ウルフアロン、カカロニ・栗谷や“ベンチプレス400キロ男”ら挑戦者全員を1分以内に撃破！ウルフ「すごい悪いことしちゃった気分…」6人の子どもたちが客席から見守るノッコン寺田をわずか18秒で瞬殺

株式会社AbemaTV（C）SHOTA SOTODATE（C）SHOTA SOTODATE

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。この節目を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画、『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』の第1部にて、糸井嘉男、ノッコン寺田、藤本竜希、カカロニ・栗谷の4名がウルフアロンに挑みました。

2026年4月11日（土）午後3時から放送開始となる『30時間限界突破フェス』は「ABEMA」10周年を記念した特別番組で、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送していきます。当日は、「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです

このたび、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦する『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』を、『30時間限界突破フェス』の目玉企画として4月11日（土）の午後3時30分より第1部、そして夜9時より第2部を放送いたします。2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となります。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用します。

第1部のMCはニューヨーク、第2部のMCを千原ジュニアが務め、第1部・第2部共にアシスタントMCとして元NHKアナウンサーの中川安奈が就任。実況には清野茂樹アナウンサー、解説には新日本プロレスの棚橋弘至や永田裕志、柔道家の泉浩を迎え、ゲストには、金メダリストの角田夏実をはじめ、芸能界屈指の格闘技通として知られる関根勤や勝俣州和、格闘技への造詣も深い岸明日香、橋本梨菜、上谷沙弥ら豪華メンバーも集結します。

4月11日（土）午後3時30分より行われた第1部では、トップバッターに詐欺被害により1000万円の借金を背負い、背水の陣で挑むカカロニ・栗谷が登場。試合前の紹介VTRでは「（妻が）喜ぶぞ、1000万円返したら」「“勝ったら1000万円”なんて、この先ない。M-1なんて無理だし…」と、今回の挑戦にかける切実な思いを語っていた栗谷。リングに上がると、カメラに向けて“投げキス”を送るなどナルシストキャラを演じ、余裕を見せました。しかし、いざゴングが鳴ると、リングを大きく動き回り、ウルフから距離をとって様子を見ますが、開始から1分経たぬうちにウルフに大内刈りで１本を取られ、惜しくも敗北となりました。試合後のインタビューでは、ウルフが「いい感じのアップができてよかったです」「大技で投げちゃうとケガする可能性があるので、できるだけ優しい技でいかせてもらいました」と余裕のコメントを残したのに対し、栗谷は「勝てたー」と悔しそうにコメント。MCのニューヨーク・屋敷裕政から「どこがや」「嫌な敗者やな」とツッコミが飛びました。

【動画】ウルフアロン vs. カカロニ栗谷(https://x.com/i/web/status/2042881822703411528)

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また、2人目の挑戦者にはベンチプレスの記録400kgを誇る怪物・藤本竜希が登場。過去には「壁押し対決」でウルフに勝利を収め経験を持つ藤本は、試合開始とともにタックルを仕掛け、そのまま組み合いに。その後、37秒が経過したところでウルフに内股で1本取られ、意外にもあっけない幕引きとなりました。試合後、ウルフは「こっちが力で対抗しようとしたら動かない感じがあったので、崩しながらプレッシャーをかけて、（内股に）持っていけた」「開始の瞬間は、外国人選手くらいパワーあった」と藤本のパワーに驚きました。一方の藤本は「まずタックルに行って、そこで止められちゃったので その時点でゲームオーバー感があった」と語り、「全て内股への罠って感じでした」「気づいたらライトで目がチカチカしていました」と試合終了の瞬間を振り返りました。

【動画】ウルフアロン vs. 藤本竜希(https://x.com/i/web/status/2042883411329593659)

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また、藤本の試合終了後、出場が決定していた“超人”こと元プロ野球選手・糸井嘉男が「ぎっくり腰になりまして…」と急遽出場を辞退することを発表。本番に向け、前日までトレーニングを重ねていたものの、腰を痛めてしまいドクターストップがかかったと明かしました。会場に衝撃が走る中、糸井は次に試合を控えるノッコン寺田のセコンドとして参加することが告げられました。

【動画】糸井嘉男、無念の欠場...！(https://x.com/i/web/status/2042884498073772323)

