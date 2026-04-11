【英会話レッスン回数無制限】ネイティブキャンプ　アプリ　毎日の学習継続をサポートする「ホーム画面ウィジェット機能」をリリース

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、ホーム画面で連続学習日数をひと目で確認できる「ホーム画面ウィジェット機能」をリリースいたしました。テディが学習継続を楽しくサポートし、アプリを開かずに学習記録を確認できるほか、ウィジェットをタップするだけで即座に学習を開始することが可能です。

■導入の背景

英語学習を継続するうえで、「毎日の積み重ねを実感できること」や「学習を始めるまでのハードルを下げること」は、モチベーション維持において重要な要素となっています。

ネイティブキャンプではこれまで、回数無制限・予約不要という特長を活かし、学習者が自分のペースで無理なく英語学習を継続できる環境づくりに取り組んでまいりました。しかし、日常生活の中で学習を習慣化するためには、「気づいたときにすぐ始められる導線」や「継続の実感を可視化する仕組み」がより一層求められています。

特にスマートフォンでの学習が一般化する中、アプリを開かずとも学習状況を把握できる仕組みや、日々の学習への心理的な距離を縮める工夫が重要視されています。

今回リリースした「ホーム画面ウィジェット機能」では、連続学習日数をホーム画面上に可視化するとともに、学習状況に応じて変化するキャラクター「テディ」を表示することで、日々の努力を身近に感じながら継続できる環境を実現しました。

■「ホーム画面ウィジェット機能」の特徴

・アプリを開かずに、ホーム画面を見るだけで現在の「連続学習日数（NC×AI）」を一目で確認することが可能です。

・学習状況に応じて「テディ」のイラストが変化し、日々の学習継続を楽しく後押しします。

・ホーム画面上に常に表示されることで、「今日も頑張ろう」という意識づけにつながり、学習モチベーションの維持に寄与します。

・ウィジェットをタップするだけでネイティブキャンプアプリが起動し、思い立った瞬間に学習を開始することが可能です。

・日々の記録確認から学習開始までの導線をシンプルにすることで、学習習慣の定着をサポートします。

今後もネイティブキャンプは、英語学習者一人ひとりの継続を支える機能開発を通じて、より効果的で続けやすい学習体験の提供に努めてまいります。

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数7,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate

法人様の英語研修なら私たちにお任せください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media