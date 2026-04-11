『ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです　THE COMIC』新刊発売記念！話題の漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」で【2巻分】無料キャンペーン開催！

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キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」で、元ゲーマーが転生ハーレムを謳歌する人気の転生ファンタジー『ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです THE COMIC』の【2巻分】無料キャンペーンを開催いたしております。

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ヴァルキリーコミックス『ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです THE COMIC(https://www.comic-valkyrie.com/gamerkonten/)』最新4巻 好評発売中！

ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです THE COMIC4(https://www.comic-valkyrie.com/gamerkonten/new.html)

漫画：零覇(https://x.com/reiha0808)／原作：etose(https://x.com/etosetora4646)

キャラクター原案：りょう＠涼(https://x.com/ryoattoryo3)

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221532

新たなヒロインと共に任務完遂なるか！？

窮地に陥る転生ゲーマーと仲間たちの運命は…？

遺跡調査の任務中にパーティからはぐれたウェインは、行く手を阻むゴーレム三姉妹を退け最奥部の大部屋へと到達する。そこでアイシャ、エドナ、さらにはフィーナと合流を果たすも、待ち受けていた超巨大ゴーレムと対峙することに…！

傷つき倒れる仲間たちを前に、元ゲーマーは決断の時を迫られる！

波乱に満ちた遺跡探索編、ついに終幕！！

ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです THE COMIC(https://www.comic-valkyrie.com/gamerkonten/)

いくどもコンティニューを繰り返し、とあるFPSゲームの最後のルートを開放した主人公は、

喜びすぎが原因でその直後に頭をぶつけて死んでしまう。

しかし、それを不憫に思った神様（ゲーム好き）により、

彼は少年・ウェイン（ただし前世の記憶はない模様）として異世界で人生を続けることに……。

魔法や冒険が当たり前の世界での軍学校生活、

そして自分を心から愛してくれるヒロインたちとの出会い。

ゲーマーの二度目の人生はハーレムルート一直線！？

2巻分無料公開中！試し読みはこちら :https://kimicomi.com/episodes/86f4a0aee58b2(C)零覇(C)etose／キルタイムコミュニケーションキミコミ作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/26ef5a039f575

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