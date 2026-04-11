2026年版・高通過率ジャンル完全解剖30選。収益化審査に通り続けるAIジャンルはここだけ｜決定版リスト

株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、2026年のYouTube収益化審査において高い通過率を維持できるAI活用ジャンルを徹底分析した資料『2026年版・高通過率ジャンル完全解剖30選』を無料公開しました。

本資料では、YouTubeが「ホワイト（安全）」と判断するジャンルの共通ロジックから、審査を突破し続けるための制作プロセス、技術設定の具体的手順まで、実務で即活用できる情報を体系的に網羅しています。

■ 資料ダウンロード・お問い合わせ

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■ 2026年、AIチャンネルを取り巻く審査環境の激変

YouTubeは2025年7月のポリシー更新で、収益化の条件として「Human-in-the-Loop（人間による編集・介入の証明）」を明確に求めるようになりました。

この基準のもと、AIスロップ（質の低いAI自動生成コンテンツ）を量産していた上位100チャンネルのうち16チャンネルが数日以内に削除されており、審査の速度と厳格さは大幅に向上しています。

さらに2026年8月施行のEU AI法により、AIラベル表示は法的義務となり、違反企業には年間総売上高の最大3%の制裁金が課されるリスクも生じています。

「ジャンルさえ正しければ安全」という認識は過去のものとなり、制作プロセスそのものの透明性が収益化維持の鍵となっています。

■ 「30ジャンル×独自ロジック」で審査を突破し続ける構造

本資料では、教育・ビジネス・生活・メンタル・ニュース・ニッチの6カテゴリにわたる30ジャンルを、推定RPMデータと審査通過の共通原則とともに解説しています。

YouTubeのアルゴリズムが評価する「グラウンディング（情報の根拠の確かさ）」を高めるため、各ジャンルに適した一次情報の引用方法、Schema.org構造化データの概要欄への実装、C2PA（Coalition for Content Provenance and Authenticity）デジタル署名の付与手順まで、技術的対策を具体的に示しています。

また、ホワイトジャンルでも審査不合格となる3つのNG行動（スクリプト類似度70%超え・音声の起伏の欠如・偽のメタデータ）をリサーチデータとともに明示し、Authenticity Score（真正性スコア）を継続的に高めるチェックリストを収録しています。

さらに「期待収益＝AIによる生産効率×人間による独自性・文脈×視聴者との信頼関係」という収益の方程式を提示し、AIが代替できない差別化要素を明確にしています。

■株式会社日本動画センターについて

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活コンサルティングを行う専門会社です。

キッズ系チャンネルから大人向けジャンルまで幅広い運営実績を持ち、これまで多数のチャンネルの収益化復活・売上拡大をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com