世界自閉症啓発デーに関する取り組み

沖縄アリーナ株式会社

沖縄アリーナ株式会社では、グループ会社である琉球ゴールデンキングス（沖縄バスケットボール株式会社）と連携し、4月2日（木）の「世界自閉症啓発デー」および、4月2日から8日までの「発達障害啓発週間」に合わせ、自閉症・発達障害に関する啓発活動を実施いたしました。本取り組みは2023年より開始し、今年で4回目の実施となります。

本年は、キングスホームゲーム（4月4日・5日）において、啓発ブースの設置やチラシ配布を行うとともに、世界自閉症啓発デーのシンボルカラーであるブルーによるアリーナ外観のライトアップを実施いたしました。加えて、感覚過敏の方でも安心して観戦を楽しめる環境づくりとして、「フレンドリールーム」の設置を行いました。フレンドリールームの設置にあたっては、沖縄県発達障がい者支援センターのご協力のもと、アリーナ内のスイートルームを活用し、音や光の刺激を抑えるための環境調整（室内スピーカーの停止、ブラインドによる照度調整）を実施するとともに、イヤーマフや加重ブランケットの貸し出しを行いました。これにより、感覚過敏のある方にも無理のない形で試合観戦を体験いただく機会を創出しております。

本取り組みは、「すべての方々に沖縄サントリーアリーナを楽しんでいただきたい」という当社の考えと、「沖縄をもっと元気に！」という琉球ゴールデンキングスの活動理念、そして沖縄県発達障がい者支援センターの「誰もがスポーツ観戦を楽しめる社会を実現したい」という想いが重なり、継続的に実施しているものです。

沖縄アリーナ株式会社では、引き続きグループ会社である琉球ゴールデンキングスと連携しながら、多様なニーズに応じた観戦環境の整備を進め、「誰もが安心して楽しめるアリーナ」の実現に取り組んでまいります。

▽津波古 悟 沖縄県障害者等相談支援体制整備事業 部圏域アドバイザー コメント

本年度も昨年に引き続き、琉球ゴールデンキングス様ならびに沖縄アリーナ様の温かいご協力のもと、自閉症啓発デーのイベントを開催できましたこと、心より感謝申し上げます。

啓発デーのブースには、昨年以上に当事者や保護者の方々をはじめ、医療・教育関係者など多くの方々にお立ち寄りいただき、自閉症や発達障害に関するパンフレット等にも大きな関心をお寄せいただきました。また、「知人に困っている方がいるので届けたい」とお持ち帰りになる方の姿も見受けられ、啓発の輪の広がりを実感いたしました。

当日はフレンドリールームにも伺い、自閉症のお子さんとそのご家族のご様子を拝見いたしました。ご本人とご家族、ご親戚を含め12名の方が利用されており、お子さんは室内とバルコニー席を行き来しながら、ご自身のペースで試合観戦を楽しまれていました。保護者の方からは、「本人と一緒に、親戚も含めてみんなで試合を楽しむことができ、本当に良かったです」とお話しいただきました。

当事者の方々が安心できる快適な環境の中で、トップレベルのパフォーマンスと洗練された演出を楽しんでいただけたものと感じております。さらに、昨年同様、8,000名を超える来場者の前で行われたブルーライトによる啓発演出は、多くの方々に自閉症への理解を呼びかける貴重な機会となりました。

改めまして、沖縄アリーナ様ならびに琉球ゴールデンキングス様の深いご理解と温かいご協力に、心より感謝申し上げます。 今後とも、すべての人々が安心して共に過ごすことのできる社会の実現に向け、変わらぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。