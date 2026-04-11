不登校の子どもたちが再び登校するまで、そして安心できる居場所

株式会社学びLab

【実績報告】不登校の寮生が考えた「夢のケーキ」が実際にお店で販売されました｜学びLab×御殿場Blueberryコラボ企画（2026年3月20日）「自分が考えたものが本当に売れるなんて思わなかった」

2026年3月20日、

学びLabチャレンジスクールの寮生たちにとって、忘れられない一日が生まれました。不登校を経験し、学校に行くことが難しかった子どもたちが、

自分たちで考えた「夢のケーキ」を実際の店舗で製造し、販売まで行うという挑戦に取り組みました。今回ご協力いただいたのは、御殿場で人気のケーキ店「Blueberry」さん。寮生たちの「やってみたい」という気持ちを、

本気で受け止めてくださり、実際の商品として形にしてくださいました。これは単なる職業体験ではありません。子どもたちが「社会とつながる」大きな一歩となった実践プロジェクトでした。

なぜこの企画を行ったのか

不登校の子どもたちの多くは、・自信を失っている

・人前に立つことが怖い

・社会と関わることに不安がある



・失敗を極端に恐れているこのような状態にあります。しかし本来、子どもたちは「誰かの役に立ちたい」

「認められたい」

「自分もできると感じたい」という強い気持ちを持っています。そこで学びLabでは、

社会とつながる実践型の経験を作る

という目的で、今回のコラボ企画を実施しました。

寮生が考えた「夢のケーキ」

今回の企画には、8名の寮生が参加しました。子どもたちはまず、・どんなケーキなら喜ばれるか

・見た目はどうするか

・味はどうするか



・誰に食べてほしいかを一から考えました。最初は「わからない」

「できない」

「自分には無理」と言っていた寮生たち。しかし話し合いを重ねるうちに、「ブルーベリーを使いたい」

「見た目をかわいくしたい」

「みんなが笑顔になるケーキにしたい」という意見が少しずつ出てきました。そして、寮生が考えたオリジナルの夢のケーキが完成しました。

実際の店舗で製造に参加

2026年3月20日当日。寮生たちは緊張した表情でBlueberryさんの店舗へ向かいました。プロのパティシエが働く現場。普段とはまったく違う空気。「失敗したらどうしよう」

「ちゃんとできるかな」そんな不安を抱えながらも、寮生たちは一歩ずつ前に進みました。

実際に行った作業

・ケーキの仕上げ作業

・飾り付け

・パッケージ準備

・店頭準備

・販売補助最初は手が止まっていた子も、スタッフやBlueberryさんの優しい声かけによって、少しずつ動き出していきました。そして気がつけば、自分の役割をしっかり果たしている姿がありました。

子ども店長として販売にも挑戦

今回の大きな挑戦は、実際にお店に立って販売することでした。寮生たちは、「いらっしゃいませ」

「ありがとうございます」と、お客様に声をかけました。最初は小さな声。目も合わせられない状態。しかし、お客様がケーキを手に取り、「これ、子どもたちが作ったの？すごいね」と声をかけてくださった瞬間、表情が変わりました。少しずつ笑顔が増え、声も大きくなり、堂々と立って販売する姿へと変わっていきました。

ケーキが売れた瞬間

そしてついに、寮生たちが考えた夢のケーキが売れました。その瞬間、寮生の一人がぽつりと言いました。「本当に売れた…」その言葉には、驚きと喜びと、そして何より自信が込められていました。

不登校の子どもに必要なのは「成功体験」

今回の取り組みで改めて感じたことがあります。それは、

子どもは経験で変わる

ということです。勉強だけでは変わりません。言葉だけでも変わりません。実際にやってみて、成功体験を積むことこれが何よりも大切です。・自分が考えたものが形になる

・人に喜んでもらえる

・社会の中で役割を持てるこの経験が、子どもたちの心を大きく成長させます。

親元を離れて生活するからこそ生まれる成長

今回参加した寮生たちは、普段から共同生活をしています。・生活リズムを整える

・役割を持つ

・仲間と過ごす

・社会と関わるこの積み重ねがあるからこそ、今回のような挑戦が実現しました。親元を離れて生活することで、子どもたちは少しずつ自分で考え、自分で動く力を身につけていきます。そして、社会の中で生きていく自信を取り戻していきます。

保護者の方へ

不登校になると、「この子の将来は大丈夫だろうか」と不安になると思います。しかし、子どもは環境と経験によって変わります。今回のケーキ販売のように、小さな成功体験の積み重ねが、大きな成長へとつながります。・自信がない子

・人と関わるのが怖い子

・学校に行けない子

・社会に不安を感じている子そういった子どもたちでも、適切な環境があれば、必ず前に進むことができます。

学びLabチャレンジスクールの取り組み

学びLabチャレンジスクールでは、今回のような社会とつながる実践型の活動を大切にしています。・企業コラボ

・職業体験

・地域交流

・社会参加プロジェクトこれらを通して、不登校の子どもたちが社会の中で生きる力を身につける支援を行っています。

2026年3月20日、この日は子どもたちの自信が生まれた日

夢のケーキを考えたこと。実際に作ったこと。お店に立ったこと。そして、売れたこと。このすべてが、寮生たちにとって「自分にもできる」という確かな自信になりました。今回の経験は、これからの人生の中で、必ず大きな力になります。

