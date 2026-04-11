4月17日より、宮下パークのPark in parkにて、TOKYO SHOOTERS（NIGHT）が開催！

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PACK ARTS株式会社



4月17日より、宮下パークのPark in parkにて、TOKYO SHOOTERS（NIGHT）が開催。



TOKYO SHOOTERS(NIGHT)「TOKYO」by +DA.YO.NE. Supported by polaroid



TOKYO SHOOTERSとは？


TOKYO SHOOTERS は、東京で活動する写真家たちのための新しいプラットフォームです。


TOKYO SHOOTERS NIGHT は、そんな写真家たちの作品発表の場であり、サロンであり、そしてパーティを続けていく場所でもあります。



STATEMENT


写真を撮るという行為は、日常の一瞬を選び取り、切り取ること。僕はそれを「写真を撮るのではなく、生命（タマ）を撮る」と表現します。


SNSやAIの普及によって、写真はかつてないほど身近なものになりました。しかしその一方で、写真家という存在や、写真そのものの価値は曖昧になりつつあります。


だからこそ、写真家が自分の視点で世界を切り取り、写真をきちんと見せる場所が必要だと考えました。


TOKYO SHOOTERS は、感覚を共有する場所ではありません。むしろ、それぞれの感覚の違いを確認する場所です。


同じ東京を見ていても、その意味は違うこともある。


写真家が切り取る一瞬に、それぞれの生命（タマ）の温度が宿っていることを感じてもらえればと思います


TOKYO SHOOTERS NIGHT は、写真家によって切り取られた生命の積み重ねによって生まれる、東京の新しい風景を提示する試みです。



参加者


Yuri Horie


https://www.instagram.com/yuri_horie_/



Ryusei Sabi


https://www.instagram.com/e_can_z




https://www.instagram.com/aoii6327/



JOHN125


https://www.instagram.com/john125_al/



米原康正


https://www.instagram.com/yone69harajuku/



TOKYO SHOOTERS(NIGHT)　「TOKYO」by +DA.YO.NE.　Supported by polaroid



日時：2026年4月17日（金）～4月20日（月）


場所：Park in Park Tokyoミヤシタパーク


東京都渋谷区神宮前6-20-10　（渋谷横丁の原宿側隣）


時間：4月17日18:00~23:00


4月18日~20日11:30~21:00


Park in Park Tokyo


https://www.instagram.com/park.in.park.tokyo/



reception party


4月17日　18:00～23:00　フォトグラファーたちが撮影した写真の世界を、フォトグラファー自身のDJによる世界観の構築で会場を盛り上げます。


参加費：無料


会場施設によるご飲食をお願いいたします。





協賛：polaroid Japan


協力：park in park tokyo


企画：有限会社オフィスサマサマ