株式会社Mavericksは、動画生成AI「NoLang」のスライド機能に製造業向けサンプルを追加。手順書やPDFマニュアルから工程図解スライドや研修動画を自動生成し、技能継承や安全教育を支援

株式会社Mavericks

日本発、動画生成AI「NoLang（ノーラン）」を提供する株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：代表取締役社長 奥野 将太）は、この度、スライド生成機能に製造業向けのサンプルスライドを新たに追加しました。Wordの作業手順書やPDFマニュアル、SOP、安全マニュアルなどの既存資料を投入するだけで、工程図解付きの説明スライドや研修動画を自動生成。作業手順説明から長時間研修の分割、安全教育、海外拠点向けの多言語研修まで5つの活用シーンに対応しており、限られた人員のなかで現場ナレッジの整備・展開や技能継承、安全教育の継続にかかる負担軽減に貢献します。

■製造現場で増え続ける作業手順書・研修資料の整備負担と人員リソースの逼迫

製造業では、新製品の立ち上げ、製造ライン変更、設備更新、安全教育、コンプライアンス研修、海外拠点展開など、現場ナレッジを文書化し作業員に展開する業務が継続的かつ高頻度で発生します。一方で、こうした業務を支える人員のリソースは年々厳しさを増しており、現場の知識を整備・共有する体制が追いつかなくなっているのが実情です。

まず、マニュアル・研修資料の作成負担です。製造業では、新製品立ち上げや製造ライン変更のたびに作業手順書・マニュアルの整備が必要となり、Wordベースの手順書からスライドへの作り直しや、長時間研修など、現場ナレッジを伝えるためのドキュメント整備業務が日常的に発生します。厚生労働省「能力開発基本調査」（平成30年度）によると、「技能継承に問題がある」と回答した事業所の割合は産業別で製造業が86.5%と最も高く、技能・ノウハウを次世代に伝えるための仕組みづくりが大きな課題となっています（※1）。さらに2024年版ものづくり白書では、計画的なOJTを行っている製造業の企業は約6割にとどまる一方、現場の細かな作業方法は熟練技能者の経験や手の感覚に依存しており、文章・図解で伝えることが難しいという実情が指摘されています（※2）。このため、作業手順書・マニュアル・研修資料といった文書化された教材の整備が現場の継続性を左右するにもかかわらず、専任担当者を置けず主業務の片手間で資料作成を行うケースが多いのが実態です。

こうした資料整備の負担を吸収すべき製造業の現場人員のリソースは、年々厳しさを増しています。2024年版ものづくり白書によると、製造業の34歳以下の若年就業者は2002年比で約6.9ポイント減少しており、若手人材の確保競争が激化しています（※2）。さらに中小企業の製造業における従業員数過不足DIは2023年にマイナス20.4を記録し、新型コロナ禍以前と同水準の人手不足感が継続しています（※3）。こうした人員の逼迫が続く一方で、整備すべき教材の対象はむしろ広がっており、厚生労働省の労働災害統計では、製造業の死傷者数は26,676人（2024年確定値）と全産業の中でも依然高水準にあり、安全教育を継続的に更新・展開する必要性も増しています（※4）。

限られた人員で作業手順書・研修資料・安全教育コンテンツの整備を続けながら、技能継承や海外拠点展開にも対応していく必要があります。NoLangではこの課題に対応するため、スライド生成機能に製造業向けのサンプルスライドを新たに追加しました。

※1 厚生労働省「平成30年度 能力開発基本調査」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118481.html)（産業別の技能継承に関する事業所調査）

※2 経済産業省・厚生労働省・文部科学省「2024年版ものづくり白書」(https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2024/pdf/gaiyo.pdf)（2024年5月公表）

※3 中小企業庁「中小企業景況調査」(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/keikyou/)（製造業 従業員数過不足DI、2023～2024年）

※4 厚生労働省「労働災害発生状況」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/)（2024年確定値）

■既存マニュアル・手順書からスライドと動画を一気通貫で生成。製造業向けに新搭載

NoLangのスライド生成機能は、テキストやPDFなどの素材をもとに、図表・グラフ・見出し付きのスライドを自動生成し、さらにそのままナレーション付き動画として出力できる機能です。スライドの作成から動画化までを一つのサービス上で完結できる点が特長であり、従来であれば資料作成ツールと動画制作ツールを別々に用意し、それぞれの操作を習得する必要があった工程を一気通貫で実現します。作業手順書Wordや既存マニュアルPDF、SOP（標準作業手順書）、安全マニュアル、ISO文書などをそのまま素材として投入できるため、製造現場に蓄積された既存資料を活かしながら、説明資料・研修コンテンツ・安全教育教材へと展開していくことが可能です。

