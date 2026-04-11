与田祐希さんがKONCIWAのイメージキャラクターに就任

KONCIWA株式会社

ライフスタイルブランド「KONCIWA（コンチワ）」は、俳優・タレントとして幅広く活躍する与田祐希さんをブランドのイメージキャラクターに起用したことを発表しました。

就任にあわせて、与田祐希さんを起用したブランドキービジュアルを公開しています。

与田祐希さんプロフィール

与田祐希さんは、2000年5月5日生まれ、福岡県出身。

2016年にアイドルグループ「乃木坂46」の3期生としてデビューし、グループ活動を中心に多くのファンから支持を集めてきました。

近年は俳優としても活動の幅を広げ、ドラマや映画、バラエティ番組などさまざまな分野で活躍。

自然体で親しみやすいキャラクターと透明感のある魅力で、幅広い世代から人気を集めています。

KONCIWAは、「日常に寄り添い、毎日を少し心地よくする」というブランドコンセプトを掲げています。

与田さんのナチュラルでやさしい雰囲気がブランドイメージと重なったことから、今回のイメージキャラクター起用が実現しました。

今後は、与田祐希さんを起用したビジュアルやスペシャルムービーなどを順次公開予定です。

ブランドキービジュアル公開

イメージキャラクター就任にあわせて、与田祐希さんを起用したブランドキービジュアルを公開しました。

今回の撮影では、KONCIWAの人気モデル「MFU1S AIR 1秒で折りたためる晴雨兼用傘」が使用されています。

撮影使用商品

MFU1S AIR 1秒で折りたためる晴雨兼用傘

日常の使いやすさと高い機能性を兼ね備えた、KONCIWAの人気モデルです。

製品仕様

品名 ：MFU1S AIR 1秒で折りたためる晴雨兼用傘

骨数 ：6本

主な材質：生地 / ポリエステル 100％

傘骨 / アルミニウム合金、鉄、カーボンファイバー

ハンドル / ABS樹脂

親骨 ：約50cm

重量 ：約200g

ベージュ

アイスブルー

ブラック

詳細を見る :https://konciwa.com/products/mfu1sair-folding-umbrella

主な特徴

■ 1秒で折りたためる構造

ワンタッチで素早く折りたたみが可能。

傘内側の特殊なPET貼り合わせ設計により、生地が整いやすく、

誰でも簡単に美しく収納できます。

■ 逆戻り防止設計

独自の安全構造により、傘を段階的かつスムーズに収納。反発による負担を軽減します。

■ カーボンファイバー傘骨採用

航空機やスポーツ用品にも使用される高性能カーボンファイバー素材を採用。軽量でありながら高い耐久性を実現しました。

■ UVカット率100％・遮光率100％ / UPF50+

紫外線をしっかりカットする高機能生地を採用。日焼けやシミの原因となるUVから肌を守ります。

■ 晴雨兼用設計

高密度生地と超撥水加工により、日差しにも雨にも対応。毎日使える一本です。

KONCIWAについて

KONCIWAは、日常をより快適で心地よいものにするライフスタイルアイテムを提案するブランドです。

機能性とデザイン性の両立を大切にし、日々の暮らしの中で長く使いたくなる製品づくりを目指しています。

軽量性や使いやすさ、耐久性など細部までこだわりながら、現代のライフスタイルに寄り添う傘を展開。

雨の日だけでなく、紫外線対策としても活躍する晴雨兼用傘など、さまざまなシーンで快適に使用できるアイテムを提供しています。

公式情報

＜KONCIWA 公式サイト＞

オンラインストア：https://konciwa.com/

Instagram：https://www.instagram.com/konciwa_official/

X：https://x.com/Konciwa100

TikTok：https://www.tiktok.com/@konciwa

LINE：@617erxdb

■掲載時お問い合わせ先

KONCIWA株式会社 03-4578-0000（代表）

〒113-0033 日本東京都文京区本郷3-4-3 林ビル 1階

E-mail：support@konciwa.com