【新登場】iPhone 17の相棒に最適！ORICO G201 外付けSSDレビュー。

深圳市奥睿科电子商务有限公司

iPhoneやスマートフォンで写真や動画を撮りすぎて、ストレージがパンパンになっていませんか？

今回は、新発売されたばかりの注目モデル、ORICO G201 ポータブルSSDをご紹介します。洗練されたデザインと圧倒的なパフォーマンスを兼ね備えた、まさに「次世代のストレージ」です。

1. iPhone 17/17 Proに完全対応！容量不足を即解消

最新の iPhone 17シリーズ をはじめ、iPad、Android、Mac、Windowsまで幅広く対応。 USB-Cポートに接続するだけで、重い4K動画や大量の写真データを一瞬でバックアップ。スマホの容量不足に悩む日々はもう終わりです。

2. 読み取り最大1000MB/秒：驚異の爆速パフォーマンス

「外付けは遅い」という常識を覆します。最大 1000MB/s の読み取り速度により、数GBのデータ転送もわずか数秒。動画編集やPS5/PS4のゲームロード時間を大幅に短縮し、ストレスフリーな操作感を実現しました。

3. 革新的な360°回転式 ＆ 全アルミボディ

キャップレス設計： 360°回転するカバーを採用。キャップを失くす心配がなく、使いたい時にすぐアクセス。

高級アルミケース： 放熱性に優れたアルミニウム合金を採用。スタイリッシュな見た目だけでなく、長時間の使用でも安定した速度を維持します。

耐衝撃設計： 万が一の落下からも大切なデータを守る頑丈な作り。

【新発売記念】読者限定10%OFFクーポン配布中！

新品リリースを記念して、期間限定のお得なプロモーションコードをご用意しました。

通常価格： \19,800

10%OFFプロモーションコード： ORICOG201

割引後価格：\18,900

メーカー保証： 安心の3年間保証付き

⏰ クーポン有効期間： 2026年4月9日 23:59 (JST) ～ 2026年4月26日 23:59 (JST) まで

「新品榜第一」を狙う大注目モデルです。早い者勝ちですので、この機会にぜひ手に入れてください！

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総評：スマートな持ち運び、スマートな保存

ORICO G201は、洗練されたデザインとプロ級の性能を詰め込んだ、クリエイターやガジェット好き必携の一台です。3年保証も付いているので、長く安心して使えます。

新生活や旅行の思い出保存に、この「爆速SSD」をバッグに忍ばせておきませんか？