なぜ毎回外部に頼るのか。ハラスメント対策が内製化できない会社の共通点

株式会社SA

ハラスメント対策は多くの企業で実施されています。しかしその多くは外部講師に依存し、社内にノウハウが残らない構造になっています。問題は対策をしていないことではなく、積み上がらないことです。内製化できる会社とできない会社の違いを整理します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EgU-31VkWrw ]

【開催概要】

日時：2026年4月18日 12：00～（時間変更の可能性あり）

主催：一般社団法人クレア人財育英協会

内容：報道関係者・メディア向け（取材・情報提供）

備考：個別取材対応、オンライン対応可（柔軟に調整します）

【こんな疑問に答えます】

・なぜハラスメント対策は外部依存になりやすいのか

・研修が一過性で終わる理由は何か

・相談対応が属人化する原因は何か

・社内にノウハウが残らない構造とは何か

・内製化できている企業は何が違うのか

・担当者が動けない理由は何か

・継続的に運用するために必要な条件は何か

・企業が見直すべきポイントは何か

【講師紹介】

小野 純（おの・じゅん）

特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

【雇用クリーンプランナー事業実績】

累計受講者：750名超

受講満足度：93％（自社アンケート）

公式サイト：https://koyo-clean.com/