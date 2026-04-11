そごう横浜店屋上ビアガーデン 太陽の広場 BBQ GARDEN 2026年5月1日（金） オープン
～物価高の今だからこそ“近場のレジャー”を応援。BBQスタイルでGWを満喫～
今年のゴールデンウィークは、昨年に引き続き物価高やガソリン価格の高騰が続き、「どこで過ごすか」、「どう楽しむか」がレジャー選びのポイントとなりそうです。
こうしたニーズを受け、そごう横浜店では、ご家族・ ご友人、同僚とのお食事はもちろん、おひとりの“ちょい飲み”でも気軽に楽しめる屋上ビアガーデン「そごう横浜店屋上ビアガーデン 太陽の広場
BBQ GARDEN」を５月１日（金）よりスタートいたします。
横浜駅東口から程近い好アクセスの屋上スペースで、３年ぶりとなるGWの時期からのスタートとなります。 今年は”近場で手軽に楽しむレジャー”が注目される中、昨年よりもプランを増やし、お得な内容もご用意しました。 心地よい海風を感じながら、BBQを楽しんでいただけるメニューで、皆さまをお迎えいたします。
■BBQ×海鮮×サイドメニューの充実
メインは、牛肉や豚肉・ソーセージなど人気の肉類をしっかり楽しめる本格BBQスタイル。さらに串つきブラックタイガー、アワビ、北海道産ホタテといった海鮮メニューもラインアップし、幅広い世代でお楽しみいただけます。また、今年は全プランで「枝豆」「フライドポテト」の食べ放題を導入し、より満足度の高い内容にいたしました。
■お誕生日利用にも
誕生日のお祝いでのご利用には、そごう横浜店のデパ地下で購入したケーキのお持ち込みが出来ます。
(対象16ブランド)
そごう横浜店屋上ビアガーデン 太陽の広場BBQ GARDEN 【概要】
会期： 2026年5月1日（金)～8月31日（月）
場所： そごう横浜店 屋上
営業時間：午後4時～10時
座席： 400席
※最終入場時間は午後８時３０分まで。
※［食事ラストオーダー］午後９時
[飲料ラストオーダー] 午後９時３０分
※天候などにより営業時間の変更または、休業となる場合がございます。
ご予約方法
WEB 直接予約
［そごう横浜店ビアガーデン予約］と入力して検索
お電話でのお問い合わせ
予約受付：050-5448-6610 (直通)
この夏は、本格BBQを堪能しよう！
※本リリースの画像はイメージ、価格はすべて税込です。
メニュープラン
本格 BBQ＋枝豆・ポテト食べ放題＋飲み放題
◆時間無制限プラン
大人 １名さま ５，５００円
中高生 ３，５００円、小学生 ２，５００円、未就学児無料
本格 BBQ＋枝豆・ポテト食べ放題＋飲み放題
◆９０分プラン
大人 １名さま ４，５００円
中高生 ３，５００円、小学生 ２，５００円、未就学児無料
【新規導入】
本格 BBQ(シーフード付き)＋枝豆・ポテト食べ放題＋飲み放題
◆時間無制限 プレミアムプラン
大人 1名さま６，５００円（シーフードメニュー付）
中高生 ４，５００円、小学生 ３，５００円、未就学児無料
【新規導入】
５月・６月限定 (金・土・祝前日除く)
選べるおつまみ３品セット＋枝豆・ポテト食べ放題＋飲み放題
◆ちょいのみプラン (９０分)
大人・中高生・小学生 １名さま ３，０００円 、未就学児無料
共通メニュー
牛・豚・ソーセージを楽しむ本格BBQ セット
（豪州産ビーフキューブロール・国産ポークロース ・ジャンボソーセージ）
野菜各種（玉ねぎ・にんじん・かぼちゃ・ししとう・ しいたけ）
おつまみになる枝豆・ポテト
５０種類以上の豊富な飲み放題メニュー
生ビール（キリン一番搾り、キリン一番搾り〈黒生〉、キリンラガー、ハイネケン）／ハイボール／
日本酒／果実酒／焼酎（芋・麦）／サワー各種／ワイン／カクテル／ウィスキー／Heineken 0.0／
ノンアルコールカクテル／ソフトドリンクなど
バーベキューをさらに華やかにするバリエーション豊富なアラカルトメニュー
●担々麺 ５００円
●小エビとアボカドのアヒージョ ８００円
●オリーブのアンチョビ漬け＆トマトピクルス ５００円
担々麺
小エビとアボカドのアヒージョ
オリーブのアンチョビ漬け＆トマトピクルス
●北海道産タコとアボカドのアヒージョ １，１００円
●焼きギョーザ （１個) １５０円
●ワッフル マンゴーとアイス添え ７００円
北海道産タコとアボカドのアヒージョ
焼きギョーザ
ワッフル マンゴーとアイス添え
●国産鶏の絶品からあげ （１個) １５０円
●宇都宮ねぎにら饅頭 （１個) １５０円
●海鮮焼き
串付きブラックタイガー (１本) ４００円
アワビ (１個) ５００円
北海道産ホタテ (１個) ４００円
国産鶏の絶品からあげ
宇都宮ねぎにら饅頭
海鮮焼き イメージ