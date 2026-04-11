コイン配布の新連載記念キャンペーンも実施！天才いかさま師の異世界世直し冒険譚、開幕!!「天才詐欺師の異世界世直し」4/11～「マンガPark」で連載開始！

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株式会社白泉社

(C)田鵺功空・ヒグマ／白泉社

株式会社白泉社運営の総合エンタメアプリ「マンガPark」にて「天才詐欺師の異世界世直し」(漫画：


田鵺功空、原作：ヒグマ)の連載がスタートします！



【「天才詐欺師の異世界世直し」(漫画：田鵺功空、原作：ヒグマ)あらすじ】


ペテンに生き、ペテンに敗れた俺が、なぜ異世界に…!?


現代で悪名をとどろかせた詐欺師・トガネは、仲間の裏切りをきっかけに異世界へと転移。そこは強者が弱者を搾取する残酷にまみれた世界だった──。これまで培った騙しの技術を利用し、トガネは異世界をぶっ壊す策士へと変貌。そして裏切った“アイツ”への復讐に奔走し始める。


稀代の天才いかさま師が光を差し込む異世界世直し冒険譚、ここに開幕!!



連載は 2026/4/11（土）スタート！


毎週土曜更新予定です。



(C)田鵺功空・ヒグマ／白泉社

【新連載記念読書チャレンジキャンペーン】

マンガ Park では「天才詐欺師の異世界世直し」の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペー


ンを実施いたします。期間限定＆読めば必ずコインがもらえる BIG チャンス！



1チャプター目を読むと


5ボーナスコインプレゼント！


実施期間　4/11(土)～4/17(金)



詳細はマンガParkアプリをチェック！


https://manga-park.com/share?atid=104783&wtid=104786(https://manga-park.com/share?atid=104783&wtid=104786)




【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック


・価格：無料(アプリ内課金あり)


・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン


・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降





・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app


・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)


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＜本件に関するお問い合わせ先＞


白泉社キャラクタープロデュース部


tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp