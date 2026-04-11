【看板商品が満場一致合格！】TBS系『ジョブチューン』でピザハットでしか食べられない“新・特うまプルコギ”と“チージーロール生地”が満場一致合格！1位～3位の「肉ピザ3種」が全て合格！

日本ピザハット株式会社

日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2026年4月11日（土）19:00～放送のTBS系『ジョブチューン』で、超一流ピザ職人が商品の魅力や価格に見合った美味しさかを判定するジャッジ企画に参戦し、ピザハットの看板商品である「新・特うまプルコギ」とみみにチーズが包み込まれた「チージーロール生地」が『満場一致合格』の判定を受けました！

また、1位から3位の「人気の肉ピザ３種」も全て合格！となりました。看板商品で完成度の高い商品であるからこその改良の難しさを乗り越えた「おいしさの進化」にこだわる開発チームの思いが超一流ピザ職人の皆様から高く評価された結果となりました。

ぜひこの機会に、ピザハット従業員一押しメニューをご堪能いただき、お気に入りのピザを見つけてみてください。

またピザハットの「人気の肉ピザ」×「チージーロール生地」が楽しめる「極肉ごちそう４（チージーロール）Mサイズ」をお持ち帰り50%OFFで期間限定販売いたします！ピザハットでしか味わえない、「肉の4ピザ」と「オリジナルの特別な生地」をおトクにお試しください！

※本リリース記載の価格はすべて税込です

＜本リリースのポイント＞

１.ピザハットのメニューがTBS系『ジョブチューン』ジャッジ企画にて合格の判定をいただきました！

２.人気の肉ピザ×特別生地の夢の競演「極肉ごちそう４（チージーロール）」が50%OFFで期間限定販売！

３.2026年4月11日（土）19:00～放送のTBS系『ジョブチューン』ジャッジ企画にて合格した商品を一挙紹介！

１.ピザハットのメニューがTBS系『ジョブチューン』ジャッジ企画にて合格の判定をいただきました！

ピザハットが2026年4月11日（土）19:00～放送のTBS系『ジョブチューン』に出演し、ピザハットの人気商品10品を超一流ピザ職人がジャッジするコーナーにおいて、2品の「満場一致」を含む合計7品で「合格」をいただきました！

ピザハットこだわりの「お肉ピザ」やオリジナルの特別な生地「チージーロール生地」、「鉄鍋パンピザ生地」をはじめ、新商品でタルタルソースがたっぷりピザの上にあとがけできる「宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮」など「美味しいだけじゃない、ピザで食卓を盛り上げて楽しいひと時を過ごしていただきたい！」といった全社員の思いが高く評価された結果となりました。

■ご注文はこちらから

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２.人気の肉ピザ×特別生地の夢の競演「極肉ごちそう４（チージーロール）」が50%OFFで期間限定販売！

■キャンペーン内容：

「極肉ごちそう４（チージーロール）」をお持ち帰り限定で50％OFF！

■商品名：

「極肉ごちそう４（チージーロール）」

（青森県産にんにく香る牛ハラミの角切りステーキピザ / 黒豚醤油マヨ / 新・特うまプルコギ / テリマヨチキン）

※生地は「チージーロール」限定です。

※サイズは「Mサイズ」限定です。

※50%OFFとなるのは「お持ち帰り」限定です。

※別添で「ハニーメイプルシロップ」が付いています。みみにかけてお召し上がりください。

※別添で「旨辛コチュジャンソース」が付いてきます。「新・特うまプルコギ」にかけてお召し上がりください。尚、当キャンペーン以外で「極肉ごちそう４」を購入の場合、「旨辛コチュジャンソース」は付いてきません。別途、ご購入ください。

※数量限定｡注文が集中した場合､店舗によりご要望にお応えできない場合があります｡

■商品価格：

通常価格 3,655円 → 1,827円（1,828円おトク！）

■販売期間：

2026年4月11日（土）～4月23日（木）の13日間限定

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■ご注文はこちらから

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３.2026年4月11日（土）19:00～放送のTBS系『ジョブチューン』で合格した商品を一挙紹介！

新・特うまプルコギ（鉄鍋パンピザ生地）新・特うまプルコギ（鉄鍋パンピザ生地）（満場一致合格）

ピザハットオリジナルの「鉄鍋パンピザ生地」が揚げパンのように軽くて食べやすく、トッピングのプルコギの脂のうま味を受け止めてくれます。より多くの人に食べていただきたい思いから「赤唐辛子」を後がけの「旨辛コチュジャンソース」に変更したという、人気の商品をさらに改善して高みを目指したピザ。

