【新宿高島屋】栃木・石川・滋賀・福井・島根・広島・香川から新宿へ。県境を越えて７人の若手和菓子職人・店主が集結し、代表銘菓と新作和菓子を販売するイベント「旅する和菓子」、４月15日（水）から開催！

株式会社高島屋

コロナの影響でハレの日の需要が激減したことで、全国の和菓子店が苦戦していた2020年４月、広島県広島市の[旬月神楽]の若主人が発起人となって、県境を越えた４つの和菓子店でチームを作り、互いの菓子を１種類ずつ送り合い、４店4種類の菓子を詰め合わせて、それぞれの店舗とネット通販で販売し、話題を集めた取り組みが「旅する和菓子」です。その後、参加店が徐々に増え、全国各地へと広がりました。この取り組みを紹介するために百貨店で初めてイベントを開催したのが新宿高島屋で、それは2021年2月のことでした。今年で6回目となる「旅する和菓子」のテーマは“レーズン”で、7人の若手和菓子職人・店主が７つの県から集まり、実演をまじえながら、新作和菓子と各店の代表銘菓を販売いたします。

＜参加店舗＞

香雲堂本店（栃木県足利市）、清香室町（石川県金沢市）、とも栄（滋賀県高島市）、御菓子処 伊勢屋（福井県小浜市）、吉岡製菓（島根県出雲市）、旬月神楽（広島県広島市）、寳月堂（香川県丸亀市）

- “レーズン”を使った新作和菓子（一例）

[香雲堂本店](栃木県)古印最中ソミュールレーズンアールグレイ （1個）375円

華やかに香り立つアールグレイの紅茶餡に、柑橘系リキュールのソミュールで漬け込んだレーズンを合わせた新作最中です。

[清香室町]（石川県）レーズンバター大福（１個）432円

自家製のラムレーズンとバタークリームをこしあんで包んだ、レーズンバターの風味を楽しめる大福です。

[とも栄]（滋賀県）あんサンブルらむれ（１個）530円

チーズサブレにチョコレートと白雪大納言小豆餡を重ね、ラム酒漬けレーズンとレモンピールを合わせました。

[御菓子処 伊勢屋]（福井県）リコッタレーズンどら（1個）378円

リコッタチーズのコクと、ラム酒漬けレーズンの香りがベストマッチ。しっとりとした生地で包んだ、和洋折衷のどら焼きです。

[吉岡製菓]（島根県）ラムレーズンカステラ（1個）324円

なめらかなこしあんをしのばせたカステラ生地に、ラムレーズンと、ほっくりと甘い栗をとじこめました。

[旬月神楽]（広島県）ラムレーズン大福（１個）432円

ラム酒に漬け込んだレーズンに、クリームチーズとバターを合わせ、やわらかな求肥で包んだ大福です。

[寳月堂]（香川県）あんティラミス ほうじ茶（１個）540円

コーヒーをふくませたスポンジにつぶあんを重ね、ほうじ茶が香るチーズクリームを合わせました。レーズンをしのばせることで、香ばしさの中にふわりと甘酸っぱさが広がり、後味に奥ゆきが生まれました。

※詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/topics/2_1_20260316180019/?category=food

※いずれの品も数に限りがございます。売切れの節はご容赦ください。

※写真はイメージです。

※予告なく、商品の販売を中止したり、価格や販売方法などが変更となる場合がございます。

※お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋 代表）