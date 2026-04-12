TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』キャスト情報解禁！アニメの感想キャンペーンを実施！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、芳文社「まんがタイムきらら」にて連載中の『一畳間まんきつ暮らし！』（著：ひさまくまこ）のキャスト情報の解禁、アニメ感想キャンペーンなどの新規情報を多数公開したことをご案内致します。



TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』

キャスト情報の解禁！

◆森田 芽衣子（もりた めいこ） cv. 菱川花菜

<キャラクター紹介>

秋田出身の高校二年生。

実家への仕送りのため、東京の天宮女学院に編入し、漫画喫茶兼学生寮のヘッジホッグに住み込みで働くことに。

五人兄弟の長女で、真面目で世話好きなお姉ちゃん気質。そのせいか周囲に振り回されがち。

料理が得意で機械に弱く、ときどき方言が口に出る。妄想が激しい。

<キャストコメント>

ついに始まりました！アニメ「一畳間まんきつ暮らし！」

森田芽衣子役を務めさせていただきます！！菱川花菜です！！

初めての秋田弁に奮闘しつつ、楽しく収録させていただきました！(ハート)

収録前必ず、「心をきららに…。」と唱えて臨んでいたので、見てくださる皆さんもぜひ、心をきららにしてお楽しみください…！

来週も、漫画喫茶ヘッジホッグでお待ちしております！

◆天宮 梨絵（あまみや りえ） cv. 白砂沙帆

<キャラクター紹介>

ヘッジホッグに住み込みで働く高校二年生。

天宮女学院の理事長の一人娘で、ヘッジホッグの経営者兼寮長。

大金持ちで大らかで、金銭感覚がおかしい。

漫画好きで、大量の漫画をコレクションしている。とくに百合漫画が好き。

芽衣子を新人漫画家の「もりためいこ」だと誤解する。

<キャストコメント>

天宮梨絵の声を担当させていただきます、白砂沙帆です。

くるくる変わる表情にテンション、いつも元気で明るくて優しくて…そしてちょっぴり暴走＆興奮しがちな梨絵を演じるのが毎週とっても楽しかったです。

梨絵のあふれる魅力を表現できるよう、大切に全力で演じさせていただきました…！

アフレコはアドリブも飛び交うので笑いをこらえるのが大変でした…！

ぜひアニメ放送を楽しんでいただけますと幸いです。見てね～！

◆鈴木 万里花（すずき まりか） cv. 千春

<キャラクター紹介>

ヘッジホッグに住み込みで働く高校二年生。

ズボラでグータラ。寒がりかつ暑がりで、年中厚着をしてコタツを愛用するが、下はパンツだけなことが多い。

マリーカ・ベルツリーという名前で、人気の動画配信者として活動中。

実家は華道の家元で、とても厳しいらしい。

<キャストコメント>

鈴木万里花を演じさせていただきます、千春です。漫画喫茶ヘッジホッグの一員となれて、とても嬉しいです！

万里花は、自分の"好き"の気持ちに真っ直ぐ。とにかく正直。故にぐうたら…常にもぐもぐ…なところが可愛くて愛しい女の子です！

ボケたりツッコんだりだらけたり、表情がころころ変わるところが魅力です。

ヘッジホッグのみんなが集まると、とにかく可愛い！楽しい！面白い！皆さんに楽しんで頂けるよう、精一杯演じさせて頂きます。よろしくお願いします！

◆中埜 音緒（なかの ねお） cv. 根本京里

<キャラクター紹介>

ヘッジホッグに住み込みで働く高校二年生。

普段は純真だが、熱くなるとダークな言動が見え隠れする。

プロゲーマーを目指して、日夜ゲームに打ち込んでいる。情報技術に強く、お店のパソコン担当。

小柄なせいでよく子供扱いされることを気にしている。実は力持ち。

<キャストコメント>

中埜音緒役を務めさせて頂きます、根本京里です。

音緒のことは、初めて見た時から凄く可愛いなと思っていて…

こんな可愛い子を私が演じられるのかと言う不安もありつつ、挑戦してみたい気持ちでいっぱいだったので、決めて頂いた時はとても嬉しかったです。

でも、音緒の良さは「可愛いだけじゃない」所！

原作をご存知の方も、アニメから知っていくよと言う方もぜひ楽しみにしていてくださいませ。

精一杯務めさせて頂きます！！

◆成海 みちか（なるみ みちか） cv. 寺澤 百花

◆剛田 魔法桃鈴（ごうだ まじかるももりん） cv. 前田 佳織里

◆ガオ（がお） cv. 斎藤 千和

