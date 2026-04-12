新たに動画研修コンテンツを導入！学びながら始められる、初期費用0円も可能なパートナー制度全国展開中！

株式会社これから

【会社概要】

株式会社これから（東京都新宿区／代表取締役：今泉雄介）が運営する全国19教室・約1,000名が通う小中学生向けプログラミング教室「これからKIDS」は、全国での教室展開を加速するため、新たなパートナーの募集を開始しております。

これからKIDSは将来的に社会で活躍できるIT人材の育成を目的に「プログラミング的思考」を育む提供を行っております。

現在、IT業界では慢性的な人手不足が課題となっており、次世代を担う人材育成の重要性はますます高まっています。

当スクールでは、楽しみながら学ぶ環境を通じて、子どもたちが主体的に考え、課題を解決する力を養うことで、日本全国で社会に通用するIT人材の育成を目指しています。

また「プログラミング未経験で自分にできるのか不安…」そんな声に応えるため、新たに子どもプログラミングの基礎を学べる新しい動画学習コンテンツを導入しました。

座標や条件分岐、関数といった基礎から体系的に学べる内容となっており、これまでプログラミングに触れたことがない方でも、無理なく理解を深めることができます。

知識ゼロからでも開業前にしっかりと土台を身につけられるため、安心して教室運営をスタートいただけます。

サポート体制が強化された“今”が、参入のチャンスです。

今後もパートナーとともに教室展開を進め、地域社会に価値ある教育機会を提供すると同時に、業界の人材不足解消にも寄与してまいります。

■市場背景｜拡大するプログラミング教育ニーズ

2020年度より小学校でプログラミング教育が必修化され、子ども向けIT教育への関心は年々高まっています。

単なるパソコン操作ではなく、「プログラミング的思考（論理的思考・問題解決力）」を育む教育の重要性が広く認識されています。

さらに、AI・デジタル人材の需要拡大を背景に、思考力を重視した教育市場は今後も成長が見込まれています。

※コエテコbyGMO、船井総合研究所の2025プログラミング教育市場調査結果より

■サービスの特徴｜“遊ぶように学ぶ”独自カリキュラム

これからKIDSでは、「楽しみながら夢中になれる学び」を追求した独自教材を提供しています。

2019年の立ち上げ当初は生徒数が伸び悩む時期もありましたが、2020年に教材を全面刷新。

“やらされる学び”から“遊ぶように学ぶ”スタイルへ転換したことで、わずか1年で生徒数100名を突破しました。

現在は全国19教室・約1,000名が通うスクールへと成長しています。

実際のレッスンの様子。楽しみながら集中して取り組んでいます。これからKIDS（全直営教室）生徒数・売上推移

■ビジネスモデル｜未経験でも始めやすい教室運営

・本制度は、未経験からでもスタート可能なパートナーシップ型の教室運営モデルです。

・開業場所は自宅・レンタルスペースどちらも可能（物件紹介サポートあり）

・本部による研修制度で未経験でも安心

・入会説明は本部がオンラインで実施し、集客をサポート

・加盟店はレッスン対応に集中できる運営体制

・独自カリキュラムにより「卒業」の概念がなく、平均継続期間は3年3か月と安定した収益基盤を構築できます。

■契約条件

費用契約タイプ：フランチャイズ契約期間：

1年間（更新あり）初期費用：0円～1,386,000円（税込）

最低自己資金目安：0円

●プラン詳細

【Aプラン】

・加盟金：0円

・開校支援指導料：0円

【Bプラン】

・加盟金：550,000円

・開校支援指導料：330,000円

・販促品・アカウント開設費：154,000円

・タブレット／PC仕入れ：352,000円

※補助金採択実績あり

■ロイヤリティ

【Aプラン】売上の35％

【Bプラン】売上の15％

●Aプラン内訳（初期費用0円の場合）

基本ロイヤリティ：15％

内訳：加盟金免除：＋10％／開校支援指導料免除：＋6％／販促・アカウント費免除：＋4％

■多様な人材が活躍

実際に、以下のような方々が活躍しています。

家庭と両立しながら運営する40代女性

パソコン教室スタッフから独立し、1年で2教室展開したオーナー

営業職・販売職・製造業など異業種からの参入

現在も全国各地で、幅広い年代・職種の方が開業を検討しています。

■開業までの流れ

１.資料ダウンロード

https://corekara.co.jp/lp/kids-ps/

２.オンライン説明会参加

３.面談・エリアシミュレーション・審査

４.研修（最短2～4日）

５.開校

■今後の展望

これからKIDSは、「楽しさ」を軸にした教育を通じて、子どもたちの主体性と創造力を育む場を全国に広げていきます。

今後もパートナーとともに、地域に根ざした教育の提供を推進してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社これから

所在地：東京都新宿区四谷三丁目５番地 文化エステート四谷ビル6階

代表者：今泉 雄介

事業内容：Webマーケティング

ECコンサルティング

採用コンサルティング

プロダクト開発・運用

プログラミング教室の運営

【お問い合わせ先】

担当：これからKIDS 全校舎

TEL：03-6380-0602

MAIL：kids@corekara.co.jp