトにおいては先述の通り5人の作曲家による18曲の新曲と20曲の既存曲を、6人の演奏家によって収録（レコーディング）～配信リリースする事を予定しており、うち4名の演奏家による演奏会を開催します。

この活動がサスティナブルなものとなるために、活動資金をご支援いただくとともに、プロジェクトを一人でも多くの方に知っていただき、ご参加いただけたら幸いと考え、このクラウドファンディングを実施させていただきました。

このプロジェクトを通して、一人でも多くの音楽家の未来を切り拓き、そして我々の制作するコンテンツが人々の感情を揺さぶり、100年後の演奏家にも作品が弾き継がれる音楽文化を、皆さんと一緒に作っていけたらと願っています。

3,000円（+手数料）からご支援いただきますので、この活動に是非ともご協力を賜れましたら幸いです。何卒よろしくお願い致します。

↓当プロジェクトのクラウドファンディングページはこちら↓

https://for-good.net/project/1003303(https://for-good.net/project/1003303)

■共創イノベーションのための社会実験コミュニティ「DICT」

DICT (Design, Innovation, Co-Creation, Technology）は、2022年に社会起業家であり社会物理学者の山本晋也によって創設されたコミュニティです。Web 3.0とDAOを基盤に、デザイン、イノベーション、共創、テクノロジーを融合させた社会実験を通じて、新しい価値創造の形を模索しています。

DICTは国内外の多様な拠点で活動を展開し、創設以降18社の法人を排出してきました。起業家や研究者、プロデューサー、アーティスト、クリエイターが集い、国際的な共創を推進する共鳴場として注目を集めています。

[山本晋也プロフィール: https://www.virgo-all-creation.com/shinya-yamamoto ]

DICTロゴ

[株式会社Virgoについて]

株式会社Virgo（ヴァルゴ）は、2023年にDICTから誕生した企業の一つで、音楽出版事業、音楽レーベル（DICT Records）運営の他、書籍レーベルの運営、イベント企画・運営、タレントマネジメント、映像制作等を行なっています。

代表取締役: 山本晋也

本店所在地: 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3494-8-504

[コーポレートサイト: https://www.virgo-all-creation.com/ ]

※本プレスリリースに関するお問い合わせは株式会社Virgoまで、Eメールにてお問い合わせください。

Email: support@fractal-dict.com