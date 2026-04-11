ClariS、30thシングル「Revive」（TVアニメ「勇者のクズ」第2クールオープニングテーマ）5月27日(水)に発売決定！新アーティスト・イラストも公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズIllustration：たん旦

昨年1月に開催された「リスアニ！LIVE 2025」にて新体制での初パフォーマンスを行い、新メンバーエリー、アンナを迎え、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとしてClariS第３章として国内外で活躍中の、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティスト ″ClariS（クラリス）″。

先日、TVアニメ「勇者のクズ」第2クールオープニングテーマを担当することが発表されたが、本日30thシングル「Revive」が5月27日(水)に発売されることが新たに解禁となった。

「勇者のクズ」は単行本シリーズ1～8巻まで発売されており、「コミックボーダー」「ニコニコ静画」などSNS他でも高い人気を誇る作品。賞金稼ぎ《勇者》とマフィア《魔王》が斬り合う現代異能バトルを描いた作品となっている。2026年1月より第1クールが放送された、話題のアニメ作品。

新曲「Revive」はこれまでのClariSのサウンドイメージとは一味違う、疾走感溢れるロックナンバーに仕上がっており、30thシングル「Revive」は、TVアニメ「勇者のクズ」第2クールオープニングテーマの新曲「Revive」に加え、パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載新曲の「Trigger」「Radiant」を含む全3曲が収録される。さらに初回生産限定盤Blu-rayには、「Revive」Music Video、そしてダンスパフォーマンスにフォーカスした「Revive」Dance Videoを収録。また期間生産限定盤は、TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしイラストを使ったデジパック仕様となっており、Blu-rayにはアニメのノンクレジットオープニングムービーも収録されるとのこと。

さらに本日、新アーティスト・イラストも公開されている。TVアニメ「勇者のクズ」の世界感を感じさせる、ダークでクールなClariSの新たな魅力を感じることのできるアートワークに仕上がっているので、併せてチェックしてほしい。

なお30thシングル「Revive」の店舗購入者特典情報や新曲「Revive」のLINE MUSICキャンペーンの開催も併せて発表されているので、ぜひClariSのオフィシャルサイトにてご確認いただきたい。

本日4月11日(土)24時55分より放送開始のTVアニメ「勇者のクズ」第2クール、そして4月12日(日)0時より先行配信リリースされるClariS新曲「Revive」をお楽しみに。

【最新30thシングル「Revive」リリース情報】

【タイトル】 Revive

【発売日】 2026年5月27日(水)

ClariS 30th Single 「Revive」

CD予約ストア一覧URL：https://claris.lnk.to/Revive_PKG

先行配信ストアURL：https://claris.lnk.to/Revive ※4/12(土)0時より有効

【商品仕様】

●初回生産限定盤（CD+Blu-ray） VVCL-2925～2926 2,640円(税込)

●通常盤（CD） VVCL-2927 1,540円(税込)

●期間生産限定盤（CD＋Blu-ray） VVCL-2928-2929 2,200円(税込)

※TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしデジパック仕様

＜収録内容＞

[Disc 1](CD)