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そして、ついに念願の「1000万円シリーズ」出場が叶った、ラグビー出身の肉体派・ノッコン寺田が登場。試合前にはノッコン寺田と家族の絆に迫る紹介 VTRが公開され、「子どもできるまでに時間がかかった」「子ども6人いるけど、流産もしている」と過去を語る場面も。「子どもはかけがえのないもの」「だから1000万円獲らしてよ！」と家族の大黒柱として勝利を目指すノッコン寺田は、控え室でパイプ椅子を掲げてウォーミングアップをするなど、サービス精神あふれるパフォーマンスで会場を盛り上げます。

観客席から家族が見守る中、リングに上がったノッコンは、ゴングの音とともにタックルを仕掛け、組み合いになったものの、開始わずか18秒でウルフに内股を決められ、終了という結末に。ゲストの角田が「（ノッコン寺田の）タックルが心配だったですけど、しっかり持ち合っちゃったんで、ああなったところから前に体重をかけてしまうとウルフ選手の内股に乗りやすくなってしまうので…」と冷静に分析すると、ノッコン寺田が「やってみーや！」と声を上げ、笑いを誘う場面もありました。

試合後のイタンビューでは、ウルフが「勝ったんですけど、すごい悪いことしちゃった気分…」としつつ、「帯を持とうとしていたと思う」とノッコン寺田の作戦を見抜いていたと語ります。それに対し、ノッコン寺田は「あんな感動的な（紹介）VTRを見た後に、ようあんな投げ方できるよね」とウルフに抗議。ウルフが「一応お子さんが（リングの）左にいると分かっていたので、右に投げました」と返すと、ノッコン寺田は「子どもの顔見て！（1000万円で）ハワイ行けると思ってたから！」と同情を誘う冗談を飛ばし、会場の笑いを誘いました。

【動画】ウルフアロン vs. ノッコン寺田150キロラガーマンを秒殺でマットに沈める...!(https://x.com/i/web/status/2042891621734211824)

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なお、本日夜9時から放送となる第2部では、ウルフと同じ中学校の先輩にあたるRIZIN選手・矢地祐介、身長197cm・体重200kgの体格と圧倒的なパワーを誇る大相撲元大関・把瑠都、そして東海大学の先輩であり、ウルフと同じく柔道で世界を制した金メダリスト・高藤直寿の3名が挑戦者として登場。強敵ばかりが揃う第2部は、果たしてどんな展開を迎えるのか。ぜひご期待ください。

また『30時間限界突破フェス』では、番組内の3大企画の結末を予想し、正解者全員で賞金1000万円を山分けする視聴者参加型キャンペーン「国民ヤマ分け1000万クイズ」を実施することをお知らせいたします。本番組のテーマは「限界突破」。ABEMAがこれまでの常識を打ち破り、30時間にわたる生放送を駆け抜けます。「みんながやらないこと、やれないと思っていたこと」を形にする、ABEMAの中でも最大級の挑戦的なプログラムとなっています。番組内で行われる「限界突破」を象徴する3つの大型企画。その結末をすべて的中させた方々で、現金1000万円を山分けする全国民参加型のクイズキャンペーンを開催します。

【対象となる3大企画】

１. ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円

ウルフアロン選手から「3カウント」もしくは「一本」を取れる挑戦者は誰かを予想。

２. 完徹～不眠最強芸人決定戦～

36時間一睡もせず、笑いをとることができた芸人チーム（1位～3位）を予想。

３. 市川團十郎を笑わせたら1000万円

歌舞伎俳優・市川團十郎を最も笑わせる芸人は誰かを予想。

キャンペーンはX（旧Twitter）のアカウントをお持ちであれば、どなたでも簡単に参加可能です。詳細は以下の特設ページをご確認ください。

◆特設ページ：https://abema-30h-fes-vote.com/

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

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放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

特設ページ：https://abema.tv/lp/abema30h-fes

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

■『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』概要

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放送日：2026年4月11日（土）

第1部：午後3時30分～

第2部：夜9時～

第1部 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2054_s1_p1101

番組ページ：https://abema.tv/video/genre/30h

※画像をご使用の際は、【（C）SHOTA SOTODATE】【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

◆「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/