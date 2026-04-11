有楽町のミュージックカフェ＆バー「THE STAND」、″銀座グルメ″を味わう「銀座街バル2026」参加
JR有楽町駅の高架下、エキュートエディション有楽町にあるミュージックカフェ＆バー「THE STAND」（運営：株式会社CLASSIC、代表取締役：萱場俊克、本社：東京都渋谷区） は、4月26日（日）まで開催される、銀座エリアの回遊型グルメイベント「銀座街バル2026」に参加いたします。
「銀座街バル」は、銀座の街を巡りながら飲食を楽しむことができるイベントで、60店舗以上の名店が参加。3枚綴りのチケットを使い、「1ドリンク＋1フード」の特別メニューを各店舗で楽しむことができます。
THE STANDでは「カヌレ3個」「カヌレ&コーヒーソフト」「ソフトドリンク各種」をご提供いたします。
THE STAND Instagram：https://www.instagram.com/stand.tokyo/
■THE STANDで体験する銀座グルメ
JR有楽町駅の高架下にあるミュージックカフェ＆バー「THE STAND」は、銀座エリアの60以上の名店を巡るグルメイベント「銀座街バル2026」に参加いたします。
本イベントでは、街を巡る途中にふらっと立ち寄ることができるよう、チケット制（3枚綴り）で参加店舗を巡り、「1ドリンク＋1フード」の特別メニューを楽しめる回遊型イベントになっています。
「THE STAND」では、以下の3つの商品をご提供いたします。
・カヌレ3個
・カヌレ&コーヒーソフト
・ソフトドリンク各種
おいしいカヌレと一緒に夜の銀座をお楽しみください。
■「銀座街バル2026」概要
・イベント名：「銀座街バル2026」
・開催期間：2026年4月6日（月）～4月26日（日）
・内容：チケット制（3枚綴り）で参加店舗を巡り、「1ドリンク＋1フード」の特別メニューを楽しめる回遊型イベント
・参加店舗：60店舗以上
・チケット価格： 当日券 5,800円
・公式サイト：http://ginza-machibal.com
■店舗概要
「THE STAND」
・所在地 : 〒100-0006 東京都東京都千代田区有楽町2-9-1
JR有楽町駅 改札外 エキュートエディション有楽町A5区画（日比谷口改札横）
・Tel：03-6256-0838
・営業時間についてはこちらのサイトをご覧ください
https://www.ecute.jp/edition_yurakucho/shop/2179
【会社概要】
会社名 :CLASSIC INC.
住所：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-17 1F
事業内容 : 飲食店運営
https://classic-inc.jp
お問い合わせ：classic_press@classic-inc.jp