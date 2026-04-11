【清潔感を整える”新習慣”】脱毛実績810万回*¹の『メンズクリア』が新生活応援キャンペーンを開催

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：市川 智久）が運営するメンズ脱毛サロン「メンズクリア」は、2026年4月1日（水）までの期間中、全国のメンズクリアにて、スキンケアブランド「C's（シーズ）」の「新生活応援キャンペーン」を開催いたします。

*¹ 2025年5月時点

◇新生活をきっかけに、ヒゲ脱毛とスキンケアを始めたい男性へ

毎朝のヒゲ剃りをラクに。清潔感のある肌を目指す新習慣

春は入学・就職・異動など、新しい出会いが増える季節です。初対面の相手と顔を合わせる機会が多くなるこの時期は、ヒゲや肌の身だしなみを整えたいと考える方も多いのではないでしょうか。

毎朝のヒゲ剃りに時間がかかる、夕方になると青ヒゲが目立つ、カミソリ負けで肌が荒れてしまう。こうした悩みから、ヒゲ脱毛に関心を持つ男性も少なくありません。

「ヒゲ脱毛は何から始めればいいか分からない」「スキンケアも気になるが、どのアイテムを選べばいいのか分からない」といった声も多く寄せられています。

ヒゲ脱毛でなめらかな肌を目指すためには、脱毛だけでなく施術後のスキンケアも重要です。照射後のデリケートな肌を適切に保湿・保護することで、肌トラブルを防ぎながら脱毛効果を実感しやすくなります。

そこでメンズ脱毛サロン『メンズクリア』では、これまで810万回以上*¹の脱毛実績から得た知見をもとに、男性の肌に特化したスキンケアアイテムをセレクトした新生活応援キャンペーンをご用意しました。スキンケア選びに迷うことなく、サロン脱毛と自宅ケアを同時に始められるキャンペーンです。

◇初めての方限定初回980円（税込）で受けられるヒゲ脱毛トライアル

現在メンズ脱毛サロン『メンズクリア』では、独自開発の脱毛機クリアプロによるヒゲ脱毛を『初回限定ヒゲ脱毛980円（税込）トライアル』*²で体験いただけます。

クリアプロは、『熱破壊式（IPL脱毛）』と『蓄熱式（SHR脱毛）』の2方式を組み合わせたハイブリッド脱毛機。ヒゲのような太い毛から産毛まで、毛質や肌状態に合わせた照射が可能です。照射面は最大－4℃まで冷却されるため、照射時の熱さや刺激を抑え、肌への負担に配慮した施術を提供しています。

メンズクリアのヒゲ脱毛は、次のようなお悩みをお持ちの方におすすめです。

・新生活に向けて身だしなみを整えたい

・毎朝のヒゲ剃りをラクにしたい

・夕方の青ヒゲが気になる

・カミソリ負けによる肌荒れを減らしたい

・脱毛が初めてで不安がある

実際に施術を受けたお客様からは、

「温かさを感じる程度で驚いた」

「思っていたより痛みが少なかった」

といった声も多く寄せられています。

新生活をきっかけに、サロンでのヒゲ脱毛と自宅でのスキンケアを組み合わせ、手入れがラクで清潔感のある肌を目指してみませんか。理想のなめらかな素肌づくりを、メンズクリアがサポートします。ヒゲや肌のお悩みがある方は、ぜひお近くのメンズクリアまでお気軽にお問い合わせください。

*² 施術時間20分の中で施術可能な部位を脱毛

今すぐヒゲ脱毛トライアルを予約する :https://mensclear.com/ac/lp/a/trial27/?utm_source=officialpr&utm_medium=organic&utm_campaign=pr_reservationform_002&uqid=6dI3a72df6619I5C&bid=963p8a0e64951cd1

◇『新生活応援キャンペーン』概要

【販売開始】

2026年4月1日（水）～

【販売場所】

全国のメンズクリア

【販売商品】[表: https://prtimes.jp/data/corp/100752/table/271_1_f5ff2285cd880ef2089c0c23364eb157.jpg?v=202604110251 ]

