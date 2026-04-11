【箱根湯本】2026年3月16日、カジュアルで上質な箱根ステイを提案する『HOTEL nehako ネハコ』がグランドオープン！

株式会社紀伊乃国屋

千葉・南房総で10軒のホテル・旅館を営む老舗、紀伊乃国屋グループ（千葉県／鋸南町）がプロデュースした『HOTEL nehako ネハコ』が2026年3月16日グランドオープンいたしました。

国内外からの観光でにぎわう箱根湯本に誕生した『HOTEL nehako ネハコ』は「旧 箱根湯本 ホテル明日香」の建物を、新たなコンセプトのもとアップデート。多様化する現代の旅のニーズに応える、箱根の新しい滞在拠点です。

『HOTEL nehako』

https://www.nehako.com/(https://www.nehako.com/)

■テーマは「上質な箱根旅を、お気軽に。」

箱根湯本駅から徒歩約7分の好立地。四季の山並みを望む自然豊かな高台に位置する『HOTEL nehako ネハコ』はその名のとおり、自分のスタイルを旅先でも楽しみながら、上質でカジュアルな箱根の旅を満喫できる新しい滞在体験を提供。

リーズナブルでありながら、食事や温泉、くつろぎの時間に至るまで、妥協のない内容にこだわった施設は、“ただ泊まる”だけでない箱根での滞在そのものを心豊かに過ごすひとときをご用意いたします。

■多様な滞在ニーズに応える、全12タイプのゲストルーム

テラスラウンジではドリンクをフリーフローでご用意箱根の豊かな自然のなかで過ごす一日nehako外観

自然と観光資源に恵まれた箱根の旅にふさわしく、『nehako』では多彩な客室をご用意。

ご夫婦やカップルに最適なマウンテンビューのツインルームから、ご家族やグループでゆったりお過ごしいただける和洋室、機能的で心地よいコンパクトな和室まで、あらゆるご利用に応える全12タイプのゲストルームを取り揃えています。

各客室は、滞在そのものを大切にしたい方に寄り添う快適性と居住性も追求しました。

■貸切風呂から岩盤浴まで、多彩に楽しむ温浴体験

スタンダードツイン A（25平方メートル ）コンフォート和室 A（36平方メートル ）コンフォートツイン（40平方メートル ）スタンダード和室（23平方メートル ）スタンダード和洋室（35平方メートル ）デラックス和洋室 B（50平方メートル ）

1. 天然温泉をプライベートに愉しむ4つの貸切風呂

館内には、箱根の名湯をプライベートに楽しめる4つの貸切風呂をご用意。予約不要で空いていれば自由にご利用いただけるため、小さなお子様連れのご家族にも安心です。

観光や移動で歩き疲れた体を、やさしく包み込む名湯のぬくもりをぜひ、貸切ならではの贅沢さでご満喫ください。

2.北投石のラジウム温泉

かつての佇まいをそのままに残す大浴場・露天風呂では、多くの温泉ファンに愛されてきた特別天然記念物の「北投石」を使用したラジウム温泉がお楽しみいただけます。

ラジウム温泉は神経痛や冷え性、疲労回復に効果が期待される癒やしの湯です。

3.心と体をととのえる岩盤浴

さらにゆっくり体をととのえたい方には、有料の岩盤浴もご用意しております。天然鉱石から出る遠赤外線でじんわりと体を温める岩盤浴は自律神経をととのえリラックス効果も抜群。北投石を使用したプレートによるマイナスイオン効果で、湯上がりはお肌もすべすべに。旅先での岩盤浴は、心身のリフレッシュに最適です。

■A5ランクの黒毛和牛を堪能するグルメディナー

貸切風呂大浴場露天風呂岩盤浴

ご夕食には、メインに鹿児島県産A5ランク黒毛和牛によるすきやき、またはしゃぶしゃぶからお好みで選べる季節の和会席をご用意いたします。また、お料理に合わせて厳選した地酒やウイスキー、ワインなどのアルコールも豊富にラインナップ。季節それぞれのマリアージュに舌鼓を打つ、上質なディナータイムをご堪能ください。

黒毛和牛A5ランクのメイン料理が選べる季節の和会席朝食一例

さらに、箱根の山並みを望むテラスラウンジでは、ドリンクをフリーフローでお楽しみいただけます。ロビーとつながる開放感あふれる空間は、ご滞在中のカフェスポットとしてもご利用いただけます。時間とともに移ろう景色のなか、街の喧騒を忘れてゆったりと時を過ごす、あなただけの『nehako』ステイをどうぞ。

テラスラウンジロビーラウンジ

～日本有数の人気温泉リゾート「箱根」～

東京からわずか1時間半。火山と湖が織りなすダイナミックな景観をはじめ、美術館や歴史ある神社など自然と文化が溶け合う箱根は、一年を通じて多くの観光客でにぎわう国内有数の人気温泉リゾート。芦ノ湖のクルーズやロープウェイ、登山電車やトレッキングなどの豊富なアクティビティがコンパクトなエリア内で楽しめることも人気で、湯本、強羅、仙石原など、点在する温泉地では名物料理やグルメの食べ歩きなど、魅力あふれる一日が満喫できます。

【周辺観光】箱根 芦ノ湖【周辺観光】箱根ロープウェイ【周辺観光】箱根神社【周辺観光】箱根湯本周辺

『HOTEL nehako』

https://www.nehako.com/(https://www.nehako.com/)

紀伊乃国屋グループHP :https://www.kinokuniya-group.co.jp/

◆『HOTEL nehako』概要

所在地：〒250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本341-1

お電話：0460-85-8110（受付時間10:00~20:00）

開業：2026年3月

客室数：36部屋

施設：貸切風呂4、岩盤浴、大浴場、テラスラウンジ、レストラン

URL： https://www.nehako.com/

ご予約：https://reserve.489ban.net/client/nehako/0/plan