そごう横浜店屋上ビアガーデン　太陽の広場 BBQ GARDEN　　　　　2026年5月1日（金） オープン

株式会社そごう・西武

～物価高の今だからこそ“近場のレジャー”を応援。BBQスタイルでGWを満喫～

今年のゴールデンウィークは、昨年に引き続き物価高やガソリン価格の高騰が続き、「どこで過ごすか」、「どう楽しむか」がレジャー選びのポイントとなりそうです。

こうしたニーズを受け、そごう横浜店では、ご家族・ ご友人、同僚とのお食事はもちろん、おひとりの“ちょい飲み”でも気軽に楽しめる屋上ビアガーデン「そごう横浜店屋上ビアガーデン 太陽の広場

BBQ GARDEN」を５月１日（金）よりスタートいたします。

横浜駅東口から程近い好アクセスの屋上スペースで、３年ぶりとなるGWの時期からのスタートとなります。 今年は”近場で手軽に楽しむレジャー”が注目される中、昨年よりもプランを増やし、お得な内容もご用意しました。 心地よい海風を感じながら、BBQを楽しんでいただけるメニューで、皆さまをお迎えいたします。

■BBQ×海鮮×サイドメニューの充実

メインは、牛肉や豚肉・ソーセージなど人気の肉類をしっかり楽しめる本格BBQスタイル。さらに串つきブラックタイガー、アワビ、北海道産ホタテといった海鮮メニューもラインアップし、幅広い世代でお楽しみいただけます。また、今年は全プランで「枝豆」「フライドポテト」の食べ放題を導入し、より満足度の高い内容にいたしました。

■お誕生日利用にも

誕生日のお祝いでのご利用には、そごう横浜店のデパ地下で購入したケーキのお持ち込みが出来ます。

(対象16ブランド)

そごう横浜店屋上ビアガーデン 太陽の広場BBQ GARDEN 【概要】

会期： 2026年5月1日（金)～8月31日（月）

場所： そごう横浜店 屋上

営業時間：午後4時～10時

座席： 400席

※最終入場時間は午後８時３０分まで。

※［食事ラストオーダー］午後９時

[飲料ラストオーダー] 午後９時３０分

※天候などにより営業時間の変更または、休業となる場合がございます。

ご予約方法

WEB 直接予約

［そごう横浜店ビアガーデン予約］と入力して検索

お電話でのお問い合わせ

予約受付：050-5448-6610 (直通)

この夏は、本格BBQを堪能しよう！

※本リリースの画像はイメージ、価格はすべて税込です。

メニュープラン

本格 BBQ＋枝豆・ポテト食べ放題＋飲み放題

◆時間無制限プラン

大人 １名さま ５，５００円

中高生 ３，５００円、小学生 ２，５００円、未就学児無料

本格 BBQ＋枝豆・ポテト食べ放題＋飲み放題

◆９０分プラン

大人 １名さま ４，５００円

中高生 ３，５００円、小学生 ２，５００円、未就学児無料

【新規導入】

本格 BBQ(シーフード付き)＋枝豆・ポテト食べ放題＋飲み放題

◆時間無制限 プレミアムプラン

大人 1名さま６，５００円（シーフードメニュー付）

中高生 ４，５００円、小学生 ３，５００円、未就学児無料

【新規導入】

５月・６月限定 (金・土・祝前日除く)

選べるおつまみ３品セット＋枝豆・ポテト食べ放題＋飲み放題

◆ちょいのみプラン (９０分)

大人・中高生・小学生 １名さま ３，０００円 、未就学児無料

共通メニュー

牛・豚・ソーセージを楽しむ本格BBQ セット

（豪州産ビーフキューブロール・国産ポークロース ・ジャンボソーセージ）

野菜各種（玉ねぎ・にんじん・かぼちゃ・ししとう・ しいたけ）

おつまみになる枝豆・ポテト

５０種類以上の豊富な飲み放題メニュー

生ビール（キリン一番搾り、キリン一番搾り〈黒生〉、キリンラガー、ハイネケン）／ハイボール／

日本酒／果実酒／焼酎（芋・麦）／サワー各種／ワイン／カクテル／ウィスキー／Heineken 0.0／

ノンアルコールカクテル／ソフトドリンクなど

バーベキューをさらに華やかにするバリエーション豊富なアラカルトメニュー

●担々麺 ５００円

●小エビとアボカドのアヒージョ ８００円

●オリーブのアンチョビ漬け＆トマトピクルス ５００円

担々麺小エビとアボカドのアヒージョオリーブのアンチョビ漬け＆トマトピクルス

●北海道産タコとアボカドのアヒージョ １，１００円

●焼きギョーザ （１個) １５０円

●ワッフル マンゴーとアイス添え ７００円

北海道産タコとアボカドのアヒージョ焼きギョーザワッフル マンゴーとアイス添え

●国産鶏の絶品からあげ （１個) １５０円

●宇都宮ねぎにら饅頭 （１個) １５０円

●海鮮焼き

串付きブラックタイガー (１本) ４００円

アワビ (１個) ５００円

北海道産ホタテ (１個) ４００円

国産鶏の絶品からあげ宇都宮ねぎにら饅頭海鮮焼き イメージ