『ART SPORTS LIMITS 全国学生選手権大会2026』エントリー開始。

～高校生・専門学生・大学生が即興デジタルアートで頂点を競う～

株式会社NDPART SPORTS LIMITS 2026

「LIMITS全国学生選手権大会」実行委員会は、アートスポーツ「LIMITS」による学生向け全国大会『ART SPORTS LIMITS 全国学生選手権大会2026』を開催いたします。

本大会は、高校生・専門学生・大学生を対象に、即興デジタルアートの表現力と創造力を競う“アートの甲子園”として、全国から参加者を募集します。

特設サイト： http://sc.limits.jp(http://sc.limits.jp)

■ アート×スポーツ×エンターテインメント「LIMITS」とは

「LIMITS」は、制限時間内にランダムに提示されるお題に対して即興でデジタルアートを制作し、その完成度と制作プロセスの両面で勝敗を競う、新しいアート競技です。

2015年の誕生以来、アート・スポーツ・エンターテインメントを融合した新しいカルチャーとして国内外で注目を集めています。本大会は、そのLIMITSの中でも次世代のクリエイターを対象とした全国大会として開催されます。

■ 学生たちの“青春”をかけたクリエイティブバトル

昨年大会のファイナルラウンドの様子

本大会は、全国からエントリーした学生が予選を勝ち抜き、ファイナルラウンドで日本一を決定します。

限られた時間の中で、発想力・構成力・描写力・チームワークなど、あらゆるクリエイティブスキルが試される本競技は、単なる作品制作にとどまらず、観客を巻き込むエンターテインメントとしても高い評価を得ています。作品の完成度だけでなく、制作過程も評価対象となる点も大きな特徴です。

■ 全国から次世代クリエイターが集結

高校生大会は2023年にスタートし、多くの若きクリエイターたちに刺激と感動を与えてきました。2025年には対象を専門学校生・大学生にも拡大し、全国各地から集まる若き才能が、デジタルアートの頂点をかけて競い合います。

未来のクリエイターたちが、自らの表現をぶつけ合い、観る者の心を動かす瞬間が生まれる場となります。

■ 開催概要

■ 未来のクリエイターへ

LIMITSは、「クリエイティブにまっすぐに打ち込む青春」を応援し、アートを通じて世界とつながるきっかけを創出することを目指しています。

本大会を通じて、次世代のクリエイターたちが新たな挑戦に踏み出し、自らの可能性を広げていくことを期待しています。

■ スペシャルサポーター

佐倉綾音佐倉綾音

1月29日生まれ、東京都出身。

『僕のヒーローアカデミア』の麗日お茶子役や、『五等分の花嫁』の中野四葉役、『ダンダダン』アイラ役、『魔法騎士レイアース』獅堂光役など、数々の人気キャラクターを演じてきた実力派声優。

【応援コメント】

今年もLIMITSにスペシャルサポーターとして関わらせていただけることになりました、声優の佐倉綾音です。

前回、与えられた時間内で自分の表現と技術に向き合う参加者のみなさまのとんでもない熱量に、ものづくりに携わる人間としてたくさんのモチベーションをいただきました。

今年もぜひ、あなたの心を動かすクリエイティブを見せてもらえませんか？ ご参加、ワクワクしながらお待ちしております！

■ 主催

アートスポーツ「LIMITS全国学生選手権大会」実行委員会

（AX-ON Inc. / 株式会社NDP / P.A.I.N.T. Inc.）

■ 本件に関するお問い合わせ

「LIMITS全国学生選手権大会」実行委員会

お問い合わせ先：info@paint-inc.jp

特設サイト：http://sc.limits.jp(http://sc.limits.jp)