＜上白石萌音＞歌手デビュー10周年を記念した6カ月連続WOWOW特集！これまで紡いできた心温まるライヴの数々を放送・配信！

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俳優としてはもちろん、歌手としても多彩な活躍を見せる上白石萌音。そんな彼女の歌手デビュー10周年を記念して、これまで紡いできた心温まるライヴの数々をお届け！

俳優として、ドラマ、映画、アニメなどで大活躍を見せる一方、歌手としても多彩な活動を繰り広げている上白石萌音。2016年に歌手デビューを果たし、今年で10周年を迎える彼女だが、4月にはこれを記念したスペシャルライヴも開催した。WOWOWでは、そんな彼女がこれまでに紡いできた名ライヴの数々を6カ月連続で放送・配信する特集をお届け！

息遣いさえ聞こえるほどステージとの距離が近いビルボードライブから、大舞台の日本武道館、そして日本全国を巡る毎年恒例のツアーまで、さまざまな会場、さまざまなスタイルのステージを通して、彼女の柔らかくて温かな、心の奥に響いてくる歌声を存分にお楽しみいただきたい。

そして、本日4月11日(土)に生中継した10周年記念のスペシャルライヴ「Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 《texte》」は、WOWOWオンデマンドで4月17日(金)午後11:59までアーカイブ配信！さらに6月にアンコール放送・配信を予定している。ハートフルな感動を、ぜひもう一度味わっていただきたい。

本日4月11日(土)の東京ガーデンシアター公演の模様は、WOWOWオンデマンドで4月17日(金)午後11:59までアーカイブ配信！

▽上白石萌音「Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 《texte》」

https://wod.wowow.co.jp/program/206521(https://wod.wowow.co.jp/program/206521)

さらに6月にアンコール放送・配信も！

＜番組情報＞

上白石萌音 歌手デビュー10周年／WOWOW連続特集

●上白石萌音「Mone Kamishiraishi ONLINE LIVE 2020 『i note』」

5月5日(火・祝)午後8:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

2020年、コロナ禍の中で開催された上白石萌音の一夜限りのオンラインライヴ。アルバム『note』に収められた強力作家陣による楽曲や名曲のカバーなどを披露。

コロナ禍にあった2020年8月に初のオリジナルフルアルバム『note』をリリースした上白石萌音が、翌9月19日に行なったオンラインライヴ「i note」の模様を放送・配信する。セットリストの1曲目はアルバム『note』のオープニングでもある「白い泥」。アカペラから始まる同曲は、カメラの向こうで配信を見ているファンに肉声を届けるように、語りかけるように、勇気づけるように紡がれていく。オンラインではあるものの、彼女にとっては久しぶりのライヴであり、新作のすべてを届けられる場所という、うれしさがはじけるステージでもあった。

GLIM SPANKYが手がけた「From The Seeds」、いきものがかりの水野良樹による「夜明けをくちずさめたら」、RADWIMPSの野田洋次郎が提供した「一縷」など、豪華な作家陣提供による作品としてアルバム発売前から話題を呼んでいた楽曲に加え、荒井由実の「ルージュの伝言」や久保田早紀の「異邦人」も披露。上白石の豊かな才能を改めて感じさせるライヴとなった。

収録日：2020年9月19日

●上白石萌音「Mone Kamishiraishi 『yattokosa』 Tour 2021」

6月放送・配信予定

上白石萌音が4年ぶりに有観客のステージで歌声を披露した2021年の全国ツアー。観客を前に歌えることの喜びを全身で表わした東京ガーデンシアターでのライヴをお届け。

写真：板橋淳一

2017年秋に東京・大阪・福岡で行なったツアーから4年、2021年に故郷・鹿児島を含む全国5都市を巡るツアーを開催した上白石萌音。2020年のライヴはコロナ禍の影響もあって配信での開催だったため、彼女自身が名づけたツアータイトル通り、“やっとこさ”こぎ着けた有観客でのコンサートとなった。

2019年発表のアルバム『i』、2020年にリリースした初のフルアルバム『note』、本ツアー直前の6月に同時発売された2枚のカバーアルバム『あの歌-1-』『あの歌-2-』という、4年間の集大成が詰め込まれた公演から、千秋楽に当たる7月21日の東京ガーデンシアターでのステージをお送りする。10代の頃から大ファンだという大橋トリオをスペシャルゲストに招いての共演を含め、全19曲が披露されたこの夜、「久しぶりにお客様の目を見ながら歌えて、歌を聴きながら楽しそうにされている顔を見ることができて本当に幸せです」と有観客での開催を心から感謝した上白石。その強い想いに満ちたライヴをお見逃しなく。

