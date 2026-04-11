電動は重いを覆す。11.7kgフルカーボングラベルE-Bike、ついにMakuake公開日決定

合同会社Rico

合同会社Rico（本社：滋賀）は、日本発のフルカーボン電動グラベルバイクVACTORS「EX ONE」を、2026年4月14日（火）10:30より応援購入サービス「Makuake」にて先行公開いたします。

EX ONEは、単なる新しい電動アシスト自転車ではありません。

私たちが開発で向き合ったのは、「もっと軽く」「もっと速く」だけではなく、E-Bikeに対して多くのユーザーが抱いてきた、より本質的な不安でした。

それは、

壊れたらどうするのか。

特殊な規格で、あとから整備や交換が難しいのではないか。

本当に長く乗り続けられるのか。

という不安です。

現在のE-Bike市場では、モーターやセンサーを前提にフレームを設計する構成が一般的です。

その結果、フレーム規格や構成が専用化し、完成車としては成立していても、整備性や将来の拡張性に制約が生まれるケースも少なくありません。

EX ONEは、この前提を見直しました。

まず設計したのは、ロードバイク・グラベルバイクとして理想的なフルカーボンフレームです。

T47、UDH、スルーアクスルといった、スポーツバイクの最新規格を採用し、そのフレーム性能を損なわない形でモーター、制御システム、パワーメーターを開発しました。

このフレーム主導設計により、EX ONEはE-Bikeでありながら、スポーツバイクらしい走行性能と、従来のロードバイク文化の延長線上で扱える設計思想を両立しています。

E-Bikeは、フレームだけではなく、バッテリー、モーター、センサー、制御系といった電装部品を含めて成立する製品です。

だからこそEX ONEでは、単に販売するのではなく、長く使い続けられることを前提にした設計とサポートを重視しています。

日本企業として、

もし不具合が起きた際にも相談しやすいこと。

修理や部品対応を前提にサービス体制を整えること。

そして、できる限り長くこの1台に乗っていただけること。

それもまた、EX ONEの重要な価値だと考えています。

主な特徴

１.ロードバイク規格をベースにしたフレーム主導設計

モーター起点ではなく、まずスポーツバイクとして理想的なフレームを設計。

T47、UDH、スルーアクスルなどの規格を採用し、走行性能と整備性の両立を目指しました。

２.パワーメーター標準内蔵

モーター内部にパワーメーター機能を搭載。

自然なアシスト制御と、スポーツバイクらしい走行感を支える構造です。

３.スルーアクスルモーター構造

BB周辺を大きく特殊化せず、既存スポーツバイク文化との接続を意識した独自構成。

将来的な展開可能性を含めた、EX ONEの中核技術です。

➃長く乗ることを前提にしたサポート思想

E-Bikeにおける不安の大きいバッテリー、モーター、センサーなどについて、

日本企業として長く使えることを見据えた対応体制の構築を進めています。

クラウドファンディング概要

主なリターン

品質保証

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/156701/table/5_1_cd4cd72795c4b1e2db7130a459203d5d.jpg?v=202604110351 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/156701/table/5_2_6611b5b6b1442de1df74d596a4fe28ce.jpg?v=202604110351 ]

EX ONEは、一般的なE-Bikeとは異なり、ロードバイクの伝統的な自転車規格に基づいて設計されています。そのため、ブレーキ、変速機、ホイールなどの一般的な整備や消耗品の交換については、お近くのサイクルショップでも対応可能な高いメンテナンス性を備えています。

また、E-Bike特有のコンポーネント（バッテリー・モーター・制御ユニットなど）についても、VACTORSの公式提携ネットワークを通じて、迅速かつ確実な修理・交換サポートをご提供いたします。

品質保証について：https://vactors.jp/?page_id=2766

私たちのものづくりは、「自分たちが心から乗りたいE-Bikeをつくる」という、極めてシンプルな想いから始まりました。

移動手段としてではなく、走ることそのものに感動できるE-Bikeは、本当に存在するのか。その問いに向き合うところから、EX ONEの開発は動き出しました。

ロードバイクで味わった、あの研ぎ澄まされた走りの感覚。

調べるほどに、スポーツバイクの世界は欧米ブランドが長い時間をかけて築き上げた完成された領域であることを知りました。一方で、日本には世界最高水準の部品メーカーや精緻なものづくりの技術がありながら、完成車として語られるブランドは多くありません。その事実が、私たちの中に強い違和感として残りました。

フレームの一本のラインから、モーター制御やアシストアルゴリズムの設計に至るまで、すべてを自分たちの手で考え、何度も試し、そして失敗を重ねてきました。テストライドで理想から程遠い結果に落胆した日もあれば、わずかな改善の兆しを見つけ、夜遅くまで設計を見直した日もあります。

数えきれない試作と検証を重ねる中で、走りは少しずつ洗練されていきました。

気がつけば、開発に費やした時間は5年。

日本のものづくりとして妥協せず積み上げてきたその時間の先に、ようやく私たち自身が心から納得できる「理想の走り」を体現する一台へと辿り着いたのです。

Makuake公開ページ：https://www.makuake.com/project/vactors-bicycle/

EX ONE特設サイト：https://vactors.jp/

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