【1日3組限定】完全個室のフルアテンドで愉しむ「炎上焼肉 うしと」

glam株式会社

西麻布に新たにオープンした隠れ家個室焼肉『うしと』では、わずか3部屋、1日3組のみの特別な席をご用意しています。

■ 圧巻のライブ感：SNSで話題の「炎上藁焼き」

最高級京都肉のシャトーブリアンを、目の前で豪快な炎が包み込むこの「炎上焼肉」は、実際に口にした瞬間に広がる極上の旨味で、ゲストをさらなる驚きと感動で包み込みます。

■ 究極のホスピタリティ：全席個室・完全フルアテンド

SNSで話題沸騰中の”炎上焼肉”見た目も美しく華やかな「京八寸」

デートや記念日、絶対に外せない接待。その全ての瞬間を、フルアテンドでサポート。

女子ウケ抜群の「京八寸」や、「枯山水」のデザート、サイフォンで抽出された「濃厚な京木ノ子出汁」など、一皿ごとに異なる「香り」が、ゲストを未体験の美食の世界へと誘います。

また、お部屋は個室3部屋のみで、他のお客様と顔を合わせない設計となっており、プライバシーを保ちながらごゆっくりとお寛ぎいただけます。

■ご予約は毎月15日に一斉開放

5月分のご予約は、4月15日(水) 正午より一斉解放致します。

■ご予約はこちらから

食べログ：うしと(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13319284/)

店舗名: うしと

住所: 東京都港区西麻布1-10-15 1階

URL : https://ushito.jp/(https://ushito.jp/Tabele)

Tabele(https://ushito.jp/Tabele) Check : うしと(https://www.tablecheck.com/shops/ushito/reserve)