収録日：2021年7月21日

収録場所：東京 東京ガーデンシアター

●上白石萌音「Mone Kamishiraishi 『yattokosa』 Tour 2022」

6月放送・配信予定

2022年に開催された上白石萌音の全国ツアーから、東京国際フォーラム公演の模様をお届け。彼女の歌の世界の奥行きがたっぷりと味わえる充実のセットリストに注目。

写真：板橋淳一

2021年に開催された『yattokosa』ツアーから1年、全国のファンからの熱烈な声に応えて実現した上白石萌音の2022年のツアーから、8月11日に東京国際フォーラム ホールAで開催された公演の模様をお送りする。

7月にリリースされたアルバム『name』を携えてのこの年のツアーでは、ハンバート ハンバートの佐藤良成が楽曲提供した「君の名前」や第100回全国高校サッカー選手権大会の応援歌に起用された森山直太朗作詞・作曲の「懐かしい未来」、TBS系夜のニュース番組のエンディングテーマ「夕陽に溶け出して」などの『name』に収録された新曲の数々はもちろん、前年の「NHK紅白歌合戦」で歌唱した「夜明けをくちずさめたら」など耳なじみのあるナンバーも披露。もちろん、彼女が愛してやまない名曲のカバーも網羅して、上白石萌音の歌の世界の奥行きを存分に楽しめるセットリストとなっている。心に溶け込んでいく優しい歌声をたっぷりと味わっていただきたい。

収録日：2022年8月11日

収録場所：東京 東京国際フォーラム ホールA

●上白石萌音「Mone Kamishiraishi 2023 at BUDOKAN」

7月放送・配信予定

2023年1月に開催された上白石萌音初の日本武道館公演。オリジナル曲やカバー曲から映画の楽曲まで、自身の歌手活動の足跡をたどるような珠玉のセットリスト！

写真：板橋淳一

2023年1月25日に行なわれた上白石萌音初の日本武道館公演の模様をお届けする。コンサートの冒頭を飾ったのは「なんでもないや (movie ver.) 」。2016年に神木隆之介とともに主演声優を務め大ヒットを記録した劇場アニメ『君の名は。』のエンディング曲でもあり、この曲を収録したミニアルバムで同年10月に上白石萌音名義で歌手デビューを果たした、彼女にとっては“原点”ともいえる曲。そして、ステージはここからその歌手活動を追体験していくように、これまでに発表してきたオリジナル曲、カバー曲に加え、自身が出演した映画、舞台の楽曲がほぼリリースの順番通りのセットリストで披露されていく。日本武道館という厳かな空間と上白石の凜とした歌声が絶妙に調和した、スペシャルな時間が過ぎていった。

舞台で幾度も共演を重ねた井上芳雄とのデュエット・コーナーなど興味深い演出も満載。歌手・上白石萌音の足跡が詰まったライヴをお見逃しなく。

収録日：2023年1月25日

収録場所：東京 日本武道館

●上白石萌音「Billboard Live 15th Anniversary Premium Live」

7月放送・配信予定

初の武道館公演のわずか2日後に開催された、上白石萌音初のビルボードライブ東京でのステージ。25歳の誕生日を彩ったシックな演出とスペシャルな選曲が見どころ。

2021年秋から翌年春にかけて放送されたNHKの朝ドラや2022年の舞台『千と千尋の神隠し』などで、俳優としての人気も国民的な広がりを見せている上白石萌音が、2023年1月25日の日本武道館公演からわずか2日後の1月27日、25歳の誕生日にビルボードライブ東京で開催したライヴ。武道館という巨大なアリーナから一転、ステージと客席の距離が近くシックなムードが漂う特別な空間は、一つ歳を重ねた彼女に向けられた温かさに包まれていた。

日本武道館と同様、自身初のステージとなったビルボードライブ公演は、ジャジーなバンドサウンドを基調とした渋めの選曲で進む。朝ドラの中でも使用された「Tea for Two」、「初めて歌う曲」と紹介して披露した映画『君の名は。』より「スパークル」のカバー、「ずっと笑顔でいられることを願って」という想いとともにアンコールを彩った「SMILE」など、この日ならではの“スペシャル”が次々と披露されていく。日本武道館ライヴと併せて楽しんでいただきたいプログラムだ。

収録日：2023年1月27日

収録場所：東京 ビルボードライブ東京

●上白石萌音「Mone Kamishiraishi 『yattokosa』Tour 2023」

8月放送・配信予定

全国7カ所で開催された上白石萌音の「『yattokosa』Tour 2023」。音楽活動に力を注いだ2023年の締めくくりにふさわしい見どころ満点のステージ！

写真：板橋淳一

2023年に行なわれた「Mone Kamishiraishi『yattokosa』Tour 2023」から、11月24日、東京国際フォーラム ホールAでの公演の模様をお送りする。この年は上白石萌音が歌手活動に大きくシフトした1年で、1月に自身初となる武道館ライヴを開催すると、ほぼ間を置かず、こちらも自身初となるビルボードライブ公演を東京と大阪で開催。さらに9月には、文化庁京都移転記念コンサート「きょう ハレの日、」に出演し、京都市交響楽団をバックに歌声を披露した。そんな“音楽活動全開”の1年を締めくくるように、11月から12月にかけて全国7カ所で8公演行なわれたのが、今回お届けする2023年のツアーである。