青森県産にんにく香る 牛ハラミの角切りステーキピザ青森県産にんにく香る 牛ハラミの角切りステーキピザ（合格）

お肉の絶妙な火通りと食べ応えを両立させるために数ミリ単位でカットの大きさを調整したこだわりの肉ピザ。ハラミの部位独特のサクサクとした食感が楽しめる約2.5cmの大振りカットなお肉と青森県産にんにくの食欲そそる香りがアクセントの食卓のメインディッシュになるお肉ピザ。

炭火焼黒豚醤油マヨ炭火焼黒豚醤油マヨ（合格）

鹿児島県産のブランド豚を使用し、職人が手作業でしっかり焼き上げる炭火焼きで香りまで美味しい肉ピザ。味付けは2種類の醤油をベースに鹿児島県産の黒糖を加えたコクのあるソースと特製マヨソース。食卓で仕上げにかける別添のきざみ海苔が醤油マヨの甘濃い味にぴったりの和風肉ピザ。

チージーロール生地チージーロール生地（満場一致合格）

チーズがたっぷり巻かれているミミをちぎってお召し上がりいただけます。別添のハニーメイプルシロップをかけてたべる味変も好評です！作り方は企業秘密となっている、ピザハットでしか食べられない特別な生地。Mサイズ＋420円/Lサイズ+540円の価格でお好きなピザの生地を手の込んだチージーロール生地に変更可能です！

【MY BOX】たんぱく質がとれるスモークチキンとふわとろたまご【MY BOX】たんぱく質がとれるスモークチキンとふわとろたまご（合格）

ピザの美味しさそのままに、たんぱく質を味方にしたピザを個食タイプの「MY BOX」で販売！「たまご」「チキン」「ブロッコリー」でたんぱく質が約37ｇもとれちゃう、宅配ピザでは珍しい高たんぱくなピザ。ふわふわなたまごとスモークチキンが食べ進めやすい組み合わせで、ランチにもピッタリなピザ。

海老マヨ明太ベーコン海老マヨ明太ベーコン（合格）

「ぷりぷりの海老」「うま味あるベーコン」「食感楽しいコーン」「ほくほくポテマヨ」「本格明太ソース」に「特製マヨソース」とたくさんのいろんな具材をのせた宅配ピザならではのパラダイスピザ！一口一口違った具材の味が楽しめ、一度食べるとやみつきに。彩りもピンクと黄色で春にピッタリのピザ。

宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮ピザ宮崎名物 たっぷりタルタルチキン南蛮ピザ（合格）

柔らかくジューシーな大きなチキン南蛮が1ピースに1個のった見た目からインパクトのあるエンタメピザ！別添でMサイズに2袋も付くたっぷりの特製タルタルソースは心ゆくまでお好きな量をかけられるタルタル好きにはたまらないピザです。チキンの上の香ばしくカリっとしたゴーダチーズがピザとしての完成度を引き上げます！

ガーリック ミートグルメガーリック ミートグルメ（鉄鍋パンピザ生地）（合格）

ベースのトマトソースに「ペパロニサラミ」「ハーブミート」「あらびきスライスソーセージ」の3種のお肉がゴロゴロとトッピングされ、フライドガーリックがアクセントとなった味のバランス良いピザです。ピザハットオリジナルの「鉄鍋パンピザ」をあわせたボリューム満点なアメリカンな肉ピザ。

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

■各ピザの価格・ご注文はこちら

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https://www.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Goukaku(https://www.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Goukaku)

■放送概要

番組名：TBS系『ジョブチューン～アノ職業のヒミツぶっちゃけます！』

放送日時：2026年4月11日（土）19：00～20：54

番組HP：https://www.tbs.co.jp/jobtune/

※一部放送が無い地域がございます。

＜ピザハットとは＞

ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2026年4月時点）を展開中。

会社名：日本ピザハット株式会社

所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス

創業 ：1991年8月

代表者：深瀬 成利

店舗数：全国600店舗以上（2026年4月時点）

企業WEBサイト：

https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Goukaku(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Goukaku)

公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos

LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW

公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan

＜ピザのちから＞

ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。

WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Goukaku(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=Goukaku)