地域と共に子どもを育てる

今回ご協力いただいたBlueberryさんには、心から感謝申し上げます。地域の方々が子どもたちを受け入れ、応援してくださることで、子どもたちは社会とつながることができます。これは、地域と教育が一緒になって子どもを育てる取り組みそのものです。

最後に

不登校は「終わり」ではありません。新しい成長のスタートです。今回の夢のケーキプロジェクトのように、子どもたちは環境と経験によって大きく変わります。学びLabチャレンジスクールは、これからも子どもたちの可能性を社会につなげる教育を続けていきます。

職場体験夢のコラボ企画、ケーキ屋さんで販売員体験海辺の清掃活動寮の中庭の環境整備高校生になり、初登校の日イベントのボランティア参加寮生のお誕生日会中学卒業式

■ 不登校の増加と家庭だけでは解決できない現実

不登校の小学生・中学生・高校生が共同生活を通じて生活習慣や社会性を取り戻し、再び学校へ登校できるまでを支援する全寮制フリースクール「学びLabチャレンジスクール」の取り組みが注目を集めています。

家庭だけでは改善が難しい昼夜逆転やスマホ・ゲーム依存、人間関係の不安などを、生活支援・教育支援・心理的サポートを組み合わせた共同生活環境の中で改善し、子どもたちの再スタートを支援しています。

不登校の増加と社会課題

近年、小学生・中学生・高校生の不登校は増加し続けており、社会全体での支援が求められています。

主な原因として

・いじめや人間関係の不安

・スマホ・ゲーム依存

・昼夜逆転など生活習慣の乱れ

・学校への不安やストレス

・自己肯定感の低下

・家庭内でのコミュニケーション不足

などが挙げられます。

特に近年は、

家庭だけでは改善が難しいケースが増えている

ことが大きな問題となっています。

子どもが部屋から出られない

昼夜逆転している

会話ができない

流木アート体験

様々な体験に参加

学校の話をすると拒否する

このような状態になると、保護者だけでの対応は非常に困難になります。

全寮制フリースクールという新しい教育の形

学びLabチャレンジスクールでは、

小学生から高校生までが共同生活を送りながら、元気になるまでを支援する全寮制フリースクール

という教育モデルを実践しています。

共同生活の中で

・朝起きる

・食事をする

・仲間と過ごす

・学習する

・体を動かす

submit御殿場

キックボクシング体験

・規則正しく生活する

という当たり前の生活を取り戻していきます。

この生活の積み重ねが、

心の回復と登校への第一歩

になります。

共同生活が子どもを変える理由

全寮制フリースクールの最大の特徴は、

同じ悩みを持つ仲間と生活する環境

にあります。

学校に行けなかった子

人と話せなかった子

スマホ依存だった子

自信を失っていた子

が一緒に生活することで、

「自分だけではない」

という安心感が生まれます。

仲間と過ごす中で

笑顔が増え

会話が増え

行動が増え

挑戦が増えていきます。

その結果、

少しずつ外に出られるようになり、学校へ登校できる状態に近づいていきます。

小学生から高校生までが支え合う教育環境

学びLabチャレンジスクールでは、

小学生・中学生・高校生が一緒に生活しています。

年上の子が年下を支え、

年下の子が年上を尊敬し、

自然と社会性が育っていきます。

この環境の中で

・思いやり

・責任感

・協調性

・コミュニケーション力

が身についていきます。

学校では学びにくい「人としての成長」が生まれています。

登校できるまでを支援する段階的教育

畑ボランティア

は目標は、

無理に学校へ戻すことではなく、元気になること

です。

生活が整い

心が整い

自信が戻ることで

自然と

学校に行けるようになる

進学できるようになる

社会に出られるようになる

という流れを作っています。

子ども一人ひとりのペースを大切にしながら、

登校できるまでを段階的に支援しています。

実際に起きている変化

全寮制フリースクールで生活する子どもたちには、

様々な変化が生まれています。

・昼夜逆転が改善した

・笑顔が増えた

・人と話せるようになった

・外に出られるようになった

・学習に取り組めるようになった

・学校に登校できるようになった

最初は部屋から出られなかった子どもが、

仲間と生活し、

活動に参加し、

社会と関わり、

再び学校へ登校する姿が生まれています。

保護者と共に支える仕組み

保護者にとって一番の不安は、

このまま社会に出られるのか

ということです。

学びLabチャレンジスクールでは、

・定期的な保護者面談

・生活状況の共有

・進路相談

・家庭連携支援

を行い、

保護者と一緒に子どもを支えています。

子どもだけでなく、

家庭も支援する教育モデル

となっています。

今後の展望

今後は

・体験合宿の拡大

・不登校相談の強化

・地域との連携

・教育機関との協力

・社会復帰支援の拡大

を進めながら、

より多くの子どもたちが元気を取り戻せる環境を広げていきます。

施設概要

学びLabチャレンジスクール

0550827878

静岡県御殿場市新橋2030-4

実際に子どもたちが生活する場所は別の場所になります。

全寮制フリースクール・不登校支援施設

対象：小学生・中学生・高校生

内容：共同生活・生活支援・学習支援・社会性支援・進路支援

目的：登校・進学・社会復帰までの支援

取材・お問い合わせ

学びLabチャレンジスクール

・保護者相談受付中

・体験合宿受付中

・メディア取材対応可能

公式ホームページ・公式LINEよりお問い合わせくださいhttps://manabilab.co.jp/lp01/