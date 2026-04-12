きゅるりんってしてみて×ドン・キホーテ ケイト「号泣の涙神」発売キャンペーン





■概要

株式会社Natee（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：大江祐介）は、花王株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：長谷部 佳宏)のグローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』が手掛ける新 耐久アイメイクライン「号泣の涙神」のプロモーション動画をプロデュースいたしました。





新 耐久アイメイクライン「号泣の涙神」の発売を記念し、人気アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」を起用したキャンペーンを、全国のドン・キホーテにて2026年4月16日（木）より開始いたします。





対象商品を購入した方を対象に、抽選で豪華賞品が当たるキャンペーンを実施いたします。また応募者全員特典もございます。





キャンペーン開始にあわせて、「きゅるりんってしてみて」が出演する動画を同日の4月16日（木）にグループの公式TikTokにて公開するとともに、同動画を全国のドン・キホーテ店内サイネージにて随時放映いたします。※一部店舗を除く









■きゅるりんってしてみて プロフィール





「きゅるりんってしてみて」





「きゅるりんってしてみて」（通称：きゅるして）は、女の子の“カワイイ・リアリズム”を追求する、島村嬉唄・環やね・チバゆな・逃げ水あむの4人からなるアイドルグループ。

「きゅるりんしてみて」「らぶきゅん♡うぉんてっど」「Special♡Spell」などの楽曲がSNSを中心に話題となり、ファッション誌やYouTubeなど、アイドルの枠を超えたカルチャーシーンで若年層の女性を中心にファン層を拡大。

2026年1月に結成5周年を迎え、全国ホールツアーは全国各地で完売を記録。さらにグループ史上最大規模となる幕張イベントホールでの単独公演開催も決定するなど、活動の規模を広げて躍進を続けている。





オフィシャルHP ： https://kyurushite.com/

公式TikTok ： https://www.tiktok.com/@kyurushite

公式X ： https://twitter.com/kyurushite

公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@kyurushite









■製品情報





ケイト ナミダノタテマスカラ（ロング／ボリューム）





商品名 ：ケイト ナミダノタテマスカラ（ロング／ボリューム）

カラー ：各2色

価格 ：1,650円（税込）※My Kao Mall販売価格

特徴 ：号泣からも守る #涙の盾マスカラ。泣いても、こすっても、

皮脂がでてもにじみにくい。1日中仕上がりキープ。

商品ページ：

（1）ロング ： https://www.nomorerules.net/goukyu_no_ruishin/lineup/namidanotate_mascara_long/

（2）ボリューム： https://www.nomorerules.net/goukyu_no_ruishin/lineup/namidanotate_mascara_volume/





ケイト ナミダノツルギライナー





商品名 ： ケイト ナミダノツルギライナー

カラー ： 全4色

価格 ： 1,650円（税込）※My Kao Mall販売価格

特徴 ： 号泣と戦う、耐久リキッドライナー。泣いても、こすっても、

皮脂がでてもにじみにくい #涙の剣ライナー。

1日中、濃密ラインキープ。

商品ページ： https://www.nomorerules.net/goukyu_no_ruishin/lineup/namidanotsurugi_liner/





ケイト ルイシンノイチゲキリムーバー





商品名 ： ケイト ルイシンノイチゲキリムーバー

価格 ： 1,320円（税込）※My Kao Mall販売価格

特徴 ： ウォータープルーフマスカラから解放する #涙神の一撃リムーバー。

まつ毛に塗るだけ肌に残らずオフ。

商品ページ： https://www.nomorerules.net/goukyu_no_ruishin/lineup/ruishinnoichigeki_remover/









■きゅるりんってしてみて×ドン・キホーテ ケイト「号泣の涙神」発売キャンペーン 応募者全員特典情報





コラボ限定 きゅるりんってしてみて オリジナル壁紙





＜キャンペーン概要＞

きゅるりんってしてみて×ドン・キホーテ ケイト「号泣の涙神」発売キャンペーンを、2026年4月16日（木）AM10:00より開催いたします。キャンペーン期間内に、majicaご提示のうえ対象商品をご購入いただくと、もれなく「コラボ限定 きゅるりんってしてみて オリジナル壁紙」をダウンロードいただけます。





