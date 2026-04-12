スマートフォン・デジタルオーディオ端末向けアクセサリーの製造・販売を行う株式会社PGA（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：黒木 光）は、『 LEDネオンライト』を2026年4月6日（月）より発売いたします。

製品概要

■ お部屋をかわいく彩る、ディズニーキャラクターのLEDネオンライト ■ マルチな活用シーン： 昼間は鮮やかなインテリアとして、夜間はナイトランプや間接照明として、幅広く活用できます ■ 自由自在な明るさ設定： シーンに合わせて10段階の明るさ調整が可能 ■ 最新規格に対応： USB Type-Aだけでなく、変換アダプタによりType-Cにも対応 ■ 設置場所を選ばない2WAY仕様： 付属のチェーンで壁に掛ける「吊り下げスタイル」と、自立させる「スタンドスタイル」のどちらにも対応しています

製品画像

発売情報

発売日 ：2026年4月6日（月） 参考価格：\6,980（税込）

主要取扱い店舗

各種イベント・催事、ECサイトでも販売いたします。

株式会社PGA ECサイト

【楽天市場】 https://item.rakuten.co.jp/pga-shop/4573540907109/

「Premium Style」について

上質で洗練されたデザインを通して、日常をさりげなく格上げすることを目指したブランドです。 洋服やアクセサリーのように、iPhoneケースやイヤホンもまた、毎日持ち歩き、身に着ける存在。だからこそ私たちは、何気ない日常の中に“特別”を感じられるプロダクトづくりにこだわります。 手にするたびに気分が上がる。身に着けることで、少しだけ自分に誇りが持てる。そんなワンランク上のライフスタイルを提案します。

会社概要

会社名 ：株式会社PGA 所在地 ：神奈川県横浜市都筑区桜並木20-5 URL ：https://www.pg-a.co.jp/ 事業内容：モバイル・デジタル機器および関連製品の企画・製造・販売

株式会社PGA 公式SNS

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本商品に関する一般消費者様向け お問い合わせ窓口

株式会社PGA サポートセンター https://www.pg-a.co.jp/contact/

本リリースに関するメディア・報道関係者様向け窓口

株式会社PGA 商品部 https://www.pg-a.co.jp/contact/business/ public-relations-dept@pg-a.co.jp

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