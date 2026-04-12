『マイナビ presents The Performance』初日はRIIZE＆THE RAMPAGEによるツーマンライブを展開！大ヒット曲の豪華ダンスコラボに大熱狂「神か！？」「多幸感すごい」

株式会社AbemaTV撮影：田中聖太郎写真事務所

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、Kアリーナ横浜にて開催されるグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』を、2026年4月10日（金）から12日（日）の3日間にわたり、国内独占・無料生放送中です。初日となる10日（金）には、ともに東京ドーム公演を成功させたRIIZEとTHE RAMPAGEによるライブを開催。ダンスボーカルグループ史上初となるドームアーティスト同士のツーマンライブが実現し、会場は大きな熱気に包まれました。

『マイナビ presents The Performance』は、今年で3年目を迎える、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバルです。2024年4月の初開催以来、累計11万人を動員。様々なカルチャーを取り込み、既成の音楽ジャンルにとらわれない新たな音楽のシーンを創り出すイベントとして毎年大きな反響を呼んでいます。

今年の『マイナビ presents The Performance』も、世界で活躍する豪華アーティストたちが大集結。初日は、ドーム公演を成功させてきた2組による特別なステージが展開されました。

■オープニングから圧巻の共演！THE RAMPAGEとRIIZE、夢のコラボステージに観客熱狂

撮影：田中聖太郎写真事務所

オープニングでは、RIIZEとTHE RAMPAGEのメンバーがそれぞれ登場し、迫力ある演出とともに会場のボルテージは一気に上昇します。さらに、互いに握手やハグを交わす姿に会場の熱気は一層高まり、最後は総勢21名を超えるメンバーがステージに集結。観客からは大歓声が巻き起こり、「登場かっこいい！」「推し同士で最高」「対バン感ある」といったコメントが寄せられました。

【動画】THE RAMPAGE＆RIIZEが登場！オープニングステージ(https://x.com/i/web/status/2042542968876179585)

その後、トップバッターとして登場したTHE RAMPAGEは、『CyberHelix』『SILVER RAIN』『SWAG & PRIDE』など序盤からパワフルなパフォーマンスを連発。会場の一体感を高めます。中盤では、ユニットステージをはじめ、ダンスとボーカルそれぞれの魅力が際立つ多彩なステージを展開。『STARRY LOVE』『KIMIOMOU』ではエモーショナルな歌声で観客を魅了したほか、パフォーマーによるステージではキレのあるダンスで会場を盛り上げました。

【動画】THE RAMPAGE『CyberHelix』パフォーマンスシーン(https://x.com/ABEMA/status/2042547194650108227?s=20)

撮影：田中聖太郎写真事務所

そして大きな見どころとなったのが『BURN』でのスペシャルコラボレーション。楽曲の中盤でRIIZEのメンバーがステージに登場し、THE RAMPAGEとともにダンスを披露すると、会場の熱気は最高潮に。視聴者からも「これはアツすぎる」「やばい楽しい」「最高の盛り上がりをありがとう」「本当に無料でいいんですか？」といった興奮のコメントが続々と寄せられました。

【動画】THE RAMPAGE＆RIIZE『BURN』スペシャルコラボステージ(https://x.com/ABEMA/status/2042581770575421746?s=20)

その後も、疾走感あふれる『16BOOSTERZ』や、グルーヴ感が光る『ROLL UP』、会場の一体感を高める『Fandango』、そしてライブ定番曲として人気の『100degrees』などを立て続けに披露。全15曲にわたるステージで、THE RAMPAGEの多彩な魅力を存分に届け、前半を力強く締めくくりました。

■RIIZEがフレッシュかつ完成度の高いパフォーマンスで魅了！コラボの喜びも語る

撮影：田中聖太郎

続いて登場したRIIZEは、オープニングナンバー『Fame』で一気に会場の空気を引き寄せると、パワフルなダンスが印象的な『Siren』や、日本デビュー曲『Lucky』、爽やかな魅力が光る『Love 119 (Japanese.ver)』など人気楽曲を次々と披露。フレッシュさと完成度の高いパフォーマンスで観客を魅了しました。

MCではショウタロウが「2年ぶりにThe Performanceに帰ってきました！あの時より熱気がすごいですね」とコメント。またアントンも「THE RAMPAGE先輩たちが本当にかっこよくて優しくて、スペシャルコラボステージができて本当に嬉しかったです」と共演への喜びを明かしました。

後半では、デビュー曲『Get A Guitar』をはじめ、エモーショナルな魅力が光る『Memories』や、エネルギッシュなパフォーマンスが印象的な『Fly Up』などを披露。伸びやかなボーカルとダイナミックなパフォーマンスで会場を包み込み、視聴者からは「ずっと見ていたい」「良曲しかない」「セトリ最高すぎる」といったコメントが寄せられました。

撮影：田中聖太郎写真事務所

そして終盤、『Boom Boom Bass』では再びスペシャルコラボが実現。ダンスブレイクでTHE RAMPAGEのメンバーが登場し、グループの垣根を越えた圧巻のパフォーマンスを披露しました。観客からは再び大歓声が巻き起こり、コメント欄も「この曲でコラボとか最高」「神か！？！？」「多幸感すごい」と大きな盛り上がりを見せました。

【動画】RIIZE＆THE RAMPAGE『Boom Boom Bass』スペシャルコラボステージ(https://x.com/i/web/status/2042571121984168022)

ラストは、迫力あるパフォーマンスで魅せる『Bag Bad Back』でラストスパートをかけ、盛り上がりは最高潮に。全13曲を披露し、初日公演は終始熱気に包まれたまま幕を閉じました。

なお本公演の様子は、「ABEMA」にて1週間無料配信中です。ぜひ、この熱狂のステージをもう一度お楽しみください。

■「ABEMA」国内独占・無料生放送『マイナビ presents The Performance』概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/289-40

告知映像：https://www.youtube.com/watch?v=_hNL8gsys8o

＜DAY1＞1週間無料配信中

番組URL：https://abema.tv/video/title/289-40

出演者：RIIZE、THE RAMPAGE

＜DAY2＞

放送開始日時：2026年4月11日（土）午後4時30分～

放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL2」チャンネル、「K WORLD」チャンネル

「ABEMA SPECIAL2」チャンネル放送URL： https://abema.tv/channels/special-plus/slots/CmfxQCCxfGCziB

「K WORLD」チャンネル放送URL：https://abema.tv/channels/k-world/slots/CmfxQBaa6S1iSb

出演者：EVNNE、ATEEZ、SUPER★DRAGON、VERIVERY、MAZZEL、RIIZE、ROIROM

＜DAY3＞

放送開始日時：2026年4月12日（日）午後4時30分～

放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL2」チャンネル、「K WORLD」チャンネル

「ABEMA SPECIAL2」チャンネル放送URL： https://abema.tv/channels/special-plus/slots/CmfxPHRvLRRiSs

「K WORLD」チャンネル放送URL：https://abema.tv/channels/k-world/slots/CmfxPaWMzDBHwM

出演者：aoen、ALPHA DRIVE ONE、ATEEZ、NCT WISH、xikers、THE JET BOY BANGERZ、Hearts2Hearts／Opening Performance：MYERA

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■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

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