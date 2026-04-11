有楽町のミュージックカフェ＆バー「THE STAND」、″銀座グルメ″を味わう「銀座街バル2026」参加

株式会社CLASSIC

JR有楽町駅の高架下、エキュートエディション有楽町にあるミュージックカフェ＆バー「THE STAND」（運営：株式会社CLASSIC、代表取締役：萱場俊克、本社：東京都渋谷区） は、4月26日（日）まで開催される、銀座エリアの回遊型グルメイベント「銀座街バル2026」に参加いたします。

「銀座街バル」は、銀座の街を巡りながら飲食を楽しむことができるイベントで、60店舗以上の名店が参加。3枚綴りのチケットを使い、「1ドリンク＋1フード」の特別メニューを各店舗で楽しむことができます。

THE STANDでは「カヌレ3個」「カヌレ&コーヒーソフト」「ソフトドリンク各種」をご提供いたします。

THE STAND Instagram：https://www.instagram.com/stand.tokyo/

■THE STANDで体験する銀座グルメ

JR有楽町駅の高架下にあるミュージックカフェ＆バー「THE STAND」は、銀座エリアの60以上の名店を巡るグルメイベント「銀座街バル2026」に参加いたします。

本イベントでは、街を巡る途中にふらっと立ち寄ることができるよう、チケット制（3枚綴り）で参加店舗を巡り、「1ドリンク＋1フード」の特別メニューを楽しめる回遊型イベントになっています。

「THE STAND」では、以下の3つの商品をご提供いたします。

・カヌレ3個

・カヌレ&コーヒーソフト

・ソフトドリンク各種

おいしいカヌレと一緒に夜の銀座をお楽しみください。

■「銀座街バル2026」概要

・イベント名：「銀座街バル2026」

・開催期間：2026年4月6日（月）～4月26日（日）

・内容：チケット制（3枚綴り）で参加店舗を巡り、「1ドリンク＋1フード」の特別メニューを楽しめる回遊型イベント

・参加店舗：60店舗以上

・チケット価格： 当日券 5,800円

・公式サイト：http://ginza-machibal.com



■店舗概要

「THE STAND」

・所在地 : 〒100-0006 東京都東京都千代田区有楽町2-9-1

JR有楽町駅 改札外 エキュートエディション有楽町A5区画（日比谷口改札横）

・Tel：03-6256-0838

・営業時間についてはこちらのサイトをご覧ください

https://www.ecute.jp/edition_yurakucho/shop/2179

【会社概要】

会社名 :CLASSIC INC.

住所：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F

事業内容 : 飲食店運営

https://classic-inc.jp

お問い合わせ：classic_press@classic-inc.jp





