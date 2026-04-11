第２０回　丹沢アートフェスティヴァル　4/29～5/31の期間神奈川県秦野市周辺エリアの４０のギャラリーを中心とした丹沢アートフェスティヴァルを開催します。

丹沢アートフェスティヴァルパンフレット4/25 オープニングイベント2026年パンフレットダウンロード :https://drive.google.com/file/d/12_RoH7SwSkBKAd_QqxP8S5GR85Cr4iW0/view?usp=sharing各ギャラリースケジュール、イベントスケジュール、ワークショップ、地図など丹沢アートフェスティヴァル開催に寄せて

秦野市長 高橋昌和

丹沢アートフェスティヴァルが記念すべき第２０回を迎えられたことを心からお祝い申し上げます。長きにわたりこの催しを支え続けてこられた実行委員会の皆さまをはじめ、地域の皆さまそして毎年すばらしい作品と感動を届けてくださるアーティストの皆さまに、深く敬意を表します。豊かな自然に恵まれた本市で開催される丹沢アートフェスティヴァルは、人と人をつなぐ場として、地域に大きな活力をもたらしてきました。節目となる今回も、多くの皆さま

が芸術の魅力を再発見し、新たな出会いを育む機会となることを願っております。

結びに、丹沢アートフェステヴァルの益々の御発展と参加の皆様の御健勝と御活躍を祈念申し上げましてお祝いの言葉といたします。

２０周年記念冊子

この２０年長きに渡り来場してくださった方や参加ギャラリーや作家の皆さん関係者の皆さんと共有した喜び驚き楽しさをどう表せば、、、。編集委員一同何度も集まり議論を重ねこのような形に収まりました。 詳しくはのちに発行します詳細版に委ねることとして

この２０年の歩みを簡単ではありますがまとめてました。

２０周年企画

ダウンロード :https://drive.google.com/file/d/1qJKJjYY9i_7vFp9RXWtuIww9QPdjWLTa/view20周年記念冊子pdfダウンロード<1>丹沢棚田野外彫刻展

１６人の現代アート作家による相模湾を見下ろす丹沢棚田での野外彫刻展

2026.5.1(金)~5.31(Sun)

土日・祝日のみ開催（平日希望は要相談）

５/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/9 5/10

5/16 5/17 5/23 5/24 5/30 5/31

開催場所： 神奈川県秦野市菩提1400

高梨茶園の上にある休耕田 田中現代美術研究所 隣

お問い合わせ：田中太賀志 090-9372-7016

阿部 佳明

石川 雷太

石黒 和夫

市川 平

笠谷 耕二

かとう かずみ

栗原 勉

芝田 知明

清水 雄一

田中 太賀志

ヒラタ ヒロヒコ

三木 サチコ

宮澤 泉

母袋 俊也

横山 徹

吉川 陽一郎

ダウンロード :https://drive.google.com/file/d/1fFkfLWVlQ4yVI-2u6y-rMfZCmoXCTFEB/view丹沢棚田野外彫刻展pdf

<2>5-WINDS展 ５種類の版画技法／５人の版画家による表現牧嶋成二

シルクスクリーン

竹村健

木版

小清水量造

リトグラフ

浜西勝則

メゾチント

松永ゆかり

エッチング

問い合わせ先：神奈川県秦野市曲松ぶらっすりー千元屋

0463-88-7117

<3>黒澤明ドキュメンタリー上映会

問い合わせ先：神奈川県秦野市曲松ぶらっすりー千元屋

0463-88-7117

Workshopに参加してアーティストになろう名ワークショップの詳細はパンフレットをダウンロードしてご覧ください。大きい画像はこちら :http://tanzawa-art.main.jp/wp-content/uploads/2026/04/bbb.pngワークショップの紹介画像です。

神奈川県秦野市を中心に著名作家から小学生まであらゆる垣根を外して市民の皆さんと共に歩んできた丹沢アートフェスティヴァルが今年で２０周年となりました。今回は２０周年企画として丹沢棚田野外彫刻展／５WINDSー５人の版画家／黒澤明ドキュメンタリー上映会を企画しました。５／１～５／３１の期間中秦野市周辺エリアの４０のギャラリー等平面立体現代アート音楽映画やワークショップが行われます。ぜひご来場ください。

丹沢アートフェスティヴァル実行委員会 事務局 Tel 0463-88-7117