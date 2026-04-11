【春は『脱毛×美肌』でつるもち肌へ】脱毛サロン「ストラッシュ」は「春のうるおい美肌セット」キャンペーンを開始！

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：市川 智久）が運営する脱毛サロン「ストラッシュ」は、2026年4月1日（水）から2026年4月30日（木）までの期間中、「春のうるおい美肌セット」を販売いたします。

│春の肌悩みに応える、選べるスキンケアセット

春は気温や環境の変化により、肌トラブルが起こりやすい季節。

乾燥や花粉の影響を受けやすいこの時期こそ、スキンケアの見直しをしてみてはいかがでしょうか。

そんな春の敏感な肌に寄り添うのが「幹細胞コスメ*¹」の「HADATERASU RADIANT（ハダテラス ラディアント）」シリーズです。再生医療分野で注目されている幹細胞培養液を使用し、角層にうるおいを与え、乾燥やハリ不足などの肌悩みにアプローチします。

今回はトータルケアと基本ケアを叶える、選べる2種類のスキンケアセットが期間限定で登場。

肌状態やライフスタイルに合わせて、自分にぴったりのセットをお選びいただけます。

季節の変わり目でもゆらがない、健やかで美しい肌へ。

今こそ、自分に合ったスキンケアで「春のうるおい美肌ケア」を始めてみませんか。

*¹ヒト由来幹細胞培養液

│商品概要

■セット内容

オリジナルコスメ「HADATERASU RADIANT（ハダテラス ラディアント）」シリーズから「エクソソーム」や「羊膜エキス*²」など保湿に特化した成分を配合したスキンケアシリーズを2種類のセットからお選びいただけます。

◇Aセット (3点)

【限定価格】

16,000円（税込）

【キャンペーン内容】

・REPAIR CLEANSING（クレンジング）

・DEEP FOAMING WASH（洗顔）

・ESSENCE LOTION（化粧水）

◇Bセット (2点)

【限定価格】

11,000円（税込）

【キャンペーン内容】

・REPAIR CLEANSING（クレンジング）

・DEEP FOAMING WASH（洗顔）

■実施期間

2026年4月1日（水）～4月30日（木）

■購入方法

店舗にご来店いただき、スタッフに購入する旨をお伝えいただくことで、キャンペーンをご利用いただけます。

*脱毛サロン「ストラッシュ」会員様限定のキャンペーンです。

*²加水分解ウマ羊膜エキス

│商品詳細

REPAIR CLEANSING（クレンジング）

「HADA TERASU RADIANT (ハダテラス ラディアント) 」シリーズのクレンジング。

メイクを浮かせて、摩擦レスで濃いメイクをすっきり落とします。同時に毛穴の皮脂汚れもしっかり取り除き、肌を清潔に保ちます。濡れた手やまつエクにも安心して使用でき、エクソソームなどの保湿成分を贅沢に配合しているため、メイクオフ後の乾燥を防ぎます。

DEEP FOAMING WASH（洗顔）

「HADA TERASU RADIANT (ハダテラス ラディアント) 」シリーズの洗顔。

細かく濃密なクッション泡が古い角質や皮脂汚れをしっかり洗い流し、肌を健やかに整えます。保湿成分にこだわり「洗う」だけでなく「与える」これまでの洗顔の概念を変える「上質なスキンケア」を実現いたしました。毛穴汚れや肌のゴワつきが気になる方にオススメです。

ESSENCE LOTION (化粧水)

「HADA TERASU RADIANT (ハダテラス ラディアント) 」シリーズの化粧水。

非常に純度の高い「超純水」を使用し、配合された保湿成分の効果を角質層までダイレクトに届けます。

オイルフリーかつ無添加で、肌への優しさを徹底的に追求しました。

デリケートな肌にも安心してお使いいただけます。

│RADIANT（ラディアント）シリーズ

HADA TERASUから、新たに「RADIANT」シリーズが誕生しました。 「RADIANT」には「光を放つ」「光り輝く」という意味が込められています。このシリーズは、HADA TERASUをお使いいただくお客様が、より一層「光り輝く透輝肌」を叶えていただけるように願いを込めて開発されました。

