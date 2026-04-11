人気YouTuberコムドット、1億円を前に絶体絶命！白装束50人の襲撃でやまとが“パイまみれ”の衝撃事態「1億円に目が眩んだ」“最速の刺客”ワイナイナに翻弄され「1億円あげる気ないだろ！」と悲鳴

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。『30時間限界突破フェス』内の通し企画として、特別チャンネル「30時間限界突破フェス２ コムドットch」にて『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』を4月11日（土）午後6時20分より生放送しております。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです。

『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組です。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できますが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていきます。

■人気YouTuberコムドット、1億円を前に絶体絶命！

白装束50人の襲撃でリーダーやまとが“パイまみれ”の衝撃事態「1億円に目が眩んだ」

番組の幕開けとともに、舞台となる校庭に姿を現したコムドットの5人。リーダーのやまとは「1億円に目が眩んだ」と率直な野心を口にします。「パイから逃げ切ってください」というアナウンスが流れると、白装束に身を包んだパイ投げ集団が襲来。異様な緊張感が漂う中、10分間の過酷なサバイバルゲームが開始されました。今回のルールは、パイを1発受けるごとに賞金が50万円減額されるという厳しいもの。開始直後から集団の猛攻を受け、まずはひゅうがが捕獲されると、至近距離から「パイ・バズーカ」の直撃を見舞われます。逃げ場を失ったあむぎりも次々と捕まり容赦ない噴射を浴びたほか、リーダーのやまとまでもが羽交い締めにされ、正面からパイの餌食となりました。怒涛の展開に対し、視聴者からは「無理ゲーすぎる」「こんなん全員つかまるやんw」「せっかくのビジュが…w」といった、あまりの過酷さに同情する声が多数寄せられていました。

■“最速の刺客”ワイナイナに翻弄され、コムドット「1億円あげる気ないだろ！」と悲鳴

また、最強の刺客としてエリック・ワイナイナさんが参戦。軽快なステップで迫りくる“最速の刺客”を前に、メンバーたちは逃げ惑い、その場に座り込んでしまうほど困惑。スタジオからも「誰よりもワイナイナさんが動いている」と驚きの声が上がる中、ゆうたは早速パイの餌食に。この怒涛の幕開けに対し、生放送を見守る視聴者からは「開始早々飛ばしすぎ」「身体を張っている姿が素敵」といった称賛の声が殺到。

さらに、メンバーそれぞれがカタカナ一文字の記されたサイコロを持ち、10分という制限時間内に5人の出目を揃えて「コムドット」の完成を目指す、「コムドットサイコロ」や、視聴者からのコメントをヒントに正解を導き出す「他人任せクイズ」など、チームワークと運が試されるミッションに次々と挑戦。しかし、一筋縄ではいかない難関企画の数々に失敗が重なると、その度に容赦なくパイが投げられ、1億円の賞金が刻々と減額されていく展開となりました。波乱の展開でスタートを切った本番組。果たしてコムドットの5人は、次々と襲いかかるミッションを攻略し、いくらの賞金を残すことができるのか。

「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開します。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』概要

放送日：2026年4月11日（土）～4月12日（日）

出演：コムドット

※その他、多数のゲスト出演を予定しております。

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

※番組ラインナップは今後追加発表を予定しています。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」