eスポーツチーム「REJECT」所属選手・ストリーマーが獅白ぼたん主催『獅白杯 - オフライン -』に出場

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、所属選手・ストリーマーが、2026年4月11日（土）～4月12日（日）に開催される、ホロライブ所属VTuber・獅白ぼたん氏主催の『獅白杯 - オフライン -』に出場することをお知らせいたします。

『獅白杯 - オフライン -』は2日間にわたり開催され、4月11日（土）は3人1組・全8チームによるダブルエリミネーショントーナメント「獅白杯4th」、4月12日（日）は獅白ぼたん氏とラプラス・ダークネス氏が東西に分かれて対決を行う「獅白杯オフライン～東西対抗戦～」の2部構成で実施されます。

REJECTからは、「獅白杯4th」にSTREET FIGHTER部門のふ～ど、ストリーマー部門の天鬼ぷるる・玉餅かずよが出場し、「獅白杯オフライン～東西対抗戦～」にはSTREET FIGHTER部門のときど・あきら、ストリーマー部門のこく兄・天鬼ぷるるが出演いたします。

2日間にわたる熱戦に、ぜひご注目ください。

【大会概要】

■ 大会名：獅白杯 - オフライン -

■ 日程：2026年4月11日（土）～4月12日（日）

■ 会場：横浜BUNTAI（https://yokohama-buntai.jp/）

■ 公式配信：YouTube（獅白ぼたん公式チャンネル）https://www.youtube.com/@ShishiroBotan

【獅白杯4th（4月11日）】

STREET FIGHTER部門：ふ～ど

ストリーマー部門：天鬼ぷるる／玉餅かずよ

【獅白杯オフライン～東西対抗戦～（4月12日）】

STREET FIGHTER部門：ときど／あきら

ストリーマー部門：こく兄／天鬼ぷるる

【参加選手・ストリーマー】

▼ STREET FIGHTER部門

・ふ～ど：X(https://x.com/TheFuudo) / Youtube(https://www.youtube.com/@thefuudo) / Twitch(https://www.twitch.tv/thefuudo)

・ときど：X(https://x.com/tokidoki77) / Youtube(https://www.youtube.com/channel/UCLN8AGZFd8BxGr3kx1r-dbg) / Twitch(https://www.twitch.tv/tokidoki77)

・あきら：X(https://x.com/akiradayooooo) / Youtube(https://www.youtube.com/@akiradayooooo) / Twitch(https://www.twitch.tv/c6akira)

▼ ストリーマー部門

・天鬼ぷるる：X(https://x.com/0PuRuRu) / Youtube(https://www.youtube.com/@AmakiPururu/videos) / Twitch(https://www.twitch.tv/amakipururu)

・玉餅かずよ：X(https://x.com/tamamochikazuyo) / Youtube(https://www.youtube.com/@tamamochikazuyo) / Twitch(https://www.twitch.tv/tamamochi_kazuyo)

・こく兄：X(https://x.com/kokujind) / Youtube(https://www.youtube.com/@kokujintv) / Twitch(https://www.twitch.tv/kokujintv)

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip