そごう横浜店屋上ビアガーデン　太陽の広場 BBQ GARDEN　　　　　2026年5月1日（金） オープン

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株式会社そごう・西武

～物価高の今だからこそ“近場のレジャー”を応援。BBQスタイルでGWを満喫～


今年のゴールデンウィークは、昨年に引き続き物価高やガソリン価格の高騰が続き、「どこで過ごすか」、「どう楽しむか」がレジャー選びのポイントとなりそうです。


こうしたニーズを受け、そごう横浜店では、ご家族・ ご友人、同僚とのお食事はもちろん、おひとりの“ちょい飲み”でも気軽に楽しめる屋上ビアガーデン「そごう横浜店屋上ビアガーデン　太陽の広場


BBQ GARDEN」を５月１日（金）よりスタートいたします。


横浜駅東口から程近い好アクセスの屋上スペースで、３年ぶりとなるGWの時期からのスタートとなります。 今年は”近場で手軽に楽しむレジャー”が注目される中、昨年よりもプランを増やし、お得な内容もご用意しました。 心地よい海風を感じながら、BBQを楽しんでいただけるメニューで、皆さまをお迎えいたします。




■BBQ×海鮮×サイドメニューの充実


メインは、牛肉や豚肉・ソーセージなど人気の肉類をしっかり楽しめる本格BBQスタイル。さらに串つきブラックタイガー、アワビ、北海道産ホタテといった海鮮メニューもラインアップし、幅広い世代でお楽しみいただけます。また、今年は全プランで「枝豆」「フライドポテト」の食べ放題を導入し、より満足度の高い内容にいたしました。



■お誕生日利用にも


誕生日のお祝いでのご利用には、そごう横浜店のデパ地下で購入したケーキのお持ち込みが出来ます。


(対象16ブランド)


そごう横浜店屋上ビアガーデン　太陽の広場BBQ GARDEN　【概要】


会期： 2026年5月1日（金)～8月31日（月）


場所： 　そごう横浜店 屋上


営業時間：午後4時～10時


座席：　　400席


※最終入場時間は午後８時３０分まで。


※［食事ラストオーダー］午後９時


　 [飲料ラストオーダー] 午後９時３０分


※天候などにより営業時間の変更または、休業となる場合がございます。



ご予約方法


WEB 直接予約


［そごう横浜店ビアガーデン予約］と入力して検索


お電話でのお問い合わせ


予約受付：050-5448-6610 (直通)






この夏は、本格BBQを堪能しよう！


※本リリースの画像はイメージ、価格はすべて税込です。


メニュープラン

本格 BBQ＋枝豆・ポテト食べ放題＋飲み放題


◆時間無制限プラン


　大人 １名さま ５，５００円


　中高生 ３，５００円、小学生 ２，５００円、未就学児無料



本格 BBQ＋枝豆・ポテト食べ放題＋飲み放題


◆９０分プラン


　大人 １名さま ４，５００円


　中高生 ３，５００円、小学生 ２，５００円、未就学児無料



【新規導入】


本格 BBQ(シーフード付き)＋枝豆・ポテト食べ放題＋飲み放題


◆時間無制限　プレミアムプラン 　


　大人 1名さま６，５００円（シーフードメニュー付）


　中高生 ４，５００円、小学生 ３，５００円、未就学児無料



【新規導入】


５月・６月限定　(金・土・祝前日除く)


選べるおつまみ３品セット＋枝豆・ポテト食べ放題＋飲み放題


◆ちょいのみプラン　(９０分) 　


　大人・中高生・小学生　　１名さま　３，０００円 、未就学児無料　


　


共通メニュー　

牛・豚・ソーセージを楽しむ本格BBQ セット


（豪州産ビーフキューブロール・国産ポークロース ・ジャンボソーセージ）


野菜各種（玉ねぎ・にんじん・かぼちゃ・ししとう・ しいたけ）


おつまみになる枝豆・ポテト


５０種類以上の豊富な飲み放題メニュー

生ビール（キリン一番搾り、キリン一番搾り〈黒生〉、キリンラガー、ハイネケン）／ハイボール／


日本酒／果実酒／焼酎（芋・麦）／サワー各種／ワイン／カクテル／ウィスキー／Heineken 0.0／


ノンアルコールカクテル／ソフトドリンクなど


バーベキューをさらに華やかにするバリエーション豊富なアラカルトメニュー

●担々麺　　５００円


●小エビとアボカドのアヒージョ　　８００円


●オリーブのアンチョビ漬け＆トマトピクルス　　５００円



担々麺

小エビとアボカドのアヒージョ

オリーブのアンチョビ漬け＆トマトピクルス

●北海道産タコとアボカドのアヒージョ　　１，１００円


●焼きギョーザ　（１個)　　１５０円


●ワッフル　マンゴーとアイス添え　　７００円



北海道産タコとアボカドのアヒージョ

焼きギョーザ

ワッフル　マンゴーとアイス添え


●国産鶏の絶品からあげ　（１個)　　１５０円


●宇都宮ねぎにら饅頭　　（１個)　　１５０円


●海鮮焼き　　


　串付きブラックタイガー　(１本)　４００円　


　アワビ　(１個) ５００円


　北海道産ホタテ　(１個)　４００円



国産鶏の絶品からあげ　

宇都宮ねぎにら饅頭

海鮮焼き　イメージ