｜脱毛サロン「STLASSH（ストラッシュ）」

ストラッシュは、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に全国へ店舗展開を進め、現在では61店舗を構える女性専用の脱毛サロンです。これまでに 累計314万回*³を超える施術実績を重ね、総会員数は33万人*³を突破しました。

“通いやすさ”と“肌へのやさしさ”にこだわったサービスが特長で、脱毛が初めての方から、日頃から美容ケアに関心の高い方まで、幅広いお客様にご利用いただいております。

中でも注目されているのが、「針を刺さないポテンツァ*⁴」とも呼ばれる独自の『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』。

特殊な電気パルスを使用して、ジェルに含まれる『羊膜エキス』『CICA』『グルタチオン』などの保湿成分を角層まで届けるスキンケア施術とムダ毛ケアを同時に行うことができ、「脱毛しながら美肌ケアができる新感覚の施術」と多くのお客様から評価をいただいています。

さらに、サロン品質にこだわって開発したスキンケアシリーズ『HADATERASU（ハダテラス）』も展開。脱毛とスキンケアの両面から“つるもち肌”をサポートする体制を整えています。

ストラッシュは今後も、より多くのお客様の“自分らしい美しさ”に寄り添いながら、美容をもっと身近に感じていただけるサービスづくりを追求してまいります。

*³2025年1月時点の累計実績

*⁴「針を刺さないポテンツァ」は、美容機器によるスキンケア施術をわかりやすく表現した名称であり、医療施術「ポテンツァ」とは異なります。

｜「STLASSH（ストラッシュ）」の脱毛が選ばれる理由

【 1 】独自開発の脱毛機『STRIKE（ストライク）』を採用

熱破壊式（IPL脱毛）と蓄熱式（SHR脱毛）をW照射可能な自社開発の脱毛機『STRIKE』を使用しています。照射面を冷却しながら施術するので、痛みを感じにくいのが特長です。

また、10秒間で約1,000本のムダ毛に光を当てることができます。全身施術も最短60分とスピーディーで、忙しい方も無理なく通っていただけます。

【 2 】脱毛と同時に美肌ケアを叶える『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』

肌のうるおいに欠かせない『羊膜エキス』『CICA』『グルタチオン』など、ジェルに配合された保湿成分を、特殊な電気パルスを活用して角層まで届ける『エレクトロポレーション』と『脱毛』と同時に行うストラッシュ独自の施術です。

【期待できるポイント】

・毛穴・黒ずみケア ・肌のトーンアップ

・脱毛後の保湿ケア ・ハリ・弾力ケア

脱毛しながら美肌を目指したい方に選ばれている人気メニューです。

【 3 】“最短2週間ペース”毛周期に合わせて効率よくアプローチ

毛には『成長期・退行期・休止期』というサイクル（＝毛周期）があり、一般的に“成長期の毛”が光に反応しやすいとされています。

ただし、身体の毛はすべて同じタイミングで生え変わるわけではなく、毛穴ごとにバラバラのペースで成長しています。そのため、1回の施術で反応しやすい毛には限りがあり、さまざまな毛に順番にアプローチしていくためには一定の間隔で継続して通うことが大切です。

ストラッシュのエレポレ脱毛は、肌への負担が少ないので最短2週間に1度のペースで通っていただけます。短い間隔で施術を重ねることで、毛が成長するタイミングを細かく捉えやすく、効果を実感しやすくなります。

全身脱毛サロン ストラッシュ :https://stlassh.com/

■会社概要

株式会社クリア

本社： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー24F

代表： 代表取締役社長 市川 智久

設立： 2015年

TEL ： 03-6625-7935

公式HP ： https://stlassh.com/

店舗一覧： https://salons.stlassh.com/

Instagram： https://www.instagram.com/stlassh/

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Ｘ： https://x.com/stlassh(https://x.com/stlassh)

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