STPR新グループ「とぅるりぷ」初ワンマンライブのグッズ情報を公開！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True＆Lip (読み:とぅるーあんどりっぷ/通称「とぅるりぷ)」初のワンマンライブ『True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE ～First Kiss～』のライブグッズおよび販売情報を公開いたしました。

「とぅるりぷ - True＆Lip」は、「STPR BOYS PROJECT」※から誕生した2組目のグループで、STPRとしては「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep 」に続く6組目のグループとなります。2026年3月28日(土)・29日(日)にKアリーナ横浜で開催された『STPR Family Festival!!2026』のステージにてデビューしました。

メンバーは「そあら」「ものくろ」「パルオ」「つきしろやしろ。」「はりま」「まひろまる。」の6名で構成されており、今後は、歌や動画配信、ライブなどを中心に活動してまいります。

この度、2026年4月25日(土)・26日(日)にharevutaiで開催するグループ初のワンマンライブのライブグッズ『True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE ～First Kiss～ OFFICIAL GOODS』および会場での販売情報を公開いたしました。ラインナップは、ロゴTシャツ・ペンライト・ジャンボうちわの計3アイテムをご用意。会場では、スターターグッズ(コンプリートセットを除く)もあわせて販売いたします。

なお、本公演のチケットは、2026年4月12日(日)23:59までオフィシャル先行を受け付けております。

デビュー直後の「とぅるりぷ」の“今”を感じられる本公演とあわせて、会場グッズにもぜひご注目ください。

※ 新たにSTPR所属のアイドルグループまたはアーティストとしてデビューを目指す新規クリエイターが集うクリエイターコミュニティ

■True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE ～First Kiss～ OFFICIAL GOODS

「True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE ～First Kiss～ OFFICIAL GOODS」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/684_1_45b1dd9badbe4b0a9de07d0d6641c9cd.jpg?v=202604121151 ]

■とぅるりぷ - True&Lip デビュー記念スターターグッズ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/684_2_c9ee228af456b33d2c548ef7d79de29b.jpg?v=202604121151 ]

■販売情報

<会場での先着順・整列販売>

販売日：4月25日(土)／4月26日(日) harevutai (東京都・池袋)

※商品のご用意数には限りがございます。なくなり次第販売終了となります

※ライブ当日のチケットをお持ちの方のみご購入いただけます

※とうるりぷ・True&Lip デビュー記念スターターグッズ(コンプリートセットを除く)を数量限定にて販売いたします

■『True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE ～First Kiss～』公演情報

【公演名】

True&Lip - とぅるりぷ - 1st デビュー LIVE ～First Kiss～

【開催日】

-2026年4月25日(土) [1部]開場12:30 / 開演13:00

[2部]開場17:30 / 開演18:00

-2026年4月26日(日) [1部]開場12:30 / 開演13:00

[2部]開場17:30 / 開演18:00

【会場】

harevutai 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋1F

■チケット情報

[オフィシャル先行(抽選)]

【受付期間】

2026年4月4日(土)21:00～2026年4月12日(日)23:59

【チケット価格】

●スタンディング：5,500円(税込)

●VIPスタンディング：11,000円(税込)

※公演終了後にメンバー全員とのハイタッチ付き

※両チケットともに入場時に別途ドリンク代600円(税込)が必要です

※お一人様1公演につき4枚まで(複数公演申込可)

【チケット詳細/申込受付案内】

https://stpr-ticket.com/booths/truelip

【公式FCサイト】

https://truelip.stpr.com/

【ご入場について】

整理番号順での入場になります

≪注意事項≫

※チケットはすべて電子チケットとなります

※抽選販売となります

※同行者の方もSTPR IDが必要です

■とぅるりぷ - True＆Lip Profile

「STPR BOYS PROJECT」より誕生した、STPR所属6組目となる2.5次元歌い手アイドルグループ。

2026年3月14日にグループ名およびメンバーを発表し活動を開始。2026年3月28日にＫアリーナ横浜で行われた『STPR Family Festival!! 2026』でデビュー。

メンバーは、そあら、ものくろ、パルオ、つきしろやしろ。、はりま、まひろまる。の6名。それぞれの個性を活かしながら歌やゲーム実況、ASMR、イラストなど、幅広く活動を展開中。

グループのコンセプトは「嘘のない声で、心を繋ぐ」。

言葉にできない感情や、胸の奥にしまってきた想いを、歌や声、自分たちの言葉でまっすぐ届けていく。

2026年4月には、デビューから約1か月というSTPR史上最短でのワンマンライブ開催を予定している。



オフィシャルリンク

公式サイト：https://truelip.stpr.com/

公式X：https://x.com/TrueLip_

公式YouTube：https://www.youtube.com/@True_Lip

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/