なぜ毎回外部に頼るのか。ハラスメント対策が内製化できない会社の共通点
株式会社SA
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EgU-31VkWrw ]
日時：2026年4月18日 12：00～（時間変更の可能性あり）
【こんな疑問に答えます】
【講師紹介】
【雇用クリーンプランナー事業実績】
ハラスメント対策は多くの企業で実施されています。しかしその多くは外部講師に依存し、社内にノウハウが残らない構造になっています。問題は対策をしていないことではなく、積み上がらないことです。内製化できる会社とできない会社の違いを整理します。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EgU-31VkWrw ]
【開催概要】
日時：2026年4月18日 12：00～（時間変更の可能性あり）
主催：一般社団法人クレア人財育英協会
内容：報道関係者・メディア向け（取材・情報提供）
備考：個別取材対応、オンライン対応可（柔軟に調整します）
【こんな疑問に答えます】
・なぜハラスメント対策は外部依存になりやすいのか
・研修が一過性で終わる理由は何か
・相談対応が属人化する原因は何か
・社内にノウハウが残らない構造とは何か
・内製化できている企業は何が違うのか
・担当者が動けない理由は何か
・継続的に運用するために必要な条件は何か
・企業が見直すべきポイントは何か
【講師紹介】
小野 純（おの・じゅん）
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
【雇用クリーンプランナー事業実績】
累計受講者：750名超
受講満足度：93％（自社アンケート）
公式サイト：https://koyo-clean.com/