＜参加方法＞

1. majicaアプリをダウンロード（アプリ会員登録）

2. キャンペーン期間中にmajicaアプリ画面をレジにてご提示のうえ、対象商品を税込1,650円以上購入。

3. ご購入後にmajicaアプリ内の「メッセージ」欄にサンキューメールが配信されます。

4. 応募ページ内の「ダウンロードはこちらから」をタップすると、オリジナル壁紙をダウンロードいただけます。





＜majicaキャンペーンページ＞

キャンペーンページ： https://www.majica-net.com/campaign/kate7/









■きゅるりんってしてみて×ドン・キホーテ ケイト「号泣の涙神」発売キャンペーン 抽選キャンペーン情報





キャンぺーンポスター





＜キャンペーン名＞

きゅるりんってしてみて×ドン・キホーテ ケイト「号泣の涙神」発売キャンペーン





＜キャンペーン実施期間＞

2026年4月16日（木）AM10:00～2026年5月18日（月）AM9:59





＜キャンペーン概要＞

キャンペーン対象期間中にmajica会員証（majicaアプリ画面）をご提示のうえ、対象商品を税込1,650円以上購入いただくと、抽選で「きゅるりんってしてみてグループショットチェキ」やポーチなどが当たるチャンス！





お買い上げ後に配信されるサンキューメールより、ぜひご参加ください！





＜応募方法＞

1. majicaアプリをダウンロード(アプリ会員登録)

