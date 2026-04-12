飲食店のHP・予約管理が完全無料に。個人開発者が「よやっくん」を公開

よやっくん

個人経営の飲食店が抱える課題は共通しています。「グルメサイトの送客手数料が月数万円かかる」「HPがない」「予約をノートに手書きで管理していてミスが多い」――こうした問題を、IT知識のないオーナーでも3分で解決できるサービスを目指し、「よやっくん」を開発しました。

■ 主な機能（すべて無料）

・店舗公式サイトの自動生成：ロゴ・写真・営業時間・メニュー・SNSリンク入りのページをスマホだけで作成

・Web予約フォーム：24時間ネット予約受付。コース・人数・備考も一括管理

・ワンタップ確定＋自動返信メール：予約をワンタップで確定、お客様に確定メールを自動送信

・スマホプッシュ通知：新規予約が入った瞬間に通知

・店内モニター表示：タブレットに本日の予約を常時表示

・カレンダー表示：月/週カレンダーで予約状況をひと目で把握

・グルメサイト予約の一元管理：食べログ・ホットペッパー等の予約も手動追加可能

■ 料金

完全無料。クレジットカード登録不要。現在の全機能はずっと無料で使えます。

■ サービスURL

https://yoyakkun.com

■ お問い合わせ

https://yoyakkun.com/contact

↑よやっくん ご登録画面です。 https://yoyakkun.com

以下スマホで設定画面を入力します。

項目を埋めるだけでホームページが完成します。

あなたのお店情報を入力。

お店の営業時間を入力。中休み（アイドルタイム）対応。月曜日のみ入力、全曜日にコピーをタップすれば月～日曜日まで一括入力。定休日もワンタップで入力可能。スマホで撮影した画像をアップできます。メルカリ感覚です。あなたのお店のメニューを入力。入力が面倒ならば先ほどの画像にメニュー写真をアップしてもOK！自動予約用のプラン設定です。予約受付時にお客様のプランを前もって確認できます。アラカルト？コース？あなたのSNSをここに登録します。X・Instagram・LINE対応。【設定を保存】で完了！何度でも修正可能です。新メニューを出した時、お店の写真をアップしたい時、いつでも追加できるし、削除できます。

入力完了と同時にネット上にあなたのホームページがアップされます！

こんな感じで！

あなたがアップした写真がここにアップされます！もちろん２枚だけじゃなくてもっとたくさんアップしちゃって下さいね。あなたが入力したメニューがここにアップされます。新メニューだしたらここに追加しましょう！予約フォームです。お客様がここで予約フォームに入力すれば、24時間自動で予約を受け付けることが可能です。手数料は一切かかりません。

あなたが入力した店舗情報がこちらにアップされます。営業時間の変更はここで可能です。

登録住所から場所を特定。あなたの店舗を地図に表示できます。

ここまでわずか10分！スマホだけであなたのHPが完成しました。

全ての機能が無料でお使いいただけますので、どんなもんか気軽に試して見てください。

今回作成した実際のページがこちらです。

https://yoyakkun.com/s/yoyakkunsyokudo

予約管理画面

あなたのHPでお客様が予約した場合、どう表示されるのか見てみましょう。

山田太郎さんから予約が入りました。【確定してお客様に送信】を押すだけでお客様に予約確定メールが自動送信されます。

予約が確実しました。

いかがでしょうか。操作はできるだけ簡単に、必要な機能をなるべく実装しました。

私個人で開発したものなので、今後『あの機能つけてほしい』っていうのがあれば、実装することも可能です。

繰り返しにはなりますが、この【HP＋予約機能】が無料でお使いいただけます。

よやっくん

https://yoyakkun.com/

最後になりましたが、なぜこのような機能を私が無料で作成し、提供するかお話しさせて下さい。

実は私、調理師です。

飲食店でのハードな厨房業務をこなしておりました。

厨房ももちろんハードですが、ホールも大変ですよね。

個人店のオーナー様はさらに想像を絶するタスクをこなしていると思います。

仕入れ・仕込み・シフト調整・営業・片付け・掃除・・・

言葉にすれば一言ですが、その一つ一つに神経を使い、日々の疲れは相当なものだとお察しします。

お店のHPを持ちたいけれど、さすがにそこまで手が回らない。。。

頼んで作ってもらうのもありだけど、料金が・・・

そんな店主さんの悩みを解決すべく、今回この【HP＋予約機能】を作成してみました。

まずは使ってみて、ダメだったら放置して頂いて構いません。

どうせ、料金が発生することもありません。

お気軽に使ってみてください。

分からないことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

https://yoyakkun.com/contact