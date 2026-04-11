【2026年最新調査】AIは究極の聞き上手？44%が「AIへの相談でスッキリ」。手軽さの裏で見えた『人間への共感』への渇望

LeadIn株式会社

LeadIn株式会社が運営するオンラインカウンセリングサービス「たまお悩み相談室(https://tama-soudan.com/)」（ https://tama-soudan.com/ ）は、公式Instagramの閲覧者を対象に、「ChatGPTなどのAIに対する個人的な悩みや愚痴の相談経験」に関する意識調査を実施いたしました。

本調査の結果、AIをメンタルケアの手段として活用する現代の傾向と、一方で人とのつながりや温度のある共感を求める声の双方の実態が明らかとなりました。

■調査結果

全体の半数以上（57%）が、AIに悩みや愚痴を相談した経験があることが判明。

最も多かった回答は「相談した！悩みが晴れた！（44%）」であり、AIによる悩み相談が一定の心理的負担の軽減に役立っていることが伺えます。一方で、「やっぱり人間に聞いてほしい（25%）」といった、人間による共感を求める声も根強く存在しています。

調査結果の詳細

【質問】ChatGPTなどのAIに自分の個人的な悩みや愚痴を相談したことはありますか？- 相談した！悩みが晴れた！：132人（44%）- やっぱり人間に聞いてほしい：75人（25%）- 使ったことない・なんか怖い：56人（18%）- 相談したけど虚しかった：40人（13%）

「相談した！悩みが晴れた！（44%）」と回答した層が最も多く、手軽に、そしてジャッジされずに話を聞いてもらえるAIの特性が、多くの方の心のモヤモヤを解消する一助となっていることがわかります。

また、「相談したけど虚しかった（13%）」「やっぱり人間に聞いてほしい（25%）」を合わせると、約4割弱の人々が、AIによる論理的な回答や情報提供だけでは満たされない、あるいは最初から人間による感情的な寄り添いや共感を求めている状態にあることも浮き彫りになりました。

専門家（たま先生）の見解

日々のカウンセリングにおいても、「誰かに聞いてほしいけれど、身近な人には心配をかけたくない」「こんな真っ黒な感情を知られたら嫌われるかもしれない」と、感情の行き場を失ってご相談に来られる方は少なくありません。

今回のデータが示す通り、いつでもどこでも、一切の感情を持たずにフラットに聞いてくれるAIの存在は、そうした方々にとって「とりあえず安全に吐き出す」ための有効な手段になり得ています。多くの方が「悩みが晴れた」と感じているのは、現代のテクノロジーがもたらす素晴らしい恩恵と言えるでしょう。

一方で、「虚しかった」「やっぱり人間に聞いてほしい」という声があることも見逃せません。これは、私たちが悩みや愚痴をこぼすとき、単なる「解決策の提示」を求めているだけではなく、「わかるよ」「辛かったね」という、温度のある人間同士の「共感」を深く渇望していることの表れです。

当相談室では、AIの利便性を肯定しつつも、AIでは埋めきれない「人間による温かい受容と共感」を提供することが、私たちの重要な役割であると考えております。AIでご自身の感情を言語化し、それでも残る孤独感やモヤモヤを人間のカウンセラーに打ち明けるといった使い分けも、現代における有効なメンタルケアの一つと言えるでしょう。

たまお悩み相談室の取り組みについて

たまお悩み相談室では、誰にも言えない本音や真っ黒な感情を、安心して手放せる場所を提供しています。

【無料】お悩み相談

匿名で文章にして吐き出し、SNS等を通じてたま先生が回答・共有する窓口です。

→お悩み相談掲示板(https://tama-soudan.com/soudan-sns/)（ https://tama-soudan.com/soudan-sns/ ）

【有料】オンライン個別カウンセリング

1対1で深く寄り添い、あなたの感情を一切ジャッジせずに受け止めるプロフェッショナルなセッションです。

→たまお悩み相談室(https://tama-soudan.com/)（ https://tama-soudan.com/ ）

調査概要

- 調査テーマ：「ChatGPTなどのAIへの悩み相談」についての意識調査- 調査期間：2026年4月10日～4月11日- 調査方法：たまお悩み相談室 公式Instagramでのインターネット調査- 有効回答数：303人- 実施主体：たまお悩み相談室

本調査データの引用・転載について

本調査データを引用・転載される際は、必ず以下のご対応をお願いいたします。

- 引用元として「たまお悩み相談室」の名称を明記してください。- 引用元のページ（本記事）へのリンクを必ず掲載してください。（URL： https://tama-soudan.com/survey/20260411 ）

会社概要

会社名：LeadIn株式会社

代表取締役：久米村 大地

所在地：〒277-0852 千葉県柏市旭町1-3-3-1108

設立：2025年5月

事業内容：オンラインカウンセリングサービスの運営、WEB集客支援

公式サイト： https://lead-in.co.jp/