2. キャンペーン期間中にmajicaアプリ画面をレジにてご提示のうえ、対象商品を税込1,650円以上購入。

3. ご購入後にmajicaアプリ内の「メッセージ」欄にサンキューメールが配信されます。

4. サンキューメールに記載のURLから応募ページへ行き、お好きな景品へ応募。





※majica会員証（majicaアプリ画面）をご提示のうえ、ご購入ください。

※応募はmajicaアプリの応募ページで行います。

※majicaアプリ会員登録当日の購買はサンキューメール配信の対象外となります。登録翌日以降の購買からサンキューメールが配信されますのでご注意ください。





＜majicaキャンペーンページ＞

キャンペーンページ： https://www.majica-net.com/campaign/kate7/





＜特典一覧＞

A賞：きゅるりんってしてみて グループショットチェキ（10名様）





B賞：オリジナルきゅるりんポーチ（20名様）





C賞：メンバー別 KATEメイクレシピセット（32名様、全4種類ランダム）





＜セット内容＞

●逃げ水あむセット

対象商品：

（1）ケイト バウンシーチークシャドウ ＰＫ－１

（2）ケイト リップモンスター クリスタルポッド ＣＰ０２

（3）ケイト リップモンスター ツヤバース Ｇ０２





●チバゆなセット

対象商品：

（1）ケイト バウンシーチークシャドウ ＭＶ－１

（2）ケイト リップモンスター ０７

（3）ケイト ３ＤアイブロウカラーＺ ＢＲ－５





●島村嬉唄セット

対象商品：

（1）ケイト バウンシーチークシャドウ ＰＫ－２

（2）ケイト リップモンスター ツヤバース Ｇ０１

（3）ケイト デザイニングアイブロウ３Ｄ ＥＸ－１４





●環やねセット

対象商品：

（1）ケイト ポッピングシルエットシャドウ ＭＶ－１

（2）ケイト リップモンスター １７

（3）ケイト リップモンスター ツヤバース Ｇ０５





＜キャンペーン対象者＞

majicaアプリ会員 ※スマートフォンのみ対応









■対象商品/店舗一覧（応募者全員特典・抽選キャンペーン共通）

＜対象商品＞

・ケイト ナミダノタテマスカラ（ロング）ＢＫ －１／ＢＲ－１

・ケイト ナミダノタテマスカラ（ボリューム）ＢＫ －１／ＢＲ－１

・ケイト ルイシンノイチゲキリムーバー

・ケイト ナミダノツルギライナー ＢＫ －１／ＢＫ －２／ ＢＲ－１／ＢＲ－２

・ケイト 号泣の涙神 きゅるりんってしてみて 逃げ水あむセット（数量限定）

・ケイト 号泣の涙神 きゅるりんってしてみて チバゆなセット（数量限定）

・ケイト 号泣の涙神 きゅるりんってしてみて 島村嬉唄セット（数量限定）

・ケイト 号泣の涙神 きゅるりんってしてみて 環やねセット（数量限定）





※上記商品以外は対象外となります。









■きゅるりんってしてみて×ドン・キホーテ ケイト「号泣の涙神」発売キャンペーン 数量限定セット情報





ケイト「号泣の涙神」きゅるりんってしてみて限定セット





＜概要＞

きゅるりんってしてみて×ドン・キホーテ ケイト「号泣の涙神」発売キャンペーンを記念し、2026年4月16日（木）より随時ドン・キホーテの対象店舗限定で数量限定にて「きゅるりんってしてみてメンバー別セット」を発売いたします。それぞれ下記の対象商品と撮り下ろし個人トレカと集合トレカが同封されております。





＜セット内容＞

●逃げ水あむセット

対象商品：（1）ケイト ナミダノツルギライナー ＢＲ－２

（2）ケイト ナミダノタテマスカラ（ボリューム） ＢＫ－１

同梱内容：（1）逃げ水あむソロトレカ （2）メンバー集合トレカ（共通）

価格 ：3,300円（税込）





●チバゆなセット

対象商品：（1）ケイト ナミダノツルギライナー ＢＫ－２

（2）ケイト ナミダノタテマスカラ（ボリューム） ＢＫ－１

同梱内容：（1）チバゆなソロトレカ （2）メンバー集合トレカ（共通）

価格 ：3,300円（税込）





●島村嬉唄セット

対象商品：（1）ケイト ナミダノツルギライナー ＢＫ－１

（2）ケイト ナミダノタテマスカラ（ロング） ＢＫ－１

同梱内容：（1）島村嬉唄ソロトレカ （2）メンバー集合トレカ（共通）

価格 ：3,300円（税込）





●環やねセット

対象商品：（1）ケイト ナミダノツルギライナー ＢＲ－１

（2）ケイト ナミダノタテマスカラ（ロング） ＢＫ－１

同梱内容：（1）環やねソロトレカ （2）メンバー集合トレカ（共通）

価格 ：3,300円（税込）





＜販売対象店舗＞

・MEGAドン・キホーテ 札幌狸小路本店／北海道

・ドン・キホーテ 八戸店／青森

・ドン・キホーテ 仙台駅西口本店／宮城

・MEGAドン・キホーテ ラパーク金沢店／石川

・MEGAドン・キホーテ 渋谷本店／東京

・ドン・キホーテ 新宿歌舞伎町店／東京

・ドン・キホーテ 池袋東口駅前店／東京

・ドン・キホーテ 新宿東南口店／東京

・ドン・キホーテ 銀座本館／東京

・ドン・キホーテ 浅草店／東京

・ドン・キホーテ 横浜西口店／神奈川

・ドン・キホーテ 大宮東口店／埼玉

・ドン・キホーテ 栄本店／愛知

・ドン・キホーテ 草津店／滋賀

・ドン・キホーテ 三宮オーパ センター街店／兵庫

・ドン・キホーテ 梅田本店／大阪

・ドン・キホーテ 道頓堀店／大阪

・ドン・キホーテ 広島八丁堀店／広島

・ドン・キホーテ高知店／高知

・MEGAドン・キホーテ 徳島店／徳島

・ドン・キホーテ 中洲店／福岡

・ドン・キホーテ 福岡天神本店／福岡

・MEGAドン・キホーテ熊本菊陽店／熊本

・MEGAドン・キホーテ 宮崎橘通店／宮崎

・MEGAドン・キホーテ 宜野湾店／沖縄

・ドン・キホーテ 国際通り店／沖縄









■株式会社Nateeについて

Nateeは「人類をタレントに。」をミッションに掲げ、個人をエンパワーメントし産業構造の変化を起こす事業を創造する会社です。SNSを起点にしたクリエイター共創型マーケティング事業では、ブランドとクリエイターの間に立ち、双方の魅力を引き出しながら、人々の共感を生む新しい価値を創出しています。





会社名 ： 株式会社Natee

本社所在地： 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル3F

代表者 ： 大江 祐介

事業内容 ： SNSを起点にしたクリエイター共創型マーケティング事業

URL ： https://natee.jp