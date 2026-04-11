ブラウザゲーム『連打戦士バンドリちゃん！』に新たなキャラクターが実装！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明）は、4月1日(水)より公開されているブラウザゲーム『連打戦士バンドリちゃん！』に、新規キャラが追加されたことをお知らせいたします。

『連打戦士バンドリちゃん！』に新たなキャラが追加！

4月10日(金)18時より、ブラウザゲーム『連打戦士バンドリちゃん！』にマシロ・クラタ、レイヤ、高松トモリ、三角ウイカ、ARALEが追加されました。

追加キャラはそれぞれ異なった性能を持ち、独自のスペシャル攻撃演出を楽しむことができます。

■追加キャラを公開

『連打戦士バンドリちゃん！』とは

マシロ・クラタレイヤ高松トモリ三角ウイカARALE

4月1日(水)0時より公開している、ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」の第一話の世界観を元にしたブラウザゲームです。総勢10名のキャラクターを使って、爽快なタップバトルを楽しむことができます。

▼プレイはこちらから

連打戦士バンドリちゃん！：https://renda-senshi-bandorichan.bang-dream.com/

「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2026年2月28日にプロジェクト11周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年夏には夢限大みゅーたいぷが主役となるTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送を予定しており、さらに、2026年秋には、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開、そして、2027年1月には同作の続編TVアニメの放送を予定している。また、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official