01. Revive ※TVアニメ「勇者のクズ」 第2クールオープニングテーマ

02. Trigger ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲

03. Radiant ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲

04. Revive -Instrumental-（初回生産限定盤、通常盤のみ収録）

04. Revive -TV MIX-（期間生産限定盤のみ収録）

[Disc 2](BD) ※初回生産限定盤のみ収録

01. 「Revive」 Music Video

02. 「Revive」 Dance Video

[Disc 2](BD) ※期間生産限定盤のみ収録

TVアニメ「勇者のクズ」第2クールノンクレジットオープニングムービー

【「Revive」リリース情報】

■4月12日(日)0時より「Revive」先行配信スタート！

【楽曲情報】

新曲「Revive」

作詞・作曲・編曲：重永亮介

■配信先一覧

https://claris.lnk.to/Revive

※URLは4月12日(日)0:00より有効

※配信時間はストアによって多少前後する可能性がございます

■新曲「Revive」LINE MUSICキャンペーン開催！

LINE MUSICで新曲「Revive」を

(1) 合計50回以上再生で

「Revive」オリジナル待ち受け画像をもれなくプレゼント！

(2) 合計500回以上再生で

ClariS直筆サイン色紙を抽選で5名様にプレゼント！

※応募条件に満たない場合は無効となりますので、予めご了承ください。

＜キャンペーン期間＞

2026年4月12日(日)0:00～4月25日(土)23:59

＜LINE MUSICで新曲「Revive」を聴くにはこちら＞

https://ClariS.lnk.to/Revive_LINECP

＜LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはこちら＞

https://www.sonymusic.co.jp/event/105573

■WEBラジオ「ClariS Spring Radio -2026-」

◇ClariS Spring Radio -2026-

全4回、下記の日程でプレミア公開！

2026年10月31日(土)23:59までの期間限定公開。

▼ClariS Spring Radio -2026- #1

https://youtu.be/WayKOu9uoR0

《配信日》

4月11日(土) 19:00～ #1

4月25日(土) 20:00～ #2

5月9日(土) 20:00～ #3

5月27日(水) 20:00～ ? ？ ？

■店舗購入者特典

※全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※CD1枚購入につき1つ購入特典をお渡しいたします。

※対象店舗は一部を除きます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

■全国アニメイト（通販含む）

オリジナルL判ブロマイド（アニメイトver.）

■ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）

オリジナル2L判ブロマイド

■ソフマップ×アニメガ

オリジナルアクリルコースター（76mm）

■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外

オリジナルましかくブロマイド

■Sony Music Shop

オリジナルL判ブロマイド（Sony Music Shop ver.）

■楽天ブックス

オリジナルスマホサイズブロマイド

■セブンネットショッピング

オリジナルアクリルカラビナ型

■Amazon.co.jp

メガジャケ

■ClariS応援店

オリジナル告知ポスター

※応援店対象店舗は後日公開となります。

■ClariS Room会員限定早期予約特典

☆特典内容：A3クリアポスター

ClariS Room：https://claris-room.com/

＜ご予約方法＞

期間中に、ファンクラブページにログインの上、「Revive」(ClariS Room会員限定早期予約特典A3クリアポスター付)の案内ページをクリックいただき、商品をご予約ください。なお、特典には数に限りがありますので、無くなり次第受付終了となります。予めご了承ください。

※絵柄は後日公開となります。

※CD1枚ご予約につき1枚、早期予約特典をお渡しいたします。

＜ご予約対象期間＞

2026年4月11日(土) 19:30 ～ 2026年4月30日(木) 23:59まで

【ClariSライブ情報】

■ClariS -03- 1st TOUR 2026 ~Trigger Anthem~

【開催日程】

2026年4月17日(金)

会場：Zepp Haneda(東京)

開場17:30／開演 18:30



2026年4月26日(日)

会場：Zepp Osaka Bayside(大阪)

開場 17:00／開演 18:00

▼詳細はこちら

https://www.clarismusic.jp/news/archive/?582013

■ClariS 15th Thanks Tour 一夏灯祭

【日時・会場】

■7月11日（土）

会場：Tokyo Dome City Hall

開場 16:00／開演 17:00

■7月12日（日）

会場：Tokyo Dome City Hall

開場 15:00／開演 16:00

お問い合わせ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

▼チケットなどの詳細はClariS公式サイトをご確認ください

https://www.clarismusic.jp/news/archive/?582394

【ClariS Profile】

ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティストClariS。

現在までに、29枚のシングルと4枚のミニアルバム、2枚のEP、7枚のオリジナルアルバム、またベストアルバムリリースと精力的に活動し、多くのアニメタイアップ作品を担当している。

2010年10月にシングル「irony」(TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」OP)でメジャーデビュー。2011年2月にリリースされた2ndシングル「コネクト」では、強力なTV アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」のOPテーマを担当し、後にストリーミング再生9,000万回を突破し、海外でも絶大な人気を誇るClariSの代表曲となる。

2025年1月、イベント「リスアニ！LIVE 2025」(日本武道館)にて、新体制での初パフォーマンスを行い、エリー、アンナを新メンバーとして迎えることが発表され、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとしてClariS第３章の活動が本格的にスタート。9月には「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーに就任が発表され、12月10日に「魔法少女まどか☆マギカ」をコンセプトにしたEP「リンクス」を発売。

2026年4月、新体制で初となるワンマンツアー「ClariS -03- 1st TOUR 2026 ～Trigger Anthem～」(東京、大阪)開催も控えている。

◆Official Site：https://www.clarismusic.jp/

◆YouTube：https://www.youtube.com/c/clarismusic

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