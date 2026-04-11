B2福岡｜前半リードも後半に逆転許す 接戦の末奈良に82-84で敗戦

ライジングゼファーフクオカ株式会社

2026年4月11日（土）に開催した、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 シーズン【ライジングゼファーフクオカ vs.バンビシャス奈良】戦は、“福岡 82-84 奈良”で福岡の敗戦となりました。

【試合結果】

【福岡】82-84【奈良】

1Q 17-20

2Q 26-11

3Q 15-23

4Q 24-30

【戦評】

＜前半＞

レギュラーシーズンアウェー最終節。バンビシャス奈良とのGAME1に臨む。立ち上がりは両チームともにシュートが決まらない展開に。福岡は得意の外角から積極的に3Pシュートを狙うもリングに嫌われる時間が続く。奈良に連続で3Pシュートを許し、リードを大きく広げられるも、#23村上が3Pシュートを沈め、奈良のターンオーバーを突いて#30ウッドベリーが得点するなど食らいつく。しかしターンオーバーからの失点が続き主導権を握りきれない中、#32狩野がバスケットカウントを獲得し流れを引き寄せる。さらに終盤にはウッドベリーがブザービーターのディープスリーを沈め、17-20と3点ビハインドまで追い上げて1Qを終えた。

2Qに入り、#7西川の3Pシュートで反撃の口火を切ると、#34アギラール、#20中谷が着実に得点を重ね、#24バーレルのインサイドでついに逆転に成功。さらに#0會田も3Pシュートを決める。奈良もすぐさま外角で応戦し一時は均衡した展開となるが、中谷の3Pシュートで流れを引き寄せると、プレッシャーディフェンスで相手の攻撃を封じ、リバウンドでも主導権を握る。終盤には#8青木がブザービーターのバンク3Pシュートを沈め、43-31と12点リードで前半を折り返した。

＜後半＞

3Qは會田の3Pシュートでスタート。しかし奈良#0小林に連続得点を許し、流れを奪われる。それでもウッドベリーが2ポイントを沈め、悪い流れを断ち切りにかかる。しかし奈良#24本多の3Pシュートから徐々に点差を詰められると、福岡は奈良の強度の高いディフェンスに苦しみ、厳しい体勢からのシュートを強いられる展開に。さらにターンオーバーから連続で3Pシュートを許すなど、奈良に勢いを与えてしまう。それでも#10スーヤオの連続得点で応戦し、奈良#7古牧の3Pシュートでワンポゼッション差まで迫られる場面でも、會田が3Pシュートを沈めて流れを渡さない。奈良の猛攻を粘り強くしのぎ、58-54と4点リードで最終クォーターへ。

4Qは開始早々、奈良の外角攻撃に苦しむ展開となる。狩野が3Pシュートで応戦するも、奈良#22ペトロフの3Pシュートで点差は1点差まで迫られる。ウッドベリーが得点を重ねて踏ん張るが、奈良はスティールから3Pシュートを沈めて同点に追いつくと、さらにペトロフの得点で逆転を許し、福岡は追いかける展開に。ターンオーバーから奈良#4ブレイクフィールドにダンクを許し、流れを引き寄せられたままオフィシャルタイムアウトへ。タイムアウト明けも奈良のディフェンスに苦しみ、着実に加点される中、点差は最大8点に。それでもアギラールがフリースローを確実に沈めると、ウッドベリーの3Pシュート、さらにアギラールのスティールから會田が得点し、必死に食らいつく。ウッドベリーが3点プレーを完成させて2点差に迫るが、直後にターンオーバーから失点を許し、再び突き放される。残り36.4秒にはウッドベリーの3Pシュートで1点差に詰め寄り、試合は最後まで緊迫した展開に。しかしファウルゲームの中でフリースローを与え、最後の攻撃でもターンオーバーが重なり、反撃は及ばず。最後まで食らいついた福岡だったが、82-84で悔しい敗戦となった。

【コメント】

福島雅人HC

前半は、相手のトランジションをある程度抑えることができ、ブレイクフィールド選手には多少得点を許したものの、全体としてはプラン通りに試合に入ることができたと思います。ただ後半は、ペトロフ選手とブレイクフィールド選手のピックアンドロールからのポップアウトについては対策はしていたものの、その修正がうまく機能しませんでした。加えて、ゾーンディフェンスに対して足が止まり、相手のペースにはまってしまい、ターンオーバーからの失点を許す形になってしまったことは非常に残念です。また、後半はバーレルが使えなくなったことでインサイドの起点が減り、スーヤオのところで起点を作ろうとしましたが、うまく機能しませんでした。ゾーンに対する攻め方を試合の中で見つけきれなかったことは、コーチとしての責任だと感じています。終盤はハイポストを使いながらいくつか良い形を作り、最後の2分半はしっかり得点を重ねてクロスゲームに持ち込むことはできましたが、全体としては後半の対応力に課題が残る試合だったと思います。

テレンス・ウッドベリー選手

悔しい敗戦となりましたが、自分たちが勝ち切ることのできた試合だったと感じています。

まずは、試合の中でしっかり勝ち筋を見つけていくことが大事だと思います。シーズンも残りわずかとなってきているので、最後は勝利で終われるように頑張っていきたいと思います。

【ハイライト】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FeJrfRV9buc ]

【バスケットLIVEで見逃し配信を見る】

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