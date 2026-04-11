2026JBMXF大東建託シリーズが岡山県笠岡市で開幕！

一般社団法人全日本BMX連盟

一般社団法人全日本BMX連盟が主催する2026JBMXF大東建託シリーズが岡山県笠岡市のかさおか太陽の広場 ＢＭＸ自転車競技場で開幕しました。

決勝前日で公式練習日となる4月10日土曜日の午後にはNAGASAKO OPENが開催されました。

全日本BMX連盟公式アンバサダーである長迫吉拓氏の名を冠したこのレースは、昨年の最終戦より開催されている独自フォーマットを採用したレースです。勝ち負けにこだわらずレースで競う楽しさを提供するために、カテゴリーの区分を4つのみとして、本年より男女オープンで実施しています。これにより、同一カテゴリーに多くの選手が出走することが可能となり、他の選手と競い勝ち上がる技術向上を促す狙いもあるフォーマットとなっています。また上位カテゴリーへの挑戦も可能とすることで、選手は自らのレベル以上の選手とのレースを体験することも可能です。NAGASAKO OPENは年間ランキングには反映されませんが、BMXレーシングの楽しさを追求し、選手レベルの底上げを目指す重要なレースとして全日本BMX連盟は位置づけています。

チャンピオンシップカテゴリーの選手にチャレンジカテゴリーの選手が挑む15歳以上オープンでは、坂本優和が優勝しました。

15歳以上オープン優勝の坂本優和（右）8歳以下カテゴリー優勝の荒川良輔（左）9-11歳カテゴリー優勝の荒川広輔（先頭）12-14歳カテゴリー優勝の深澤明日麻（左）

大会結果は下記からダウンロードしていただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d175868-7-92334746a75c063adba6acb1be8a65b7.pdf

4月11日にはJBMXF大東建託シリーズ第1戦 岡山大会の決勝レースが開催されます。

大会概要

大会名：2026JBMXF大東建託シリーズ第1戦 岡山大会

主催：一般社団法人 全日本ＢＭＸ連盟

主管：岡山県ＢＭＸ協会

後援：笠岡市、笠岡市教育委員会、笠岡市スポーツ協会(順不同)

協賛：大東建託株式会社、和泉チエン株式会社、nologo_racing_japan

開催期日：2026年4月11日(土)～4月12日(日)

開催場所：かさおか太陽の広場 ＢＭＸ自転車競技場

〒714-0051 岡山県笠岡市カブト東町13番地外

BMXレーシングとは？

BMXは1970 年代のアメリカで子どもたちがオートバイのモトクロスを真似たのが原点とされているスポーツです。300 ～ 450 ｍのコースを最大8人が一斉スタートし、着順を競うダイナミックな走りによって全世界に普及しました。その自由な競技特性からフリースタイルという派生競技も生まれました。BMXレーシングは2008年北京五輪から正式種目に採用され、世界で人気のスポーツとなっています。全日本BMX連盟は1984年に発足し、BMXレーシングの大会開催や、普及活動を積極的に行っている団体です。