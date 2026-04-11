まだ間に合うGW！ツリーハウスに泊まり、BBQで遊び尽くす「TREE HOTEL NIKKA菰野」-一日中楽しめる体験型リゾートへ

ニッカホーム株式会社TREE HOTEL NIKKA菰野 非日常な空間へ

三重県菰野町にある「TREE HOTEL NIKKA菰野」は、

クリスマス装飾が施されたツリーハウスが立ち並ぶ、非日常空間が広がる施設です。

宿泊はもちろん、日帰りBBQ、大型キッズスペース、カフェ、芝生広場など、

一日を通して自由に遊び尽くすことができ、訪れる人それぞれが特別な時間を体験できます。

■ツリーハウスに泊まるという“非日常”

ツリーハウスが立ち並ぶ非日常空間が広がる。。。昼間とは違った空間に変わる。

木の上に佇むツリーハウス。

夜になるとイルミネーションに包まれ、昼とはまったく異なる幻想的な空間へと変わります。

宿泊者だけが体験できるこの時間は、

単なる「宿泊」を超えた特別なひとときです。

■日帰りBBQで“遊びの起点”をつくる

海鮮も豊富な「プレミアムプラン」ウェイバーグリルで柔らかく仕上がります。芝生エリアを囲むBBQ用ハウス

日帰りBBQは、家族や仲間との時間を気軽に楽しめる入口。

食事だけで終わらず、

そのまま施設全体で遊べるのがTREE HOTEL NIKKA菰野の特徴です。

■大型キッズスペース×芝生エリアで“時間を忘れる”

広々とした芝生エリア。ボールや遊具も貸出無料です。超大型キッズスペース。日帰りBBQや宿泊の方は使いたい放題！トランポリンやボールプールも。

・大型キッズスペースは使い放題

・芝生エリアでは自由に走り回れる

「遊び場に困らない」どころか、

“遊びきれない”ボリューム感が、この施設の魅力です。

■“一日中遊べる場所”という価値

朝から日帰りBBQを楽しみ、

子どもはキッズスペースや芝生で思いきり遊ぶ。

その様子を、親はカフェからゆったりと眺めて過ごす。

日帰りでも一日を通して満足できる過ごし方ができるのが特徴です。

一方、宿泊では夜の時間が特別な体験へと変わります。

イルミネーションに包まれたツリーハウスで過ごす時間は、

日中とは異なる非日常を演出します。

宿泊か日帰りかを選ぶ場所ではなく、

「どう過ごすか」を自由に設計できる場所。

それがTREE HOTEL NIKKA菰野です。

■GWはまだ間に合う

現在、ゴールデンウィーク期間の予約も受付中。

キャンペーン情報は公式Instagramにて随時発信しています。

「どこに行くか」ではなく、

「何をして過ごすか」で選ぶGWへ。

TREE HOTEL NIKKA菰野は、

その答えとなる場所を目指しています。

■ 施設概要

施設名：TREE HOTEL NIKKA 菰野

開業日：2026年3月7日（土）

所在地：三重県三重郡菰野町音羽1541-17

公式サイト：https://www.treehotelnikka.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/tree_hotel_nikka/

問い合わせ先：080-6625-8836（担当：林）

運営：ニッカホーム株式会社