* 全て税込価格です。

■ C's（シーズ）とは

『第一印象を磨く、男のスキンケア』をコンセプトに掲げ、メンズ脱毛業界で店舗数NO.1*³を誇る『メンズクリア』が監修した男性向けスキンケアブランドです。

男性の肌は一般的に皮脂が多くテカリやすい一方、水分が不足しがちで乾燥しやすく、インナードライになりやすい特徴があります。そこで、メンズクリアは脱毛の成功において重要な要素でもある『肌の潤い』に着目し、保湿成分を豊富に配合しました。このスキンケアブランドは、ご使用いただいた男性の第一印象を『清潔感のある姿』へと導くことを目指しています。

C's（シーズ）各商品

*³ 調査年月：2025年10月 調査対象：メンズ脱毛サロン大手5社 調査方法：自社調査にて公式HPに記載された店舗数を比較

スキンケアブランド『C's（シーズ）』 :https://mensclear-shop.com/shop

■スキンケアブランド『C’s（シーズ）』セット商品概要

C's FOAMING FACE WASHC's FOAMING FACE WASH（泡洗顔）

販売価格：2,980円（税込）

内容量 ：120ｍL

商品説明：ワンプッシュできめ細やかなモフモフ泡が誕生。お肌に負担を与えず手軽に洗顔できます。洗っている間にヘタらず、顔の隅々まで洗うことができます。きめ細やかな泡がカミソリ刃の刺激を減らすこともできるので、シェービング時のクッション材としてもおすすめです。

C's FACE LOTION（化粧水）C's FACE LOTION（化粧水）

販売価格：3,480円（税込）

内容量 ：120ml

商品説明：わずか5秒*⁴でうるおいをチャージ。さっぱりとした使用感でべたつかず、保湿をサポートします。肌を健やかに保つためのカルノシンや、肌のキメを整えるヒト幹細胞培養液を配合。毎日のスキンケアで、みずみずしくツヤのある肌へ整えます。

C's MOISTURE FACE EMULSION（乳液）C's MOISTURE FACE EMULSION（乳液）

販売価格：3,480円（税込）

内容量 ：200g

2つの有効成分が、保湿と黒ずみケアにアプローチ。従来のプラセンタよりも吸収力の高い水溶性プラセンタエキスを採用。べたつきを抑えながら、肌荒れやニキビの悪化を防ぎ、肌を健やかに整えます。C's MOISTURE FACE EMULSION（乳液）

C's FACE MASK（フェイスマスク）C's FACE MASK（フェイスマスク）

販売価格：1,850円（税込）

内容量 ：1枚

加水分解ウマ羊膜エキス、遺伝子組み換えオリゴペプチド、パンテノール美容成分等、全32種類の美容エキスを贅沢に配合したALL in ONEフェイスマスク。顔全体に潤いを与え、肌荒れもケア。貴重な羊膜エキスも豊富に含み、エイジングケアにも期待。何度も見たくなる素肌を求める方におすすめの自信作です。

C's BODY CARE GEL（薬用ジェル）

販売価格：3,480円（税込）

内容量 ：200g

2つの有効成分が、保湿と黒ずみケアにアプローチ。従来のプラセンタよりも吸収力の高い水溶性プラセンタエキスを採用。べたつきを抑えながら、肌荒れやニキビの悪化を防ぎ、肌を健やかに整えます。

C's UV PROTECTION（日焼け止め）C's UV PROTECTION（日焼け止め）

販売価格：2,980円（税込）

内容量 ：50g

スキンケア感覚で使えるUVクリーム。みずみずしく軽い使用感で、べたつきを感じさせず、素肌をしっかりプロテクト。塗っていることを忘れるほどの快適なつけ心地で、レジャーやスポーツシーンにも最適。1年を通してお使いいただけます。

