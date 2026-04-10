愛媛県西条市で広がる保護犬猫活動の輪！地域の畳店・ショップ・ボランティアが連携

有限会社石野商店地元の畳店「高橋畳センター」・「保護猫ハウス」連携した「畳縁キーホルダー」による支援活動が、西条・新居浜エリアの賛同店にて拡大中です。有限会社石野商店（本社：愛媛県西条市、代表取締役：石野）が運営する「ギフトの石野」は、昭和の時代に一世を風靡したキャラクター「なめねこ」および地元のNPO法人「犬猫ライフ」とコラボレーションした、保護犬猫活動支援グッズ『伊予西条なめねこタオル』を開発いたしました。2025年12月末より、西条市のふるさと納税返礼品として各主要サイトにて受付を開始します。

サービスの目的や背景

西条市から発信する「持続可能な保護活動支援」現在、犬猫の保護活動はボランティアの善意に頼る部分が多く、継続的な資金確保が課題となっています。「水の都」として知られる西条市の高品質なものづくりと、世代を超えて愛される「なめねこ」の力を借りることで、全国の方々に楽しみながら保護活動を支援していただける仕組みを構築しました。

サービス詳細

■ 商品詳細１.：地域の輪で支える『畳縁キーホルダー』「高橋畳センター」が畳縁を使用し、西条・新居浜市内の賛同店で販売されているチャリティグッズです。販売価格： 1,000円（税込）活動内容： 売上から材料費等を除いた収益を「保護猫ハウス」等の活動支援に充当。特徴： ギフトの石野（西条店・新居浜店）をはじめ、地域の多業種が連携して販売中。■ 商品詳細２.：ふるさと納税返礼品『伊予西条なめねこタオル』西条市で工程の60％以上を行う「MADE in SAIJO」のタオルです。今治タオルブランド認定（第2025-2241号）を受けた、吸水性と柔らかな肌触りが特徴。支援の仕組み： 1セットにつき220円（にゃんにゃん）を、ギフトの石野の収益の一部から「NPO法人 犬猫ライフ」へ寄附します。内容量： フェイスタオル2枚セット（約33cm × 80cm）素材： 綿100％取扱場所： ギフトの石野店頭、および西条市ふるさと納税サイト（ふるなび、ふるさとチョイス、楽天、さとふる、Amazon）

サービス料金

現在、「高橋畳センター」と「保護猫ハウス」の活動に賛同した、西条・新居浜市内の保護犬猫活動 協力店舗にて、販売コーナーを設置。

チャリティグッズ購入：1,000円（税込）

「畳縁キーホルダー」を賛同店で購入することで、ダイレクトに活動を支援いただけます。

「なめねこ×西条」チャリティプログラムは、商品購入や寄附を通じてどなたでも気軽に参加できる支援プランを設定しています。

「ギフトの石野」西条店・新居浜店にて店頭販売 店頭価格4,400円（税込）

「母の日」ギフトにもおススメです♪

※通販・ECサイトでのご対応は、下記の「西条市ふるさと納税」限定

ふるさと納税支援：15,000円～16,000円（寄附金額）※各ふるさと納税サイトにより異なります

「伊予西条なめねこタオル」を返礼品として選ぶことで、西条市への支援と犬猫保護活動への貢献になります。

今後の展開

本プロジェクトの提供を通じて、「一過性ではない、地域経済と共生する保護活動」の実現を目指しています。今後は「なめねこ」デザインのラインナップ拡充に加え、西条市の他業種（食品・工芸など）とのコラボ商品を開発予定です。「水の都」西条から、人も動物も幸せに暮らせる持続可能なまちづくりのモデルケースを確立してまいります。

担当者コメント

【本件に関するお問い合わせ・取材のお申し込み先】

各担当者へ直接、またはInstagramのダイレクトメッセージにてご連絡ください。１.「伊予西条なめねこタオル」についてNPO法人 犬猫ライフ（代表：越智）

Instagram：@inuneko_life_saijoギフトの石野（代表取締役：石野）

TEL：0897-53-3111 ／ Instagram：@gift_no_ishino２.「畳縁キーホルダー」について高橋畳センター（担当：高橋）

Instagram：@takahashi.tatami.center保護猫ハウス（担当：越智）

Instagram：@hogoneco.house