30秒でスライドが完成し、60秒で動画まで作成することができます。

今回、このスライド生成機能に製造業に特化したサンプルスライドを新たに追加しました。サンプルスライドをテンプレートとして選択することで、用途に合ったデザイン・構成のスライドをすぐに作成開始できます。たとえば、新製品立ち上げ時の作業手順説明資料を作成したい場合、該当するサンプルスライドを選び、Wordの作業手順書や既存マニュアルPDFをアップロードするだけで、要点が整理された工程図解スライドが自動生成され、そのまま現場配布用の説明資料や、新人作業員向け研修動画として活用することができます。

製造現場のさまざまなシーンでの活用を想定したサンプルスライドを用意しており、専門的なデザインスキルがなくても、高品質な作業手順説明資料・研修コンテンツを制作することが可能です。

■作業手順説明から安全教育・海外拠点研修まで対応する5つのサンプルスライド

今回追加した製造業向けサンプルスライドの中から、代表的な5つの活用例を紹介します。いずれも、製造現場で頻繁に発生するマニュアル整備・研修・安全教育のニーズに対応しています。

1つ目は「製造マニュアルスライド」です。製造部門の作業員・新人を対象に、Wordで作成された製造マニュアルを工程ごとの図解付きスライドへ変換できるサンプルです。新製品立ち上げや製造ライン変更のたびにマニュアル説明資料が必要となるものの、Wordベースの手順書からスライドに作り直す作業に時間がかかり、月10～20件規模の依頼に追いつかないという課題に対応しており、作業手順書PDF/Wordをそのまま素材として投入するだけで、工程図解付きの説明スライドを短時間で作成することが可能です。新製品立ち上げや製造ライン変更時の現場展開スピードを高められます。

2つ目は「長時間研修用のスライド」です。まとまった時間が取りにくい現場では長時間研修を実施しにくく、短時間で分割した教材を量産したいものの、スライドの作成などの教材作成に大きな工数がかかるという課題に対応しており、研修用PPT/PDFを素材として投入するだけで、現場で受講しやすい短く分割された研修用のスライドを継続的に作成することが可能です。研修プログラム改訂時の制作工数を大幅に削減できます。

3つ目は「勉強会やマニュアル用のスライド」です。部門横断の社員を対象に、社内勉強会やマニュアルを編集可能なスライドとして整備できるサンプルです。動画化したい既存マニュアルが大量にあるものの、スライドとして整備する作業が追いつかず、現場ナレッジの社内展開が滞っているという課題に対応するため、既存マニュアルPDFやSOPを素材として投入するだけで、編集可能な状態の整備済みスライドを効率的に作成することが可能です。現場ナレッジの社内共有スピードを高められます。

4つ目は「安全教育スライド」です。全作業員を対象に、KY（危険予知）活動・ヒヤリハット事例・安全ルールなどをまとめたスライドを生成できるサンプルです。朝礼や新人入社時に使う安全教育資料を継続的に更新したいものの、現場監督がスライド作成に割ける時間が限られているため更新が滞るという課題に対応しており、安全マニュアルPDFや事故報告書を素材として投入するだけで、朝礼や安全大会、新人入社時の安全教育に使えるスライドを継続的に整備することが可能です。労働災害防止に向けた安全教育のサイクルを安定的に回せるようになります。

5つ目は「グローバル拠点向け多言語研修スライド」です。海外拠点の作業員を対象に、日本語の研修スライドを多言語化したスライドを生成できるサンプルです。海外拠点の作業員向けに研修コンテンツを多言語で展開したいものの、言語ごとに資料を作り直すのは負担が大きく、拠点間で品質のばらつきも生じやすいという課題に対応しており、日本語の研修資料PDFを素材として投入するだけで、多言語版の研修スライドを効率的に作成することが可能です。海外拠点展開時の研修コンテンツ整備工数を大幅に削減し、拠点間の品質の統一にもつながります。

■今後の展望

NoLangは引き続き、製造業の現場ナレッジの整備・展開、安全教育の継続、グローバル拠点の研修対応にかかる負担の軽減に貢献するための機能強化および、製造現場の声を反映した、業種別・業務別のサンプルスライドや動画のテンプレートを順次拡充していく予定です。

■動画生成AI「NoLang」とは

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本発の動画生成AIサービスです。

2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人、法人企業の導入社数は80社を突破。ニュース記事の要約動画作成、SNS向けコンテンツ制作、社内研修資料の動画化など、幅広い用途で活用されており、日本発の動画生成AIプロダクトとして日本最大級の規模を誇ります（2026年3月時点）※。

100体以上のアバターや300種類以上の音声などの豊富なアセットに加え、独自のアバターを作成できる機能や感情豊かな音声合成機能を備えており、専門知識がなくても誰でも瞬時に高品質な動画を作成できます。

※ 登録ユーザー数で比較（当社調べ）

NoLangで動画を作成してみる :https://no-lang.com

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「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、日々AIプロダクト開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129953/table/118_1_b61c3559e61d95abfc02739649919ab2.jpg?v=202604121151 ]

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp