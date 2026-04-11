「MASK」卒業20周年記念！PENICILLIN、アンティック-珈琲店-、Moi dix Moisほか豪華出演者が集うイベント直前特番をニコ生で放送決定【4月14日（火）20時～】

株式会社ドワンゴメンバー生出演！事前特番「LOOP ASH PRESENTS FINAL MASK」

株式会社ドワンゴは、同社が運営する「ニコニコ生放送」にて、スペシャル番組「LOOP ASH PRESENTS FINAL MASK 開催直前特番」を放送いたします。

2006年に解散したヴィジュアル系バンド「MASK」が、卒業から20周年を記念したイベントとして開催される「LOOP ASH PRESENTS FINAL MASK」に先駆けた事前特番です。

本番組では、MASKメンバーをはじめとした出演アーティストが生出演し、イベントの見どころや当時のエピソード、ここでしか聞けない裏話などをたっぷりとお届けします。

さらに、プレミアム会員限定パートでは、より踏み込んだトークや特別企画も予定しており、ファン必見の内容となっております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1301_1_ae37b481b69e6d050e5760037760e363.jpg?v=202604110251 ]

【番組について】

タイムシフト視聴期間：2026年5月14日（木）23:59まで

※タイムシフト期間中であれば、生放送終了後に何度でも番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

※番組前半は誰でも視聴可能ですが、全編を視聴するには「ニコニコプレミアム会員」のご登録が必要です。ニコニコプレミアム会員登録はこちら≫(https://premium.nicovideo.jp/payment/registration?site=nicolive&ref=WatchPage-ProgramInformation-Description-Anchor&sub=description&sec=nicolive&next_url=%2Fwatch%2Flv350271157)

（プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です）

視聴する :https://live.nicovideo.jp/watch/lv350271157

公演情報

LOOP ASH PRESENTS FINAL MASK

2026年5月1日（金）「THANK YOU」

出演：MASK／アンティック-珈琲店-／Aioria／ALiBi／SCISSOR

2026年5月2日（土）「FOREVER」

出演：MASK／PENICILLIN／DASEIN／Moi dix Mois／SCISSOR

会場：東京・豊洲PIT



▼会場チケット購入はこちら▼

https://eplus.jp/sf/detail/1763960002

視聴する :https://live.nicovideo.jp/watch/lv350271157