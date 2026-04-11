【新発売】多忙な現代女性へ向けたNMN高配合プロテイン「smart beauty protein」の販売を開始しました

株式会社ALL CRAFT JAPAN

株式会社ALL CRAFT JAPAN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木七緒）は、美容と健康の維持に欠かせないタンパク質と、内側からのコンディションをサポートする注目成分NMNを同時に摂取できる、新商品「smart beauty protein」の販売を、2026年3月31日に開始いたしました。

■ 開発の背景：忙しくても、美しさを諦めない「効率的セルフケア」の提案

現代の女性は、仕事やプライベートで多忙を極めながらも、「今の自分が最高でありたい」という強い願望を抱えています 。しかし、複数のサプリメントを管理し、継続することは容易ではありません。「smart beauty protein」は、代表の鈴木七緒が自身のライフスタイルの中で感じた「手軽に、かつ効率的に美を育みたい」という想いを形にした商品です。

■ 商品の5つの特長

1. 1食あたりNMN 250mgの贅沢配合

次世代成分として注目されるNMNを、1食あたり250mgと、サプリメントと同等以上の水準で配合しました。高純度NMNを厳選。1食あたり250mgという配合量にこだわり、プロテイン1杯で「内側からのコンディション管理」と「未来への投資」を同時に行う、こだわりの設計を実現しました。

2. 美容の“基礎工事”を担うプロテイン×NMN

肌、髪、爪などの土台となるタンパク質を補いながら、同時に次世代成分NMNを摂取することで、美容の「基礎工事」と内側へのアプローチを同時に行います 。バラバラに摂取するよりもはるかに効率的に、身体の根本的なコンディション維持を目指せるのが最大の強みです 。

3. 植物性の力でしなやかに。ソイプロテイン100%採用

消化吸収が緩やかで満腹感が持続しやすい「ソイプロテイン」を採用 。ダイエット中や間食を防ぎたい方の強い味方となります 。また、女性のバイオリズムに嬉しい大豆イソフラボンを含有し、しなやかで引き締まった身体づくりをサポートします。

4. 忙しい朝の「置き換え」で、スマートに栄養補給

多忙な朝の朝食や、小腹が空いた際の間食として置き換えることで、罪悪感なく「栄養補給」と「美容ケア」を両立できます 。単なる時間短縮だけでなく、一杯でセルフケアが完了する深い満足感を提供します 。

5. “飲む”から“仕込む”へ。毎日続けたくなる美味しさと哲学

プロテインの常識を覆す粉っぽさを抑えた滑らかな口当たりを実現 。従来の「筋肉のための補助食品」という文脈を塗り替え、自分を整えるための「美容リチュアル（儀式）」として、日々のルーティンを未来の美しさを育む大切な時間へと昇華させます 。

■『smart beauty protein』を皮切りに、ウェルビーイングの新たな基準を創る

『smart beauty protein』の誕生は、私たちの商品開発事業における第一歩に過ぎません。今後は、お客様の声を反映させた新たなフレーバーの展開や、コミュニティを通じたウェルビーイングの提案など、多角的なアプローチで『美のインフラ』を構築してまいります。これからのALL CRAFT JAPANの展開に、ぜひご注目ください。

下記ECサイトよりご購入可能です。

https://online-ribon.7colors-group.com/products/detail/345

■ 商品概要

商品名：smart beauty protein（スマートビューティープロテイン）

販売開始日：2026年3月31日

価格：11,000円（税込）

主な配合成分：NMN（1食あたり250mg配合 ）、ソイプロテイン、メロンプラセンタ、マンゴスチンエキス

■会社概要

会社名 株式会社ALL CRAFT JAPAN

設立日 2025年6月30日

所在地 東京都渋谷区神宮前６丁目７－３ ネスト原宿パート2 2階

代表者 鈴木七緒

事業内容 商品開発（チョコレート・プロテイン等）、イベント企画・運営、ブランド支援など

HP https://all-craft-japan.studio.site/company