オリジナル曲＆ミュージカル曲はもちろん、山口百恵の「秋桜」のカバーや、会場ごとにゆかりのある曲のカバーも披露されており、この東京公演ではくるりの「東京」をピックアップ。さまざまな角度から歌手・上白石萌音の魅力が味わえるプログラムだ。

収録日：2023年11月24日

収録場所：東京 東京国際フォーラム ホールA

●上白石萌音「Mone Kamishiraishi “yattokosa” Tour 2024-25 《kibi》」

8月放送・配信予定

アルバム『kibi』をリリースし、アーティストとして成長した上白石萌音のツアー「“yattokosa” Tour 2024-25《kibi》」東京公演をお届け。

写真：板橋淳一/柴田和彦

俳優だけでなく歌手としても2016年のデビュー以降、コンスタントにリリースやライヴ活動を続けている上白石萌音。「全都道府県を巡りたい」という上白石の想いが込められた「“yattokosa” Tour」は、この2024～2025年ツアーで4年連続の開催。本ツアーでは初めて訪れる場所（青森、佐賀、三重、京都、福井、香川、広島）も含まれた、過去最多の全10カ所11公演となった。

そしてWOWOWでは、2025年2月2日に東京ガーデンシアターにて開催された東京公演の模様をお届け！

本ツアーはアルバム『kibi』の世界観が色濃く投影されており、アルバムと同様に「ある1日の時間の流れの中にあるさまざまな情景や感情の機微を表現する」というコンセプトで、セットリストや舞台装置、デザインなど、例年以上に上白石のこだわりが反映されたツアーとなっている。

もちろん『kibi』収録曲以外の定番曲や、前回のツアーで好評だった「シアターコーナー」を、2024年に長期滞在した都市にまつわる「ロンドンコーナー」に変化させた歌唱企画、会場ごとの特別企画としてその土地にまつわる楽曲をセレクトしパフォーマンスするご当地ソングも継続。俳優業と同じく歌手としても目覚ましい進化を続ける彼女のステージをお楽しみに！

収録日：2025年2月2日

収録場所：東京 東京ガーデンシアター

●上白石萌音「Mone Kamishiraishi Special Live 105」

9月放送・配信予定

2026年10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音。その1年前、デビュー10年目を迎えた記念日に行なわれたミニライヴ！

写真：山本絢子

女優としてドラマ、映画、舞台など幅広いフィールドで多才な活躍で魅せる上白石萌音。その彼女のもう一つの魅力が歌手としての歌声だ。上白石萌音は2026年10月5日に歌手デビュー10周年を迎える。

そして10周年イヤーに突入した2025年10月5日に、初めてライヴを行った思い出の会場にて、わずか100人のみを招待するトーク＆ミニライヴを行なった。そのライヴ部分をWOWOWにて放送・配信！10年目ならではの企画ライヴ。記念すべき一夜をお楽しみいただきたい。

収録日：2025年10月5日

収録場所：東京 月見ル君想フ

※各番組、放送・配信終了後～3週間アーカイブ配信あり

▽番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/kamishiraishi/(https://www.wowow.co.jp/music/kamishiraishi/)

10周年の集大成となるオリジナルアルバム『bouquet』の今秋リリースが決定！

さらに地元鹿児島での凱旋ライヴと、初めて自身が主催する野外フェスを横浜赤レンガ倉庫にて開催！

鹿児島初日はスペシャルゲストとのツーマンライヴ、2日目はワンマンライヴ。そして横浜は、2日間で約10組のゲストともにお送りする初の主催野外フェスの開催となる。今後の詳細発表もお楽しみに。

【地元鹿児島凱旋ライヴ】

『Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for HOME』

9/20(日)鹿児島：西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ） 16:00 開場 / 17:00 開演 ※ツーマンライヴ

9/21(月・祝)鹿児島：西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ） 15:00 開場 / 16:00 開演 ※ワンマンライヴ

【初の主催野外フェス】

『Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for ALL』

10/3(土)神奈川・横浜赤レンガパーク野外特設ステージ 11:00開場 / 13:00開演 / 19:00終演予定

10/4(日)神奈川・横浜赤レンガパーク野外特設ステージ 11:00開場 / 13:00開演 / 19:00終演予定

▽詳細はHPをチェック

上白石萌音オフィシャルHP（https://kamishiraishimone.com/(https://kamishiraishimone.com/)）

上白石萌音10周年HP（https://sp.universal-music.co.jp/kamishiraishi-mone/10thanniversary/(https://sp.universal-music.co.jp/kamishiraishi-mone/10thanniversary/)）

『Mone Kamishiraishi 10th Live』 （https://mone10thlive.jp/(https://mone10thlive.jp/)）