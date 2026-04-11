うさぎに囲まれる1日。撮る・買う・遊ぶが全部できる“体験型イベント”が人気の理由とは？【大阪・岸和田】

株式会社antiqua



うさぎ好きのための、1日まるごと楽しめる体験イベント。

撮影会・限定グッズ販売・ビンゴ大会まで、うさぎと一緒に過ごす特別な時間を提供します。

WHATAWONでは、ペットと楽しめる“参加型イベント”を継続的に開催しています。

■うさぎに囲まれる、非日常の空間体験

WHATAWONにて開催された「うさオフ会」は、うさぎ専門店Rabbit-Ruruとのコラボによる体験型イベント。

会場にはたくさんのうさちゃんたちと、うさぎ好きの来場者が集まり、まさに“うさぎに囲まれる空間”が広がります。

日常では味わえない距離感でふれあいながら過ごす時間は、訪れた人にとって特別な思い出となるコンテンツです

■ 写真に残せる“うちの子”との特別な1枚

イベント内では、アクリルブロック撮影会を実施。

うさちゃんとの思い出をそのまま形に残せる人気コンテンツで、プロ仕様の仕上がりが魅力です。

「かわいい瞬間をしっかり残したい」というニーズに応える体験として、多くの来場者に支持されています。

■ ここでしか手に入らない限定グッズ

当日は、イベント限定デザインのハーネスも販売。

ここでしか手に入らないアイテムとして毎回注目を集めており、来場者の楽しみのひとつとなっています。

■ 参加型で盛り上がるイベントコンテンツ

ビンゴ大会など、来場者が一緒に楽しめる参加型コンテンツも実施。

単なる物販や展示にとどまらず、「体験として楽しめる」構成がイベント全体の満足度を高めています。

■予約開始後すぐ満席となる人気イベント

本イベントは、予約開始後すぐに満席となる人気企画。

体験型コンテンツの充実と、ペットと一緒に楽しめる環境が評価され、継続的に高い関心を集めています。

【主催】

うさぎ専門店 Rabbit-Ruru

和泉府中本店：大阪府和泉市府中町1-8-3 和泉ショッピングセンタービル1F

＠rabbitruru01

ほか4店舗

https://www.rabbit-ruru.com/

■ペット同伴で1日楽しめるWHATAWON

ペット同伴OKで、買い物・食事・イベントまで1日中楽しめるWHATAWONは、“ペットと出かける場所”の新しい選択肢として支持を集めています。

今後も体験型イベントを随時開催

WHATAWONでは今後も、ペットと一緒に楽しめる体験型イベントを随時開催予定です。

訪れるたびに新しい楽しみ方が見つかる場所として、今後の展開にもご期待ください。

WHATAWON イベントカレンダー :https://whatawon.co.jp/2024eventcalendar/

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

駐車場：平日無料／土日祝18:00以降無料

アクセス：阪和道 岸和田和泉ICより車で約5分

バス：和泉中央駅より「岸の丘町」下車すぐ

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/