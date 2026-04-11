ClariS、30thシングル「Revive」（TVアニメ「勇者のクズ」第2クールオープニングテーマ）5月27日(水)に発売決定！新アーティスト・イラストも公開！
Illustration：たん旦
昨年1月に開催された「リスアニ！LIVE 2025」にて新体制での初パフォーマンスを行い、新メンバーエリー、アンナを迎え、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとしてClariS第３章として国内外で活躍中の、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティスト ″ClariS（クラリス）″。
先日、TVアニメ「勇者のクズ」第2クールオープニングテーマを担当することが発表されたが、本日30thシングル「Revive」が5月27日(水)に発売されることが新たに解禁となった。
「勇者のクズ」は単行本シリーズ1～8巻まで発売されており、「コミックボーダー」「ニコニコ静画」などSNS他でも高い人気を誇る作品。賞金稼ぎ《勇者》とマフィア《魔王》が斬り合う現代異能バトルを描いた作品となっている。2026年1月より第1クールが放送された、話題のアニメ作品。
新曲「Revive」はこれまでのClariSのサウンドイメージとは一味違う、疾走感溢れるロックナンバーに仕上がっており、30thシングル「Revive」は、TVアニメ「勇者のクズ」第2クールオープニングテーマの新曲「Revive」に加え、パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載新曲の「Trigger」「Radiant」を含む全3曲が収録される。さらに初回生産限定盤Blu-rayには、「Revive」Music Video、そしてダンスパフォーマンスにフォーカスした「Revive」Dance Videoを収録。また期間生産限定盤は、TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしイラストを使ったデジパック仕様となっており、Blu-rayにはアニメのノンクレジットオープニングムービーも収録されるとのこと。
さらに本日、新アーティスト・イラストも公開されている。TVアニメ「勇者のクズ」の世界感を感じさせる、ダークでクールなClariSの新たな魅力を感じることのできるアートワークに仕上がっているので、併せてチェックしてほしい。
なお30thシングル「Revive」の店舗購入者特典情報や新曲「Revive」のLINE MUSICキャンペーンの開催も併せて発表されているので、ぜひClariSのオフィシャルサイトにてご確認いただきたい。
本日4月11日(土)24時55分より放送開始のTVアニメ「勇者のクズ」第2クール、そして4月12日(日)0時より先行配信リリースされるClariS新曲「Revive」をお楽しみに。
【最新30thシングル「Revive」リリース情報】
【タイトル】 Revive
【発売日】 2026年5月27日(水)
ClariS 30th Single 「Revive」
CD予約ストア一覧URL：https://claris.lnk.to/Revive_PKG
先行配信ストアURL：https://claris.lnk.to/Revive ※4/12(土)0時より有効
【商品仕様】
●初回生産限定盤（CD+Blu-ray） VVCL-2925～2926 2,640円(税込)
●通常盤（CD） VVCL-2927 1,540円(税込)
●期間生産限定盤（CD＋Blu-ray） VVCL-2928-2929 2,200円(税込)
※TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしデジパック仕様
＜収録内容＞
[Disc 1](CD)
01. Revive ※TVアニメ「勇者のクズ」 第2クールオープニングテーマ
02. Trigger ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲
03. Radiant ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲
04. Revive -Instrumental-（初回生産限定盤、通常盤のみ収録）
04. Revive -TV MIX-（期間生産限定盤のみ収録）
[Disc 2](BD) ※初回生産限定盤のみ収録
01. 「Revive」 Music Video
02. 「Revive」 Dance Video
[Disc 2](BD) ※期間生産限定盤のみ収録
TVアニメ「勇者のクズ」第2クールノンクレジットオープニングムービー
【「Revive」リリース情報】
■4月12日(日)0時より「Revive」先行配信スタート！
【楽曲情報】
新曲「Revive」
作詞・作曲・編曲：重永亮介
■配信先一覧
https://claris.lnk.to/Revive
※URLは4月12日(日)0:00より有効
※配信時間はストアによって多少前後する可能性がございます
■新曲「Revive」LINE MUSICキャンペーン開催！
LINE MUSICで新曲「Revive」を
(1) 合計50回以上再生で
「Revive」オリジナル待ち受け画像をもれなくプレゼント！
(2) 合計500回以上再生で
ClariS直筆サイン色紙を抽選で5名様にプレゼント！
※応募条件に満たない場合は無効となりますので、予めご了承ください。
＜キャンペーン期間＞
2026年4月12日(日)0:00～4月25日(土)23:59
＜LINE MUSICで新曲「Revive」を聴くにはこちら＞
https://ClariS.lnk.to/Revive_LINECP
