PACK ARTS株式会社

4月17日より、宮下パークのPark in parkにて、TOKYO SHOOTERS（NIGHT）が開催。

TOKYO SHOOTERS(NIGHT)「TOKYO」by +DA.YO.NE. Supported by polaroid

TOKYO SHOOTERSとは？

TOKYO SHOOTERS は、東京で活動する写真家たちのための新しいプラットフォームです。

TOKYO SHOOTERS NIGHT は、そんな写真家たちの作品発表の場であり、サロンであり、そしてパーティを続けていく場所でもあります。

STATEMENT

写真を撮るという行為は、日常の一瞬を選び取り、切り取ること。僕はそれを「写真を撮るのではなく、生命（タマ）を撮る」と表現します。

SNSやAIの普及によって、写真はかつてないほど身近なものになりました。しかしその一方で、写真家という存在や、写真そのものの価値は曖昧になりつつあります。

だからこそ、写真家が自分の視点で世界を切り取り、写真をきちんと見せる場所が必要だと考えました。

TOKYO SHOOTERS は、感覚を共有する場所ではありません。むしろ、それぞれの感覚の違いを確認する場所です。

同じ東京を見ていても、その意味は違うこともある。

写真家が切り取る一瞬に、それぞれの生命（タマ）の温度が宿っていることを感じてもらえればと思います

TOKYO SHOOTERS NIGHT は、写真家によって切り取られた生命の積み重ねによって生まれる、東京の新しい風景を提示する試みです。

参加者

Yuri Horie

https://www.instagram.com/yuri_horie_/

Ryusei Sabi

https://www.instagram.com/e_can_z

葵

https://www.instagram.com/aoii6327/

JOHN125

https://www.instagram.com/john125_al/

米原康正

https://www.instagram.com/yone69harajuku/

TOKYO SHOOTERS(NIGHT) 「TOKYO」by +DA.YO.NE. Supported by polaroid

日時：2026年4月17日（金）～4月20日（月）

場所：Park in Park Tokyoミヤシタパーク

東京都渋谷区神宮前6-20-10 （渋谷横丁の原宿側隣）

時間：4月17日18:00~23:00

4月18日~20日11:30~21:00

Park in Park Tokyo

https://www.instagram.com/park.in.park.tokyo/

reception party

4月17日 18:00～23:00 フォトグラファーたちが撮影した写真の世界を、フォトグラファー自身のDJによる世界観の構築で会場を盛り上げます。

参加費：無料

会場施設によるご飲食をお願いいたします。

協賛：polaroid Japan

協力：park in park tokyo

企画：有限会社オフィスサマサマ