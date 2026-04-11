株式会社Rosy luce co.

板野友美プロデュース 応援するアイドル「RoLuANGEL」

1周年記念ライブ「RoLuANGEL 1st Anniversary -天使爆誕祭(ハート)-」開催！

さらに板野友美プロデュース育成レッスンスクール

「Baby RoLuANGEL」がオープニングアクトに出演決定！

板野友美プロデュース“応援するアイドル”「RoLuANGEL（ﾛｰﾙｴﾝｼ゛ｪﾙ）」は、デビュー1周年を記念し、スペシャルライブ「RoLuANGEL 1st Anniversary -天使爆誕祭(ハート)-」を2026年4月25日（土）に東京・BUZZ LIVE SHIBUYAにて開催いたします。ダンスや歌が未経験のメンバーが多い中、“応援”の力を原動力にここまで歩んできた彼女たち。決して平坦ではなかった道のりの先にたどり着いた1周年という節目に、これまでのすべてをぶつける特別なステージをお届けいたします。

また、本公演では、板野友美がプロデュースするアイドル育成レッスンスクール「Baby RoLuANGEL」がオープニングアクトとして出演することが決定いたしました。

次世代を担うフレッシュなパフォーマンスにもぜひご注目ください。

■イベント概要

イベント名：RoLuANGEL 1st Anniversary -天使爆誕祭(ハート)-

日程：2026年4月25日（土）

会場：BUZZ LIVE SHIBUYA

住所：〒107-0052 東京都渋谷区神南１丁目１５－３ B1

開場／17:30~ 開演/19:00~

チケット：https://buzz-ticket.com/g/2q0vwfyrh9

【RoLuANGEL HP】https://roluangel.com/

【RoLuANGEL Instagram】https://www.instagram.com/rolu_angel

【RoLuANGEL TikTok】https://www.tiktok.com/@roluangel

【RoLuANGEL YouTube】https://www.youtube.com/@RoLuANGEL0126

【応援するアイドル RoLuANGEL】

板野友美プロデュース“応援するアイドル”「RoLuANGEL」は、2025年4月にアイドルデビュー。

応援されるだけじゃない、応援するアイドルとして活動をスタート。

従来のアイドルは「ファンに応援される存在」でしたが、近年SNSの普及により、ファンがアイドルに対して「受験を応援してほしい」「仕事のモチベーションを上げたい」「告⽩を頑張るから一言ほしい」 など、アイドルからの応援を求める声が増えています。

そこで誕生したのが「応援するアイドル」。ファンに寄り添い、夢や挑戦を支える「新しいアイドルのカタチ」です。

さらに、2025年4月より毎週末会えるをコンセプトに毎週末定期公演を開催。アイドルフェスへの出演やメディア出演等、グループのみならず個人での活躍の場を広げています。

【Baby RoLuANGEL】

板野友美プロデュース「アイドル育成レッスンスクール」【Baby RoLuANGEL】より、

AKARI、ANRU、HIMARI、MAYの4名が、RoLuANGEL 1周年記念ライブのオープニングアクトを務めることが決定いたしました。

4名にとって一般のお客様の前でパフォーマンスを披露するのは今回が初となり、

日々のレッスンで培ってきた成果を発揮する初の大舞台となります。

フレッシュな魅力に加え、それぞれが持つ技術力とポテンシャルを武器に、会場を一気に引き込む華やかな幕開けをお届けいたします。

本公演のオープニングを担う、彼女たちのパフォーマンスにぜひご期待ください。

※板野友美プロデュースの「アイドル育成レッスンスクール」では、他では受けることのできない独自のカリキュラムによる特別レッスンを実施しています。第一線で活躍する講師陣による実践的な指導に加え、パフォーマンス力や表現力を総合的に磨くことができる環境を提供。

さらに、ステージ出演やイベントなど実践の場を通じて、リアルな経験を積む機会も用意されています。個々の個性を活かしながら、次世代のエンターテインメント人材の育成を目指すレッスンスクールです。

【Baby RoLuANGEL Instagram】

https://www.instagram.com/baby.roluangel