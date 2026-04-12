山本裕典がリアルタイムでオファー募集『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』60kmの完走を目指し、「足が腐ろうと、ほふく前進で俺はゴール目指す」マラソン開始1日目、仕事のオファー1件獲得に山本歓喜

株式会社AbemaTV

2026年4月11日（土）に開局10周年を迎える新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送しております。

夜6時から、『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で大きな注目を集めてきた俳優の山本裕典が、30時間という長時間の“限界突破マラソン”に挑みながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』に挑戦中です。

今回のマラソンでは、伊豆諸島の三宅島を舞台に、明日12日の夜10時までに島を2周、およそ60kmの完走と、試行錯誤する山本が、リアルタイムでドラマや映画、CMなどの仕事オファー獲得を目指します。

今回のマラソンのために、練習を重ねてきた山本。練習の合間、山本は「俺みたいな人間がさ、こうやってカメラ何台も追っかけてもらうことなんてないと思ってたことだから」と感慨深げに語りました。さらに、ABEMAの10周年という大役に「全うしなきゃなって。その責任感はある」と表情を引き締め、「足が腐ろうと、ほふく前進で俺はゴール目指す」と覚悟をみせていました。

スタート地点では、山本の“ホストの師匠”である軍神（心湊一希）のほか、本気湊、ノア、麻生英樹ら人気ホストたちも応援に駆けつけました。スターターを務めた軍神は「この60キロ、この長さは覚悟の長さだから。どれだけ地上波に戻りたいかという気持ち、その覚悟の長さだから、全力で走ってね。絶対走れると思うから。俺らみんな応援してるから。ホスト業界みんな応援してると思うから！」と激励。

給水ポイントでは、本気湊、ノア、麻生英樹ら「山本裕典、ホストになる。」でお馴染みのホストたちが、夜の街を象徴する「テキーラ観覧車」を用意し、山本を応援します。（※中身はスポーツドリンク）

初日の夜には、仕事のオファーを1件獲得、山本は「山本裕典、くたくたですけど、今最高に気持ちが良いです！よいしょー！！」と喜びの声をあげました。

『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』は、本日も続きます。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送中です。現在、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです。

「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開します。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

■『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』概要

放送日：2026年4月11日（土）～4月12日（日）

出演：山本裕典

URL：https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p1201

https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p1321

https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p1322

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

■ABEMA『愛のハイエナ season5』概要

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1833

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し“新しい未来のテレビ”として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、“最高品質か唯一無二”を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/