◆ベルナ（べるな） cv. 木花 藍

◆森田 水織（もりた みおり） cv. 村上 奈津実

各キャラクターの登場をお楽しみに！

アニメ感想キャンペーンを実施！

毎話、地上波放送終了タイミングで、出演キャストのサイン入り台本が当たる、アニメの感想キャンペーンを実施いたします。

各話で景品の内容が異なるため、お見逃しなく！

【応募条件】

アニメ公式Xアカウントをフォロー

「#まんきつ暮らし」と感想を付けて、Xに投稿

【対象アカウント】

@ichijyoma_anime (https://x.com/ichijyoma_anime(https://x.com/ichijyoma_anime))

【キャンペーン期間】

対象アカウントの該当の投稿をご確認ください。

※期間は、予告なく変更する可能性がございます。

【賞品】

各話のキャストサイン入り台本：3名様

※キャストのサインに関しては、話数によって異なりますので、対象アカウントの該当の投稿をご確認ください。

作品基本情報

あらすじ

秋田で暮らす高校生の森田芽衣子は、ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる！

憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも上京した芽衣子――。

そんな芽衣子を待っていたのは、なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！

学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと奉仕活動として働くことに！？

かくして芽衣子の、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしが始まる！

放送情報

<放送情報>

2026年4月より放送

◆ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット（『ANiMAZiNG!!! 』枠）

┗ 2026年4月11日（土）より毎週土曜26：00 ～

◆BS日テレ

┗ 2026年4月13日（月）より毎週月曜23：00 ～

CAST

森田 芽衣子 cv. 菱川花菜

天宮 梨絵 cv. 白砂沙帆

鈴木 万里花 cv. 千春

中埜 音緒 cv. 根本京里

成海 みちか cv. 寺澤 百花

剛田 魔法桃鈴 cv. 前田 佳織里

ガオ cv. 斎藤 千和

ベルナ cv. 木花 藍

森田 水織 cv. 村上 奈津実

STAFF

原作：ひさまくまこ（芳文社「まんがタイムきらら」）

監督：渡部穏寛

キャラクターデザイン：上原史也

総作画監督：上原史也、原田峰文、薮田裕希、崎口さおり

衣装デザイン：上原史也、大谷道子

美術設定：田中志乃

美術監督：中里陽美、細田舞華

色彩設計：梅崎ひろこ

2Dワークス：ゆめ太カンパニー

撮影監督：木村康史

編集：柳圭介

音響監督：立石弥生

音楽：MONACA

アニメーション制作：ピー・アール・エー

主題歌情報

＜オープニングテーマ＞「チャオチャオ（Ciao Ciao）」 Sophia la Mode（ソフィアラモード）

＜エンディングテーマ＞「やわやわNERD 超FreQuency」 夢限大みゅーたいぷ

公式サイト・公式SNS

公式サイト： https://ichijyoma-anime.com(https://ichijyoma-anime.com)

公式X：@ichijyoma_anime (https://x.com/ichijyoma_anime(https://x.com/ichijyoma_anime))

Vtuber活動実施中！

マリーカ・ベルツリーYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@marikabelltree(https://www.youtube.com/@marikabelltree)

推奨ハッシュタグ

「#まんきつ暮らし」

原作情報

原作コミックス第1～4巻好評発売中！

原作公式サイト：https://www.dokidokivisual.com/comics/5023/(https://www.dokidokivisual.com/comics/5023/)

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※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)︎ひさまくまこ・芳文社／漫画喫茶ヘッジホッグ