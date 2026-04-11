4月17日より、宮下パークのPark in parkにて、TOKYO SHOOTERS（NIGHT）が開催！
4月17日より、宮下パークのPark in parkにて、TOKYO SHOOTERS（NIGHT）が開催。
TOKYO SHOOTERS(NIGHT)「TOKYO」by +DA.YO.NE. Supported by polaroid
TOKYO SHOOTERSとは？
TOKYO SHOOTERS は、東京で活動する写真家たちのための新しいプラットフォームです。
TOKYO SHOOTERS NIGHT は、そんな写真家たちの作品発表の場であり、サロンであり、そしてパーティを続けていく場所でもあります。
STATEMENT
写真を撮るという行為は、日常の一瞬を選び取り、切り取ること。僕はそれを「写真を撮るのではなく、生命（タマ）を撮る」と表現します。
SNSやAIの普及によって、写真はかつてないほど身近なものになりました。しかしその一方で、写真家という存在や、写真そのものの価値は曖昧になりつつあります。
だからこそ、写真家が自分の視点で世界を切り取り、写真をきちんと見せる場所が必要だと考えました。
TOKYO SHOOTERS は、感覚を共有する場所ではありません。むしろ、それぞれの感覚の違いを確認する場所です。
同じ東京を見ていても、その意味は違うこともある。
写真家が切り取る一瞬に、それぞれの生命（タマ）の温度が宿っていることを感じてもらえればと思います
TOKYO SHOOTERS NIGHT は、写真家によって切り取られた生命の積み重ねによって生まれる、東京の新しい風景を提示する試みです。
参加者
Yuri Horie
https://www.instagram.com/yuri_horie_/
Ryusei Sabi
https://www.instagram.com/e_can_z
葵
https://www.instagram.com/aoii6327/
JOHN125
https://www.instagram.com/john125_al/
米原康正
https://www.instagram.com/yone69harajuku/
TOKYO SHOOTERS(NIGHT) 「TOKYO」by +DA.YO.NE. Supported by polaroid
日時：2026年4月17日（金）～4月20日（月）
場所：Park in Park Tokyoミヤシタパーク
東京都渋谷区神宮前6-20-10 （渋谷横丁の原宿側隣）
時間：4月17日18:00~23:00
4月18日~20日11:30~21:00
Park in Park Tokyo
https://www.instagram.com/park.in.park.tokyo/
reception party
4月17日 18:00～23:00 フォトグラファーたちが撮影した写真の世界を、フォトグラファー自身のDJによる世界観の構築で会場を盛り上げます。
参加費：無料
会場施設によるご飲食をお願いいたします。
協賛：polaroid Japan
協力：park in park tokyo
企画：有限会社オフィスサマサマ