*⁴ 個人差があります。

■【累計会員数37万人*⁵】のメンズ脱毛サロン『メンズクリア』

店舗の様子

47都道府県全エリアに出店を達成した男性専用の脱⽑サロン『メンズクリア』。

【日本中の悩み・コンプレックスを0にする】をコンセプトに、株式会社クリアが2013年にメンズクリア1号店を出店。2025年10月には創業12周年を迎え全国100店舗以上展開し、メンズ脱⽑業界No1*³の店舗数を誇るまで成長、同年6月には累計会員数が37万人*⁴を突破し、グループ全体の脱毛実績は810万回*¹を達成しました。メンズクリアの脱毛は『熱破壊式（IPL脱毛）』と『蓄熱式（SHR脱毛）』を掛け合わせた痛みの少ないハイブリット脱毛機を採用、男性の太い毛に特化した特注のマシンを使用しています。

*⁵ 2025年4月時点

◇【メンズ脱毛業界初】エレクトロポレーション脱毛

■大人気『エレクトロポレーション』脱毛が全身でも。

近年、男性の美容意識が高まり、脱毛だけでなく施術後の肌コンディションを重視する方も増えています。こうした背景のもと、当社はこれまで、ヒゲ脱毛に『エレクトロポレーション』を取り入れ、脱毛とエステを組み合わせた施術として多くのお客様からご好評をいただいてきました。

この反響を受け、より多くのニーズにお応えするために、同技術を全身脱毛にも展開。1回の施術で脱毛と美容ケアを同時に行えるメニューとしてご提供いたします。

今後も、男性の美容ニーズに寄り添いながら、より満足度の高いサービス提供を目指してまいります。

メンズクリアの脱毛機エレクトロポレーション脱毛とは

エレクトロポレーション脱毛は、特殊な電気パルスで一時的に肌に通り道をつくり、保湿成分を角層へ届ける技術です。

メンズクリアでは、この仕組みを脱毛機に応用。ヒゲ脱毛や全身脱毛と同時にスキンケアを行えます。

ムダ毛ケアとあわせてうるおいを与えることで、肌を健やかに整え、清潔感のある印象づくりをサポートします。

【期待できるポイント】

■毛穴・黒ずみケア

肌にうるおいを与えることで、乾燥による毛穴の目立ちや黒ずみが気になりにくい肌環境をサポートします。

■肌のトーンアップ

脱毛によって毛が減ることで、ムダ毛が目立ちにくくなり、肌全体が明るく見えます。

■脱毛後の保湿ケア

保湿成分を角層まで届け、乾燥から肌を守り、

うるおいのある健やかなコンディションを保ちます。

■ハリ・弾力ケア *⁶

コラーゲンなどを含むジェルでうるおいを与え、ハリや弾力のある肌を保つサポートをします。

■低刺激で角層へアプローチできる『エレクトロポレーション脱毛』

イオン導入では浸透しにくいヒアルロン酸やコラーゲンなどの分子も、エレクトロポレーションなら角層まで届けやすいのが特長です。さらに低刺激設計のため、ヒゲ剃りなどによる肌ダメージが気になる方にも配慮した施術方法です。

メンズクリアでは、脱毛と同時にスキンケアを実現できるよう、エレクトロポレーション搭載の機器を導入。保湿成分を含むジェルを使用し、脱毛後の肌をうるおいでサポートします。

*⁶ 年齢に応じた保湿ケアのこと

■会社概要

社名 ： 株式会社クリア

郵便番号：〒150-6024

本社所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

恵比寿ガーデンプレイスタワー24階

代表取締役：市川 智久

事業内容 ： メンズ脱毛サロン運営

設立 ： 2013年

メンズクリアWebホームページ： https://salons.mensclear.com/

メンズクリア店舗一覧 ：https://salons.mensclear.com/

メンズクリア公式Ｘ（旧：Twitter）：https://twitter.com/mensclear

メンズクリア公式instagram：https://www.instagram.com/mensclear_official/

メンズクリア公式YouTube：https://www.youtube.com/@terachii_aichan

メンズクリア公式TikTok：https://www.tiktok.com/@terachii_aichan