＜LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはこちら＞
https://www.sonymusic.co.jp/event/105573
■WEBラジオ「ClariS Spring Radio -2026-」
◇ClariS Spring Radio -2026-
全4回、下記の日程でプレミア公開！
2026年10月31日(土)23:59までの期間限定公開。
▼ClariS Spring Radio -2026- #1
https://youtu.be/WayKOu9uoR0
《配信日》
4月11日(土) 19:00～ #1
4月25日(土) 20:00～ #2
5月9日(土) 20:00～ #3
5月27日(水) 20:00～ ? ？ ？
■店舗購入者特典
※全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
※CD1枚購入につき1つ購入特典をお渡しいたします。
※対象店舗は一部を除きます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。
※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。
■全国アニメイト（通販含む）
オリジナルL判ブロマイド（アニメイトver.）
■ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）
オリジナル2L判ブロマイド
■ソフマップ×アニメガ
オリジナルアクリルコースター（76mm）
■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外
オリジナルましかくブロマイド
■Sony Music Shop
オリジナルL判ブロマイド（Sony Music Shop ver.）
■楽天ブックス
オリジナルスマホサイズブロマイド
■セブンネットショッピング
オリジナルアクリルカラビナ型
■Amazon.co.jp
メガジャケ
■ClariS応援店
オリジナル告知ポスター
※応援店対象店舗は後日公開となります。
■ClariS Room会員限定早期予約特典
☆特典内容：A3クリアポスター
ClariS Room：https://claris-room.com/
＜ご予約方法＞
期間中に、ファンクラブページにログインの上、「Revive」(ClariS Room会員限定早期予約特典A3クリアポスター付)の案内ページをクリックいただき、商品をご予約ください。なお、特典には数に限りがありますので、無くなり次第受付終了となります。予めご了承ください。
※絵柄は後日公開となります。
※CD1枚ご予約につき1枚、早期予約特典をお渡しいたします。
＜ご予約対象期間＞
2026年4月11日(土) 19:30 ～ 2026年4月30日(木) 23:59まで
【ClariSライブ情報】
■ClariS -03- 1st TOUR 2026 ~Trigger Anthem~
【開催日程】
2026年4月17日(金)
会場：Zepp Haneda(東京)
開場17:30／開演 18:30
2026年4月26日(日)
会場：Zepp Osaka Bayside(大阪)
開場 17:00／開演 18:00
▼詳細はこちら
https://www.clarismusic.jp/news/archive/?582013
■ClariS 15th Thanks Tour 一夏灯祭
【日時・会場】
■7月11日（土）
会場：Tokyo Dome City Hall
開場 16:00／開演 17:00
■7月12日（日）
会場：Tokyo Dome City Hall
開場 15:00／開演 16:00
お問い合わせ：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
▼チケットなどの詳細はClariS公式サイトをご確認ください
https://www.clarismusic.jp/news/archive/?582394
【ClariS Profile】
ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティストClariS。
現在までに、29枚のシングルと4枚のミニアルバム、2枚のEP、7枚のオリジナルアルバム、またベストアルバムリリースと精力的に活動し、多くのアニメタイアップ作品を担当している。
2010年10月にシングル「irony」(TVアニメ「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」OP)でメジャーデビュー。2011年2月にリリースされた2ndシングル「コネクト」では、強力なTV アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」のOPテーマを担当し、後にストリーミング再生9,000万回を突破し、海外でも絶大な人気を誇るClariSの代表曲となる。
2025年1月、イベント「リスアニ！LIVE 2025」(日本武道館)にて、新体制での初パフォーマンスを行い、エリー、アンナを新メンバーとして迎えることが発表され、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとしてClariS第３章の活動が本格的にスタート。9月には「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーに就任が発表され、12月10日に「魔法少女まどか☆マギカ」をコンセプトにしたEP「リンクス」を発売。
2026年4月、新体制で初となるワンマンツアー「ClariS -03- 1st TOUR 2026 ～Trigger Anthem～」(東京、大阪)開催も控えている。
◆Official Site：https://www.clarismusic.jp/
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